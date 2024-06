Penta Hospitals letos proinvestuje 500 milionů. S penězi pomůže i „velká“ Penta

Rozšíření lůžek ve stávajících zařízeních, ale i zcela nové domy se speciální péčí. To chystá největší soukromý poskytovatel sociálních služeb v Česku skupina Penta Hospitals. Za roky 2023 a 2024 mají investice dosáhnout celkem miliardy korun. Část financí poskytne i investor Penta Investments.

Skupině Penta se sázka na zdravotní a sociální služby vyplácí. Jen za rok 2023 tržby holdingu Penta Hospitals meziročně narostly téměř o třetinu a přiblížily se hranici šesti miliard. Největší nárůst o téměř miliardu korun přitom zaznamenala společnost Alzheimer Home, která nabízí komplexní sociální služby.

„Následná a domácí péče jsou klíčové pro zachování vysoké kvality našeho zdravotnictví i v budoucnosti. Proto jsme se rozhodli aktivně zaměřit na jejich posílení. V uplynulých měsících jsme investovali stovky milionů korun do rozvoje následné péče v našich nemocnicích v Ostrově nebo Roudnici nad Labem. Ještě do konce letošního roku chceme mít ve službě také minimálně sto sester v domácí péči a postupně díky tomu doplnit spektrum péče tam, kde již působíme,“ říká generální ředitelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková.

Miliardová investice

Celkově Penta Hospitals odhaduje investice za roky 2023 a 2024 na miliardu korun. Vloni investovala například do rozšíření kapacit ve svých nemocnicích v Roudnici nad Labem, Ostrově a Vrchlabí, podařilo se jí otevřít pět nových center Alzheimer Home s téměř pěti sty lůžky. Letos chce dál pokračovat v rozšiřování nemocnic ve Vrchlabí, Ostrově a ve Vršovicích. Alzheimer Home by mělo nabídnout dalších 200 lůžek.

Kde plánuje Penta Hospitals sehnat financování na stamilionové rozšiřování sociálních služeb?

„Část bude představovat bankovní financování, část jsou naše vlastní prostředky a část poskytne také akcionář, tedy Penta Investments,“ řekla generální ředitelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková.

Demografie je neúprosná

Poskytování zdravotních a sociálních služeb jsou mezi tuzemskými investory na vzestupu již poslední dekádu. Právě z Penta Hospitals, která má velké zkušenosti zejména ze Slovenska, se postupně stala lídrem trhu, k čemuž jí pomohla i akvizice sítě Alzheimer Home.

Data o předpokládaném demografickém vývoji jsou pro případné investiční záměry příznivá. Analýza poradenské společnosti EY odhaduje, že do roku 2050 přibude v Česku oproti současnosti až milion seniorů. Ve věku nad 65 let tak bude v zemi žít zhruba 3,1 milionu obyvatel. To znamená až třikrát více lidí závislých na péči. Počet těch, kteří budou ve třetím a čtvrtém stupni závislosti, což jsou lidé nejčastěji vyžadujícími tyto specializované služby, se podle zvýší až na 440 tisíc osob. Očekává se, že by v Česku v té době chybělo až 70 tisíc sociálních lůžek.

„Jediným řešením, jak to zvládnout a přitom zachovat kvalitu poskytované péče, je transformace lůžkových kapacit. Čím dříve, tím lépe, není na co čekat. Akutní lůžka jsou dnes v Česku vytížena jen na zhruba šedesát procent. A to i za situace, kdy máme průměrnou dobu hospitalizace jednu z nejvyšších v celé Evropě. Chybí lůžka následné péče a na hraně je i stávající kapacita sociálních lůžek a do důchodového věku se blíží populačně silné ročníky ze sedmdesátých let,“ domnívá se Vaculíková.

