Anna Gruberová z Penta Ambulance: Jsme nejlepší v poskytování zdravotní péče

Poskytujeme nejlepší zdravotní péči, a není potřeba si za ni připlácet, říká Anna Gruberová, ředitelka společnosti Penta Ambulance, která má na starost desítky ambulancí v Česku. „Začátkem roku jsme převzali společnost TP Santé, která si na trhu ambulantní péče vybudovala silné jméno. Rozrostli jsme se i v oblasti domácí a sociální péče,“ říká Gruberová.

Při nástupu do Penta Hospitals jste řekla, že vás čeká největší rozšíření ambulantní divize v historii. Co si pod tím můžeme představit?

Celý rok 2025 je pro nás v podstatě tranzitní. Začátkem roku jsme převzali společnost TP Santé, která si na trhu ambulantní péče vybudovala silné jméno. Rozrostli jsme se i v oblasti domácí a sociální péče pod hlavičkou ALZHEIMER Home. Největší milník ale bude představovat nová multioborová klinika v centru Prahy.

O té slyším prvně. Kdy se bude otevírat?

Spuštění prémiové kliniky na Florenci plánujeme na začátek roku 2026. Tři patra, dva a půl tisíce metrů čtverečních, nejmodernější vybavení, ale především téměř všechny obory ambulantní péče pod jednou střechou. To vše na metru, vlaku i tramvaji a s dostatkem parkovacích míst. Bude to velká věc.

Když říkáte prémiová, myslíte určená pro samoplátce?

Prémiovost u nás neznamená omezování přístupu ke špičkové péči. Aktuálně jednáme se všemi zdravotními pojišťovnami na českém trhu a doufáme, že se se všemi také dohodneme.

Václav Jirků: Stárnutí Evropy je byznys budoucnosti Leaders Jako partner investiční skupiny Penta Investments se podílí zejména na růstu její zdravotní divize. Ta se přitom v současnosti orientuje zejména na růst segmentu následné péče, ale také na sociální služby. Právě ty totiž budou v následujících letech potřeba stále více, stát tuto rostoucí potřebu nedokáže naplnit sám, tudíž zde je velký prostor pro soukromý sektor. Jaké plány má Penta v této oblasti? To prozrazuje Václav Jirků v rozhovoru, který poprvé vychází online v rámci Inventury 2024 byznysového portálu newstream.cz. Dalibor Martínek Přečíst článek

V čem tedy ta prémiovost spočívá?

Znamená to, že pacient nebude v čekárně sedět dvě hodiny, protože se objedná online přímo na konkrétní čas. Nebude bloudit chodbami, protože na každém patře budou dvě recepční, které ho přivítají a navedou kam je potřeba. Moderní a prémiové zdravotnictví totiž nestojí jen na vysoké kvalitě péče – ta by měla být základem. Důležitý je i klientský servis.

Pro koho bude klinika určená?

Od začátku ji koncipujeme jako multioborovu kliniku pro celou rodinu. Kromě péče o dospělé pacienty se tak budeme věnovat i dětem a dospívajícím včetně ortopedie, ORL nebo stomatologie. V tzv. family care totiž vidíme velkou budoucnost. Důležitou roli ale bude hrát i firemní klientela.

Family care ale v Česku nemá příliš tradici. Myslíte, že to nová klinika změní?

Myslím, že celá řada lidí si uvědomuje, že nám to v Česku chybí. Pokusy o to jsem zaznamenala, ale je třeba si říct, že aby byla taková věc životaschopná, potřebujete velké množství odborností, kapitál i odpovídající prostory. To je bariéra, která se doposud nepodařila nikomu plně prolomit.

V ČR snad neexistuje zdravotnické zařízení, které by si nestěžovalo na nedostatek lékařů. Jak se vám zatím daří nabírat nový personál?

V některých odbornostech jsme dlouhodobě silní, v jiných aktuálně intenzivně hledáme nové kolegy. Musím říct, že právě multioborovost kliniky se ukazuje jako hlavní magnet pro zkušené lékaře. Často si nám posteskávají, že mají v nemocnicích přístup jen k úzké výseči léčby pacienta. Praktici si pak zase zřídka kdy sáhnou na něco jiného než prevenci. V naší klinice ale budou moct s kolegy zajišťovat komplexní péči a lépe se koordinovat.

Důležitou roli pak hraje i vzdělávání. Zejména mladí lékaři se chtějí aktivně rozvíjet. Pro většinu specializací proto budeme mít akreditované pracoviště ministerstva zdravotnictví pro výcvik neatestovaných lékařů.

Dlouhověkost vyžaduje péči o tělo, mysl, ale i peníze. Obzvlášť ve stárnoucím Česku Názory Zažité představy a stereotypy o seniorech přestávají platit. Demografie české společnosti se mění a s ní i charakteristika seniorů. Mnohem více jich je, a hlavně bude, ještě v sedmdesátce velmi aktivních a uvažováním mladší než kdejací padesátníci. Díky medicíně a zdravějšímu životnímu stylu i prostředí drží lidem zdraví stále déle. Jan Hlavsa Přečíst článek

Nebojíte se odchodu mladých lékařů do zahraničí?

V České republice se dá dnes medicína dělat na skutečně vysoké úrovni. Odejít do zahraničí na zkušenou je skvělá věc, člověk si osahá nové metody, které do tuzemska ještě nedorazily.

Atraktivní pracovní příležitosti se dají najít i tady. Stačí se podívat do Mladé Boleslavi na Kliniku Dr. Pírka, kde vede chirurgii ruky MUDr. Radek Kebrle – kapacita celoevropského významu, která formovala hned několik plošně uznávaných metod.

Proč padla volba zrovna na Prahu? Je v hlavním městě nedostatek ambulantní péče?

Neřekla bych nedostatek, jen je silně rozprostřená a nedostupná. Nemyslím teď finančně, ale kapacitně. Všichni jsme asi zažili, že obvoláme tři ordinace a nejbližší termín je za čtvrt roku. To chceme eliminovat.

Další věcí – a neříkám, že to je jen specifikum Prahy – je i velké množství vysoce produktivních lidí, kteří zanedbávají péči o sebe. Mají náročnou práci, rodinu a jednoduše si nemohou dovolit „vysedět si“ ošetření v čekárně. Možnost odběhnout si k lékaři s vidinou toho, že jsem za 30 minut zpět u pracovního stolu, protože si zdravotníci mého času váží, dokáží ocenit.

Manažerka Penty Vaculíková: V péči o seniory jsme jedničkou na trhu. A budeme dál růst Leaders Společnost Penta Hospitals v Česku provozuje 31 domů pro lidi s Alzheimerovou chorobou, jinými slovy stařeckou demencí. Penta je největším soukromým poskytovatelem „pobytových sociálních služeb v Česku“. Nejsou to jen Alzheimer centra, ale i nový model zařízení pro seniory, kde je kombinovaná zdravotní a sociální péče. Penta vytváří nový model sociální péče o staré lidi, kterou stát nedokáže poskytnout. Ale samozřejmě jde i o byznys. Penta Hospitals měla za poslední rok obrat pět a půl miliardy korun. „Máme akviziční apetit,“ říká Barbora Vaculíková, šéfka Penta Hospitals a jedna z nejvlivnějších manažerek v Česku. Dalibor Martínek Přečíst článek

Kolik pacientů klinika pojme?

Obsloužit bychom chtěli kolem 500 pacientů denně. Do budoucna chceme provoz rozšířit ideálně od sedmi ráno do osmi nebo klidně i devíti večer, což kapacity dále navýší. Je nám totiž jasné, že dopolední provoz dnešním pacientům jednoduše nestačí.

Často skloňovaným tématem posledních let je digitalizace zdravotnictví. Je to pro vás priorita?

Co vnímám jako klíčové je, aby měl klient přístup k nějakému rozhraní, kde se objedná, najde všechny dokumenty a bude mít detailní přehled nad svojí péčí. Místo, kde najde svého konkrétního lékaře nebo si rovnou rezervuje parkovací místo na klinice. Určitá část pacientů zkrátka preferuje co možná nejvíce bezkontaktní ambulantní péči a my jim chceme jít naproti.

Jak důležitá je ambulantní péče pro Penta Hospitals? Z názvu společnosti by se mohlo zdát, že jde hlavně o nemocnice.

O lidský život a zdraví se chceme, trochu zjednodušeně, starat od narození po smrt. Nejde proto říct, že by některá divize zdravotní péče byla důležitější než jiná. Nemocnice, ambulance, domácí i sociální péče, všechno funguje dohromady a navazuje na sebe.

Penta Hospitals letos proinvestuje 500 milionů. S penězi pomůže i „velká“ Penta Zprávy z firem Rozšíření lůžek ve stávajících zařízeních, ale i zcela nové domy se speciální péčí. To chystá největší soukromý poskytovatel sociálních služeb v Česku skupina Penta Hospitals. Za roky 2023 a 2024 mají investice dosáhnout celkem miliardy korun. Část financí poskytne i investor Penta Investments. Stanislav Šulc Přečíst článek

Je podle vás ambulantní péče v ČR v dobré kondici?

Jako všechno má i ambulantní péče svoje limity. V řadě měst a regionů je jí nedostatek, což je ale problém i řady okolních zemí, které si tím procházejí a řeší to. Jako další nešvar vidím nedodržování času objednání a pak také nenávaznost péče.

Dermatolog vám řekne: „paní Gruberová, to znaménko si musíte nechat vyříznout“. Vy máte pochopitelně obavy, chcete ho co nejdřív pryč. Jenže kam s tím? Bojíte se jizvy, a tak ze strachu oslovíte plastiku, kde vám vyříznutí vyčíslí na deset tisíc korun… Žádanka v ruce je jedna věc, konkrétní nasměrování věc druhá. Na naší klinice to bude jednoduší – pacienta nasměrujeme jednoduše o patro výš.

Kdybyste měla k dispozici neomezený rozpočet, co byste na českém zdravotnictví změnila?

Já často říkám, že zdraví je ten největší životní luxus. Přála bych si proto, aby pro všechny, kteří se chtějí svoje zdraví starat, byla zdravotní péče dostupná v rozumném časovém rozpětí a za rozumný peníz. Jednoduchý recept na to neznám, každá země si navíc určuje vlastní kombinaci pojištění a úhrady pacientem. Důležité je, aby nám tu nepřibývali pacienti, kterým se kvůli nedostupnosti péče významně zhorší zdravotní stav.

Ministr zdravotnictví Válek po letech oživil téma nadstandardů ve zdravotnictví. Je to podle vás cesta?

Myslím, že je správně, aby taková možnost existovala s jasným a univerzálně platným ceníkem. Jako daleko horší variantu považuji to, jak to v řadě zařízení funguje nyní. Bonboniéru za dřívější termín, pětistovku za služby recepce. Nastavit celý systém správně a férově je ale nelehký úkol, který zabere spoustu času. Z mojí zkušenosti ale vyplývá, že o nějakou formu nadstandardu stojí jak pacienti, tak samotní lékaři.

Máte vy sama nějakou vizi nebo cíl pro následující roky?

Přála bych si, aby náš projekt kliniky v centru Prahy fungoval jako odrazový můstek pro další podobné projekty. Prahou Česká republika nekončí a prostor se určitě najde i v dalších větších městech. Jsem o tom přesvědčená.

V čele Ambulancí Penta nově stojí Anna Gruberová Zprávy z firem Novou ředitelkou Ambulancí Penta se stala Anna Gruberová. Ambulance Penta, které jsou součástí skupiny Penta Hospitals a dosud působily zejména v Karlovarském kraji, ale i v Praze, se chtějí dále rozšiřovat, modernizovat služby i zlepšovat technické vybavení. nst Přečíst článek