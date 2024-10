Zelenskyj: Putin vyšle severokorejské vojáky na bojiště už za pár dní

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že podle rozvědky Rusko začne od 27. či 28. října nasazovat severokorejské vojáky na bojišti. Vyzval západní spojence bránící se země k reakci.

Ukrajinská vojenská rozvědka HUR dříve uvedla, že první severokorejské jednotky, které prošly výcvikem v Rusku, se dostaly do Kurské oblasti na západě země, kam na počátku srpna vpadly ukrajinské síly. Podle HUR je v Rusku na 12 tisíc severokorejských vojáků, včetně 500 důstojníků a tří generálů.

„Podle zpravodajských informací už 27. až 28. října nasadí Rusko na bojišti první severokorejské jednotky,“ napsal Zelenskyj na sociální síti po poradě s hlavním velitelem ukrajinských sil, generálem Oleksandrem Syrským.

Ukrajinský prezident označil nasazení vojsk z KLDR za „krok Ruska, který zjevně eskaluje situaci“, a zdůraznil, že na rozdíl od všech dezinformací vypouštěných Ruskem na nedávném summitu rozvíjejících se zemí BRICS v Kazani může svět „jasně vidět, co Rusko skutečně chce, a to je pokračování války“. Proto je podle Zelenského nezbytná "zásadní a rázná reakce světových vůdců". Na místě je hmatatelný tlak a i potrestání Moskvy a Pchjongjangu namísto mhouření očí a zmatených komentářů, míní ukrajinský prezident.

Velké naděje

„Ve válce proti Ukrajině a v globální konfrontaci se Západem vkládá Kreml do Severokorejců velké naděje,“ uvedla HUR, podle které jednotky z KLDR postupují výcvik na pěti vojenských cvičištích na východě Ruska. Na sladění s ruskými silami, za které je zodpovědný náměstek ruského ministra obrany Junus-Bek Jevkurov, mají několik týdnů.

Vojáci vyslaní Pchjongjangem jsou vybaveni municí, lůžkovinami, zimní výstrojí a hygienickými potřebami. V souladu se zavedenými normami Moskva přidělí každému Severokorejci 50 metrů toaletního papíru a 300 gramů mýdla měsíčně, dodala HUR.

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek nepopřel tvrzení, že Severní Korea vyslala své vojáky do Ruska. Šéf Kremlu na tiskové konferenci po summitu skupiny rozvíjejících se zemí BRICS Kazani podle agentury Reuters dodal, že je na Moskvě, jak naplní smlouvu o vzájemné obraně. Tu v červnu podepsal se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem při návštěvě Pchjongjangu a obsahuje ustanovení o vzájemné vojenské pomoci. Ratifikaci smlouvy ve čtvrtek schválili ruští poslanci.

Kreml dříve zprávy o vyslání severokorejských jednotek odmítal jako „falešné“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij uvedl, že se severokorejští důstojníci byli již dříve vysláni na Ruskem okupovaná území na východě Ukrajiny, aby vyhodnotili situaci.

Jihokorejská rozvědka NIS uvedla, že sledovala kolem 3000 severokorejských vojáků, včetně příslušníků speciálních sil, které lodě ruského vojenského námořnictva připravily na ruský Dálný východ kvůli výcviku a aklimatizaci. Vojákům byly také vydány ruské uniformy, zbraně a falešné doklady před pravděpodobným nasazením ve válce. Jižní Korea tvrdí, že použila umělou inteligenci pro rozpoznávání obličejů, aby identifikovala desítky severokorejských důstojníků, kteří asistovali Rusům při odpalování severokorejských raket KN-23 na ukrajinské cíle. V delegaci byla i klíčová postava ve vývoji severokorejských raket.

Soul v reakci pohrozil dodávkami zbraní Ukrajině. Čínské ministerstvo zahraničí ve čtvrtek uvedlo, že si není vědomo přítomnosti severokorejských jednotek v Rusku a že doufá, že „všechny strany budou podporovat deeskalaci situace a zavážou se k politickému řešení“, píše Reuters.

Agentura připomněla názory analytiků, že ani příchod severokorejských vojáků, podobně jako dříve dodávky severokorejských raket a munice, nezmění průběh války, ale mohly by konflikt prodloužit. Válečná zóna se vpádem ukrajinských sil do Kurské oblasti výrazně rozšířila, a tak by severokorejské jednotky mohly sehrát smysluplnou roli při obraně ruských regionů proti podobným nájezdům.