Architekt si pro sebe postavil dům. Inspirací mu bylo baroko a kostely

Dům Oskar, tak ho pojmenovali jeho majitelé, stojí v ohromné zahradě s barokní stodolou v sousedství zámku Kamenná Lhota.

Dům Oskar, pojmenovaný po kosmopolitním skladateli Oskaru Nedbalovi, který v sousedním zámku zkomponoval operetu Polská krev, si pro sebe a svoji rodinu postavil architekt Jan Žaloudek. Zahrada, na níž stojí, původně náležela k sousednímu zámku Kamenná Lhota. A silný nádech historie je tu cítit na každém kroku. Pozemek o ploše přes osm tisíc metrů čtverečních je plný staletých stromů, je tam torzo barokní stodoly a také kamenná zeď.

Vzhled domu je podmíněn hned několika faktory, tím nejvýznamnějším je bezpochyby to, že stavební pozemek je kulturní památkou. Dům je proto usazený tak, aby nezastiňoval sousední zámek. „Formální mi byla kaple-sakrální stavba, která ve vesnici chybí,“ vysvětluje majitel a architekt domu.

Dům jako kostel

Inspirace sakrální architekturou je jasně patrná v interiéru, kde hlavní prostor překvapí velkoryse zaklenutým stropem, jehož výška dosahuje sedmi metrů. Další parafrází chrámové architektury je dvoumetrové kruhové okno prorážející jižní štít domu nebo kuchyňský ostrůvek z indické žuly evokující oltář.

Návrh respektuje tradiční podélnou formu domu se sedlovou střechou, odkazuje se na tvarosloví lokálních hospodářských objektů. Perforované zdivo s otvory pro prostup světla a vzduchu, které lze nalézt v okolních historických objektech, je hlavním výrazovým prostředkem stavby.

Lokálnost respektoval architekt i výběrem materiálů, jako je bílá štuková omítka nebo pálené keramické tašky. Dřevěné stínící panely jsou z nabílené české jedle a smrku.

Celým domem se prolíná dřevěný a kamenný nábytek na míru podle návrhu architekta, ať už se jedná o postele a skříně z masivu nebo černou žulovou lavici v chodbě či noční stolky ze stejného materiálu.

Výjimečný dům, vyšel na 18 milionů korun, chtějí jeho majitelé sdílet s ostatními buď formou klasického pronájmu nebo uměleckých rezidencí, pop upů a workshopů.

