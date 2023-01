Studentské volby vyhrál Pavel, Babiš u nich propadl

Studentské volby vyhrál jednoznačně bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel. Ve druhém kole získal téměř 86 procent hlasů. Někdejší premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se přes 20 procent dostal těsně jen ve Zlínském a Ústeckém kraji. Studentské volby zorganizoval Člověk v tísni prostřednictvím svého programu Jeden svět na školách (JSNS).

Reklama

Nejlépe si Pavel vedl v Libereckém kraji, kde by ho volilo 92 procent středoškoláků. V jižních Čechách pak byl těsně pod 90 procenty. „Studentské hlasování znovu ukázalo, že Andrej Babiš se přízni nejmladší generace netěší,” uvedl ředitel JSNS Karel Strachota. Bývalý předseda vlády získal 21,5 procenta ve Zlínském a 20,9 procenta v Ústeckém kraji, což byly jeho nejlepší výsledky.

FOTOGALERIE: Česká předvolební soda. Internet se baví vtipy na Babiše, Pavla a další Prezidentské volby 2023 Předvolební kampaň před prvním a zejména druhým kolem přímé volby prezidenta se podle expertů a politologů nese ve velmi tvrdém duchu, hovoří se až o „kýblech špíny“, zejména ze strany Andreje Babiše, kterému je podle odhadů dávána menší šance než Petru Pavlovi. A ohlas na sociálních sítích je jako vždy nemalý. Podívejte se na nejpovedenější internetové parodie volebních hesel či srovnávání obou kandidátů. duk Přečíst článek

Pavel si hůře vedl na odborných učilištích, ale i tam se ziskem 66,7 procenta nad svým soupeřem vyhrál. Na gymnáziích získal 89,7 procenta a na středních odborných školách pak 83,2 procenta.

Rekordní zájem

Možnost volit měli studenti starší 15 let ze škol, které se do Studentských voleb zapojily. Zájem byl letos rekordní, celkem se přihlásilo 530 škol. V prvním kole zaslalo v řádném termínu agentuře Kantar ke zpracování výsledky hlasování 504 škol, ve druhém kole 350 škol. Platný hlas v prvním kole odevzdalo 76 136 studentů, ve druhém kole 52 930 studentů.

Dalibor Martínek: Praha není proti vesnici nebo Budu spojovat společnost. Největší lži prezidentských voleb Názory Vyzyvatel Babiš chodí mátožně po ringu a zkouší pořád dokola stejnou kombinaci. Pravý direkt – zavleče nás do války, a levý direkt – je kandidátem vlády. Favorit Pavel jen lehce vyklusává, jednoduše chabé údery protivníka vykrývá. Dokonce má chvilkami čas se usmát či lehce pokynout do publika, které již tuší, jak tento duel dopadne. Že by ještě vyčpělý veterán před gongem vytasil nečekaný úder? Spíš to vypadá, že rezignovaně kráčí k nevyhnutelnému. Dalibor Martínek Přečíst článek

Reklama

V 1. kole studentské volby vyhrála ekonomka Danuše Nerudová, která od středoškoláků získala 54,1 procenta hlasů. Prezidentkou by se tedy stala už po prvním kole voleb. Druhý se mezi studenty umístil Pavel s 25,7 procenta a třetí Babiš s 9,9 procenta. Další kandidáti získali méně než pět procent hlasů.

Politolog Eibl: Babišovi marketéři by se měli stydět. Pošlapávají politickou kulturu Prezidentské volby 2023 Ještě 10 dnů čeká Česko prezidentská předvolební kampaň. Ta, jak ukázala už sobotní tisková konference Andreje Babiše, bude velmi vyostřená. Jak se k negativní rétorice postaví jeho protikandidát Petr Pavel? A kdo má větší šanci zaujmout voliče Danuše Nerudové, která skončila po prvním kole na třetím místě? O tom všem v rozhovoru pro Newstream mluví politolog a odborník na politický marketing Otto Eibl z Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Petra Jansová Přečíst článek

Hlavu státu středoškoláci volili také v roce 2017, tehdy u studentů největší podporu získal nynější senátor Jiří Drahoš s 33,59 procenta hlasů. Skutečný vítěz voleb Miloš Zeman skončil na druhém místě s 19,95 procenta. Jako třetího v minulých prezidentských volbách studenti volili senátora Marka Hilšera, který od nich získal 13,32 procent hlasů.

Člověk v tísni chce prostřednictvím studentských voleb přiblížit mladým lidem principy demokracie a seznámit je s volebním systémem Česka, s programy i jednotlivými kandidáty. Studentské volby mají podle organizátorů přispět k aktivnímu a zodpovědnému občanství budoucích prvovoličů.