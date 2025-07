Analýza: Trumpova cla ohrožují český byznys, rizika rostou hlavně v autoprůmyslu a chemii

Zatímco český automobilový a chemický průmysl čelí kvůli clům zavedených vládou USA v roce 2025 zvýšeným rizikům, odvětví strojírenství, stavebnictví a spotřební zboží vykazují odolnost i při clech 15 a 25 procent. Vyplývá to z datové analýzy společnosti Quantic Financial Solutions, která s využitím umělé inteligence zkoumala více než 9000 českých firem.

Dne 12. července oznámil prezident USA Donald Trump zavedení 30procentních cel na země EU s účinností od 1. srpna. Nemusí to ale být jeho konečné stanovisko, ale spíše taktický krok s cílem vyvinout větší tlak na EU. Podle rychlé analýzy by mohla 30procentní cla proti 25procentním způsobit další zpomalení růstu českého HDP o 0,1 bodu v prvním roce a až o 0,15 bodu do roku 2030. Inflační dopad by se pohyboval v rozmezí 0,1 až 0,15 bodu ročně.

K 2. dubnu zavedla vláda Spojených států cla na zboží a služby z mnoha zemí, světa, což má významné makroekonomické dopady na český firemní sektor. Česká zůstává podle analýzy v základním scénáři, který počítá se s desetiprocentním clem, robustní, s očekávaným růstem HDP o 2,8 procenta v roce 2025 a inflací na úrovni 2,3 procenta. Do roku 2030 se očekává pokles růstu HDP na 1,2 procenta a nárůst inflace na 2,8 procenta.

Celní opatření zavedená USA však zvyšují riziko úvěrového selhání u devíti procent firem, zejména v automobilovém průmyslu, chemickém sektoru a zemědělství. Naproti tomu odvětví strojírenství, stavebnictví a spotřebního zboží zůstávají stabilní i v náročných scénářích, uvádí analýza.

Vedle základního scénáře analýza vytvořila dva alternativní scénáře s cly 15 procent (T15) a 25 procent (T25), které zohledňují dopady celní války. Česká ekonomika zůstává v základním scénáři robustní, s pozitivními trendy v likviditě, ziskovosti, kapitálovém poměru a kreditním riziku v letech 2024 až 2030. I při aplikaci scénářů T15 a T25 celkově české firmy vykazují značnou odolnost.

V základním scénáři vykazují nejvyšší podíl firem s rostoucí likviditou odvětví strojírenství s 80 procenty, spotřební zboží se 78 procenty stavebnictví se 73 procenty a média se 71 procenty. Naopak nejhorší výsledky mají automobilový průmysl s 29 procenty a zemědělství s 23 procenty.

Z hlediska ziskovosti jsou v základním scénáři nejúspěšnější odvětví spotřební zboží a stavebnictví, kde je 99 procent firem s rostoucí ziskovostí, následovaná strojírenstvím a optikou a elektronikou s 83 procenty. Automobilový průmysl se dvěma procenty a chemie a farmacie s 19 procenty vykazují nejhorší výsledky. Ve scénáři T25 výrazně klesá ziskovost, zejména u chemie a farmacie, spotřebního zboží dlouhodobé spotřeby a médií. Ziskovost je tedy citlivější na celní opatření než likvidita nebo kapitálový poměr.

Pravděpodobnost selhání se liší podle odvětví, přičemž strojírenství, stavebnictví a spotřební zboží vykazují nejnižší nárůst rizika selhání. Naopak automobilový průmysl, chemie a farmacie a zemědělství jsou rizikovější, zejména ve scénářích T15 a T25, kde cla zvyšují kreditní riziko.

„Výsledky analýzy ukazují, že česká ekonomika má silné základy, a právě odvětví jako strojírenství nabízejí investorům atraktivní příležitosti i v nejistých časech,“ uvedl partner Quantic Private Wealth Management Viktor Jelínek.

Quantic Financial Solutions se sídlem ve Vídni a pobočkou v Bratislavě, je přední investiční společností poskytující pokročilé analytické služby a správu investičních portfolií.

