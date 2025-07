Boj se suchem. Pískovna na Lounsku instalovala uzavřený vodní okruh

Pískovna Velká Černoc na Lounsku prošla modernizací provozu. Lokalita na kopci je proslulá suchem, a proto se investice zaměřila především na minimalizaci spotřeby vody a recyklaci.

Společnost České štěrkopísky nainstalovala ve Velké Černoci novou třídičku a také kalovou čistírnu, která umožnila vytvořit uzavřený vodní cyklus. Součástí infrastruktury jsou nově také dvě velké akumulační nádrže, které dohromady pojmou 200 kubíků srážkové vody. Těžaři již dříve vybudovali v jílovém podloží pískovny umělý příkop pro zavlažování rostlin a napojení zvěře.

Jak se těží štěrkopísek

Velká Černoc je jedinou velkou pískovnou v trojúhelníku mezi Žatcem, Podbořany a Rakovníkem. Zpomalení stavebního trhu v minulých letech se jí prakticky nedotklo, a to kvůli dálničnímu boomu na dálnicích D6 a D7 a s ním souvisejícím přetížení pískoven v nejbližším okolí. Velká Černoc je také klíčovým dodavatelem kameniva pro betonárny na Žatecku a Rakovnicku.

„V první sezoně nová zařízení zažívají doslova křest suchem. Funguje to výborně, pereme štěrkopísek s minimální spotřebou a doslova v pískovně točíme vodu dokola,“ uvedl Martin Šindelář, vedoucí pískovny Velká Černoc ze společnosti České štěrkopísky.

Na jaře společnost České štěrkopísky významně pokročila v rekultivacích vytěžené oblasti. Na ploše více než jednoho hektaru nechala zasadit dvanáct tisíc mladých borovic. Probírka a dosadba předcházejícího úseku byla minimální, protože zvolený druh stromu dobře snáší místní jílovito-písčité podloží. Příští rok by měla lesnická rekultivace pokračovat na dalších dvou hektarech.

Štěrkopísek z pískoven patří vedle stavebního kamene z kamenolomů mezi základní stavební suroviny. Kvůli ubývání ložisek a nepříznivému postoji dotčených obcí a obyvatel k otevírání nových lokalit přitom do budoucna hrozí nedostatek těchto materiálů. Z předběžných prognóz vyplývá, že do deseti let skončí více než polovina aktivních ložisek. Na Žatecku a Rakovnicku může být situace ještě kritičtější. Zatímco v současnosti funguje v Karlovarském kraji sedm a v Ústeckém dvaadvacet pískoven, do nové dekády už vstoupí oba regiony s pouhými třemi.

