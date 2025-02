Architektka Jiřičná se dá do přestavby menzy z osmdesátek. „Zemědělka“ v Suchdole získá střešní terasu

Nevyhovující objekt z 80. let v univerzitním areálu v Suchdole se promění podle návrhu studia AI Design Petra Vágnera a Evy Jiřičné.

Architektonické studio AI Design, které vede světoznámá česká architektka Eva Jiřičná a architekt Petr Vágner, pracuje na přeměně budovy menzy univerzitního areálu v Suchdole. Kromě rekonstrukce a modernizace plánuje vedení ZČU i dostavbu celého jednoho patra, kde má vzniknout knihovna. Na střeše přibude všem přístupná terasa.

„Naše menza už pomalu dosluhuje, nejlepší léta má za sebou a rozhodně si zaslouží, abychom se postarali o její oživení. Její rekonstrukce přispěje ke zkrášlení celého okolí a když se jí zhostí tak významná osobnost světové architektury, jako je Eva Jiřičná, můžeme být za takové obohacení kampusu opravdu vděční,“ konstatoval rektor Petr Sklenička při představení projektu.

Menzu v Suchdole přestaví Jiřičná

Hlavní náplní pomalu dosluhujícího objektu je menza a restaurace. Koncept se přestavbou, která by měla začít do pěti let, promění. Ke gastro povozům přibude zmiňovaná knihovna nebo přednáškové místnosti. V plánu je využít i střechu, kterou architekti chtějí zčásti doplnit lehkou kovovou konstrukcí s průsvitnými prvky. Pobyt na střeše mají zpříjemnit i lemy zeleného porostu, který přispěje k ochlazování objektu během horkých dnů. Zapuštěná technologická terasa podél východní fasády bude částečně překrytá fotovoltaickými panely.

Studie získala po zveřejnění mnoho zastánců, kteří kvitují proměnu i výběr architekta. Najdou se i kritici, kteří volají po vyhlášení architektonické soutěže.

„Projekt vypadá parádně. Ale je fakt, že jakožto jedna z největších fakult Prahy, se mohlo udělat výběrko pro mladé vystudované architekty místně příbuzné ČVUT. Určitě by se našlo spousty talentovaných mladých, kterým by zviditelnění pomohlo,“ konstatuje uživatelka na sociální síti.

Jak uvedlo vedení univerzity: „Architektonická soutěž je jedna z možností výběru architekta, rozhodně však není nikde stanovena povinnost ji využít. Navíc v našem případě se jedná o rekonstrukci stávající budovy, nikoli o novou výstavbu, mile nás tedy překvapilo, že Eva Jiřičná, jakožto uznávaná architektka světového formátu, projevila o tento projekt zájem.“

