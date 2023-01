Tento týden by Pavel s náskokem zvítězil. Volilo by ho 46 procent lidí, ukázal průzkum

Pokud by se tento týden konalo rozhodující druhé kolo volby prezidenta, ovládl by ho bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel. Určitě by ho volilo 46 procent lidí a spíše sedm procent. Pro jeho protikandidáta Andreje Babiše (ANO) by určitě hlasovalo 29 procent a spíše devět procent voličů. Koho budou volit, zatím neví devět procent respondentů. Vyplývá to z průzkumu Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi.

Pavla upřednostňují voliči vládních stran

Druhého kola prezidentských voleb by se chtělo podle průzkumu určitě zúčastnit 71 procent lidí a spíše 13 procent. K volebním urnám naopak určitě nechce přijít devět procent voličů a spíše šest procent. Jedno procento dotázaných není rozhodnuto. Účast v prvním kole voleb, které se konalo 13. a 14. ledna, byla 68,2 procenta. Byla dosud nejvyšší ve volbách prezidenta.

Průzkum také nastínil, že se preference lidí, kteří pro oba finalisty hlasovali už v prvním kole prezidentské volby, příliš nezměnily. Z voličů Danuše Nerudové a Pavla Fischera pak plánuje víc než 80 procent oslovených dát hlas Pavlovi. Naopak voliči Jaroslava Bašty (SPD) zase chtějí ze 70 procent upřednostnit Babiše. V případě voličů senátora Marka Hilšera by 71 procent hlasovalo pro Pavla a 20 procent pro Babiše. Z těch, kdo nebyli hlasovat v prvním kole, plánuje v tom druhém vybrat Pavla 44 procent dotázaných, Babiše 41 procent.

Pavla výrazně upřednostňují voliči vládních stran, tedy koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a uskupení Pirátů se STAN. Hlasovalo by pro něj ale také 13 procent oslovených voličů hnutí ANO a 20 procent voličů hnutí SPD, ukázal průzkum. Babiše plánuje vybrat 80 procent dotázaných voličů ANO a 69 procent voličů SPD. Z tábora voličů vládních stran by podle průzkumu Babiš mohl získat pouze jednotky procent.

Průzkumu se mezi 16. a 19. lednem zúčastnilo 1562 respondentů.

V neděli má zveřejnit výsledky volebního modelu pro druhé kolo prezidentských voleb od agentury STEM televize CNN Prima News. V pondělí, kdy je naposledy možné zveřejnit průzkumy veřejného mínění před druhým kolem prezidentských voleb, ho má publikovat agentura Ipsos.

