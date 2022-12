Dalibor Martínek: Ó, jak jsem dobrý. Zeman v posledním projevu oslavil sám sebe

Poslouchat v posledních letech projevy prezidenta Zemana bylo vždy za trest. Vždycky jste věděli, že během řeči přijde okamžik, kdy si bude s někým svým záštiplným způsobem vyřizovat účty. Stalo se to i nyní, při jeho posledním proslovu k národu předtím, než si půjde číst jako důchodce knihy. Tentokrát zúčtoval s jakýmisi nekonkrétními „zakomplexovanými nulami“. Nejkrásnější na celém proslovu však bylo, že byl (snad) skutečně poslední.

Ačkoliv prezident avizoval, že to bude tentokrát delší, celé „poselství“ nakonec trvalo jen asi sedmnáct minut. Možná už to je pro Zemana přílišná délka proslovu.

Společenskému dění, které rozčlenil do tří myšlenek, věnoval pouze úvodních pět minut. „Vysvětlil“ minulé rozvíjení vztahů s Ruskem s tím, že nyní již prý zcela a samozřejmě stojí za Ukrajinou. Zmínil energetickou krizi, kde neopomněl účtovat se „zeleným fanatismem“. Tady ho asi doba brzo překoná. A když do třetice mluvil o „zdražování“, stihl se pochválit, jak pěkně obměnil bankovní radu ČNB, tak, aby sazby, které podle něj přispívají k „hypoteční krizi“, již nerostly. To bylo z jeho poselství k národu vlastně všechno.

Žádné hlubší myšlenky, žádná úvaha o budoucnosti, žádná výzva k národu. Něco ve smyslu, aby byl silný, aby překonal těžké časy, aby hledal hlubší hodnoty. Prostě už nic.

Potom přišla „druhá část“ proslovu, která se nesla v duchu pohádkové postavy Zlatoslava Lockharta, sebestředného a narcistického učitele z Harryho Pottera. Ten v románu napsal knihu Mé kouzelné já. Zeman nám na rozlučku vysvětlil, jak se zasadil o stát, jak je jedinečný a nejlepší.

Připomněl, že ze sedmi procent vytáhl sociální demokracii na 32 procent, a tím k volebnímu vítězství. Potom moudře zprivatizoval banky, které jsou podle něj nyní „možná až příliš zdravé“. Zprofesionalizoval armádu, vytvořil nám krajskou samosprávu. Ano, i tím se dosud ještě prezident chlubí. Že nechal vytvořit ahistorické územní celky s drahou obsluhou, placenou z veřejných peněz. Prý také podnikl celou řadu zahraničních cest, které měly pomoci českému byznysu. Už při tom nezmínil lety soukromým tryskáčem z Číny, nebo že za poslední dva roky téměř nikde nebyl.

Nezmínil ani amnestii pro odsouzeného zaměstnance lánské obory, kterou si přisvojil jako své panské sídlo. Ani se neomluvil lidem, že jim na dlouhé roky nechal zavřít Pražský hrad. A jeho láska s Ruskem? To prý jen hájil Čechům levné energie. Možná si někdo ještě vzpomene, jak při návštěvě Moskvy vtipkoval s Putinem na téma, že by novináře nechal postřílet.

Po celou dobu svého hradního působení přitom vedle sebe držel podezřelá individua. Ta mají již jen dva měsíce na to, aby po sobě zametla stopy.

Nejkrásnější větou celého „dlouhého“ krátkého proslovu bylo oznámení, že se prezident po 8. březnu odebere do stařeckého důchodu. Teď už nám zbývá jenom se modlit, abychom příští povánoční proslov neposlouchali v českoslovenštině.

