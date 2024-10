Putin: Západ ignoruje ruské životní zájmy

Západ využívá Ukrajinu k vytvoření kritického ohrožení bezpečnosti Ruska a ignoruje ruské životní zájmy, prohlásil na summitu skupiny BRICS v ruské Kazani prezident Vladimir Putin.

Západ se snaží na ukrajinském bojišti uštědřit Rusku strategickou porážku, ale tyto kalkulace jsou iluzorní, prohlásil dále Putin, na jehož rozkaz ruská vojska předloni v únoru vpadla do sousední země a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

„Iluzorní kalkulace“

„Ukrajinu využívají k vytvoření kritických hrozeb pro bezpečnost Ruska. Ignorují při tom naše životní zájmy, spravedlivé obavy ohledně porušování práv rusky hovořících lidí a nyní už vůbec neskrývají cíl uštědřit naší zemi strategickou porážku,“ prohlásil na adresu západních států Putin podle agentury Interfax. Ruský prezident označil západní kalkulace za „iluzorní“, vyplývající podle něj z neznalosti dějin Ruska a ignorování jednoty, síly semknutosti ruského lidu.

Putin nejprve odůvodňoval ruskou invazi snahou „demilitarizovat“ a „denacifikovat“ sousední zemi, v jejímž čele stojí prezident židovského původu a v jejíž politice - podle volebních výsledků - sehrává krajní pravice jen okrajovou roli. Posléze, jak se válka prodlužovala, začal obviňovat ze zatažení Ruska do války Západ, který poskytl bránicí se zemi vojenskou a další pomoc.

Skupina rozvíjejících se ekonomik BRICS bývá považována za konkurenta skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Sdružuje Brazílii, Rusko, Indii, Čínu, Jihoafrickou republiku a od letoška další země, včetně Íránu či Spojených arabských emirátů.

Putin dříve hovořil o zájmu více než tří desítek států připojit se k uskupení. Šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí podle TASS mezitím uvedl, že vůdci států BRICS se v Kazani rozhodli v reakci na žádost 30-35 zemí zatím nepřijímat nové členy, ale některým dalším státům umožnit připojit se ke skupině v postavení partnerů. Íránský diplomat zdůraznil, že k přijetí do skupiny je nutný konsensus všech členů.

