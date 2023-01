Policie prověřuje výhružky Babišově ženě. Pomůže mu to hrát v kampani oběť, tvrdí politologové

Policie prověřuje oznámení prezidentského kandidáta Andreje Babiše (ANO), že obdržel dopis s ostrým nábojem adresovaný jeho manželce. Babiš řekl, že anonymní vzkaz byl plný urážek. Mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová řekla, že se kriminalisté zásilkou zabývají. Podle ní zásilku obdržel Babiš ve čtvrtek. Zatím neupřesnila, zda byla v zásilce skutečně ostrá munice. Řekla pouze, že předmět vypadající jako náboj ještě prověří znalec. Babiš považuje zásilku za zastrašování prezidentského kandidáta a jeho rodiny, které nepatří do svobodné společnosti. Babišův protikandidát ve druhém kole prezidentských voleb Petr Pavel odsuzuje projevy nenávisti a hrozby Babišovi a jeho rodině. Kampaň je ale podle něj vypjatá hlavně kvůli tomu, že Babiš straší voliče.

Policie situaci vyšetřuje

„Dnes ráno mi ochranka předala obálku adresovanou mé ženě Monice, v níž byl ostrý náboj a anonymní vzkaz plný urážek. Jde bohužel o zastrašování prezidentského kandidáta a jeho rodiny, které nepatří do svobodné společnosti. Okamžitě jsem kontaktoval Policii ČR, která věc vyšetřuje a které děkuji za její okamžitou reakci,“ uvedl Babiš. Dodal, že to vnímá jako výhrůžku své rodině, která podle něj má strach o život.

„V 08:20 jsme přijali oznámení od pana Babiše o výhrůžkách, které obdržel v písemné podobě spolu s předmětem vypadajícím jako náboj a které se vztahují k jeho rodině,“ uvedla mluvčí policie. Podle informací policistů dostal Babiš zmíněnou obálku ve čtvrtek. „Případem se od jeho oznámení intenzivně zabýváme. Z taktických důvodů nebudeme konkretizovat jakákoli opatření, která provádíme,“ dodala. Údajný náboj podle mluvčí prozkoumají znalci.

Babiš může hrát roli oběti

Výhrůžky rodině prezidentského kandidáta a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše by mohly napomoci tomu, že bude ve zbytku kampaně hrát roli oběti a terče agrese. Shodli se někteří politologové. Dopady na rozhodnutí voličů, koho v druhém kole volit, někteří z nich připouštějí, ale těžko se podle nich odhadují.

Politolog Josef Mlejnek míní, že dopad na voliče je těžké odhadnout. Připustil, že oznámení by mohlo mít mobilizační efekt a že by mohlo přimět některé voliče, kteří by jinak volit nešli, aby dali hlas Babišovi. Babiš podle něj může nyní hrát v kampani na to, že je obětí, i když z počátku nechal vyvěsit billboardy, za které čelil naopak obvinění z agresivity, řekl Mlejnek.

Politolog Ladislav Mrklas se domnívá, že zpráva může vzbudit lítost Babišových voličů, ale protože je pro velkou část voličů Babiš nedůvěryhodný, budou si klást otázku, zda to není součástí kampaně. Podle Mrklase by to mohlo mobilizovat naopak voliče, kteří dají hlas generálu Pavlovi. Mrklas také zastává názor, že velkou míru odpovědnosti za polarizaci společnosti, na kterou si Babiš dnes postěžoval, nese Babiš sám. Oba prezidentští kandidáti i všichni politici by podle Mrklase měli apelovat na uklidnění a ve zbytku kampaně se chovat jiným způsobem, jinak se může do druhého kola stát téměř cokoli.

Politolog Karel Kreml uvedl, že Babiš nepřímo obvinil svého protikandidáta z toho, že se mu lidé bojí vyjádřit podporu. To označil za úsměvné. „Je to Andrej Babiš a jeho kampaň, která cílí na nejnižší pudy, a využívá motiv strachu pro svou komunikaci,“ řekl.

Pavel i Fiala výhružky odsoudili

Atmosféra na sociálních sítích i ve společnosti se vyostřuje a radikalizuje, míní Babiš. „Včera (v pátek) mě poprvé na výjezdu doprovodila moje žena Monika. Na vlastní kůži si v Jablonci zažila, jak nás dav urážel a málem umačkal,“ poznamenal Babiš. Není normální, že odpůrci narušují a rozbíjejí mítinky, uvedl. „Není normální, že se nás občané bojí podpořit, protože pak čelí sprostým nadávkám a vyhrožováním. Moji podporovatelé a voliči nic takového nedělají,“ řekl.

Premiér Petr Fiala (ODS), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) i prezidentský kandidát Petr Pavel odsoudili agresi vůči rodině prezidentského kandidáta a předsedy ANO Andreje Babiše. Vyzývají ale současně Babiše, který se s Pavlem střetne v druhém kole volby, aby změnil styl své kampaně. Je potřeba odsoudit výhrůžky násilím, uvedl Fiala na Twitteru. Stejně tak je však podle premiéra třeba odsoudit lži v kampani.

„Je potřeba jednoznačně odsoudit jakékoliv násilí, ať už přímé, či ve formě výhrůžek. Takové věci nemají v České republice místo. Jsme a musíme zůstat civilizovanou a demokratickou zemí,“ napsal premiér a předseda ODS Fiala na Twitteru a Facebooku.

Pavel vyzval Babiše ke stažení billboardů

Zároveň je ale podle Fialy potřeba odsoudit lži, manipulace a nespravedlivé osobní útoky objevující se v souvislosti s nynější prezidentskou volební kampaní. Nepřímo obvinil Babiše, aniž ho jmenoval, že sám rozděluje společnost a rozdmýchává vášně. „Myslím, že je zřejmé, že tyto metody vnáší systematicky do politického souboje právě jeden ze současných prezidentských kandidátů. Nelze se na jednu stranu tvářit ublíženě, a na stranu druhou šířit lži, strach a nenávist,“ uvedl premiér.

„Odsuzuji projevy nenávisti a výhrůžky A. Babišovi a jeho rodině. Takové věci k demokratickým volbám nepatří. Atmosféra je vypjatá hlavně kvůli strašení voličů a antikampani, kterou AB (Andrej Babiš) vede. Vyzývám ho, aby stáhl billboardy vyhrožující válkou a začal i on sám vést slušnou kampaň,“ uvedl Pavel na Twitteru.

Babiš záhy po vyhlášení výsledků prvního kola voleb po Česku nechal vylepit plakáty s textem „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják. Prezident Babiš“, za které je kritizován. Kritici mu vyčítali, že voliče straší a že urazil vojáky. Babiš přiznal, že se text nepovedl. Již dříve slíbil, že text změní. Na billboardech se již objevily nové plakáty, které uvádí, že „Generál nevěří v mír“ s dovětkem „Volte mír. Volte Babiše“. Pavel používá například billboard se svou fotografií a textem „Vést zkušeně a klidně v těžkých časech“.

Babiš už v minulosti čelil výhružkám

Babiš řekl, že „není také normální, že se lidé bojí projevit svůj názor“. „Protože pokud není v souladu s pohledem vlády pětikoalice, jejího prezidentského kandidáta a jeho fanoušků, jsou okamžitě terčem útoků jak na ulici, tak na sociálních sítích,“ prohlásil Babiš. Obvinil vládu, že k tomu mlčí. „Zástupci vládních stran mluví dlouhodobě o lidech, kteří nejsou jejich voliči, jako o něčem méněcenném,“ tvrdí. Vyzval předsedy stran vládní pětikoalice a Pavla, kterého opakovaně označuje za kandidáta pětikoalice, ať vyzvou své příznivce, aby nenapadali voliče stran s jiným názorem.

Babiš už v minulosti, když byl premiérem, čelil výhrůžkám. V únoru 2021 v pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News řekl, že ho policie v lednu informovala, že existuje člověk, který chce zastřelit jeho i jeho rodinu. Policie potom střežila premiérův dům a zadržela podezřelého. Podezřelý muž byl zatčen ve Španělsku a policie ho obvinila za vydírání. O měsíc později se muž dohodl se státním zástupcem na dvouletém podmíněném trestu a soud dohodu schválil.

Také bývalý premiér Mirek Topolánek (ODS) obdržel v roce 2008 dopis s výhrůžkou smrtí. Někteří zákonodárci dostali dopisy s kulkami nebo nábojnicemi v době volby prezidenta republiky v roce 2008. Šlo hlavně o ty z nich, kteří volili Václava Klause. Několik výhrůžek obdržel v roce 2007 i tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek.