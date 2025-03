Zelenskyj: Moskvě se daří ovlivňovat některé členy Bílého domu

Američtí představitelé začali věřit ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ačkoliv jejich vlastní zpravodajské informace jsou v rozporu s jeho tvrzeními. Magazínu Time to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který vyjádřil přesvědčení, že Moskvě se daří prostřednictvím informací ovlivňovat některé lidi v týmu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se vrátil do Bílého domu letos v lednu.

„Jejich signál Američanům byl takový, že Ukrajinci nechtějí ukončit válku a že by se mělo udělat něco, co je k tomu donutí,“ řekl v této souvislosti ukrajinský prezident reportérovi časopisu. Ten se v textu vrací k nedávné Zelenského cestě do Washingtonu, kde měl ukrajinský prezident se svým americkým protějškem podepsat dohodu o přístupu Američanů k ukrajinským přírodním zdrojům. Setkání v Oválné pracovně Bílého domu však skončilo roztržkou před kamerami.

Ukrajinský prezident se od té doby víceméně snaží vyhýbat komentářům k setkání, neboť nechce prohloubit diplomatickou krizi, která ohrozila existenci jeho země, píše Time a dodává, že standardní odpovědí Zelenského na dotazy týkající se setkání v Bílém domě bývají: „Nechme to historii.“ Přesto - podle reportéra Time - mu jeho instinkty zřídka dovolí dlouho mlčet o věcech, které ho trápí, což ho částečně přivedlo do problémů s americkým prezidentem.

Dary pro Trumpa

Zelenskyj podle časopisu Trumpovi přivezl sadu darů. Jedním z nich byl mistrovský pás boxera Oleksandra Usyka, který je šampionem v těžké váze. V Oválné pracovně položil pás na postranní stolek a chtěl ho předat Trumpovi. Pak ale sáhl po dalším z darů, což byla série fotografií ukazující ukrajinské válečné zajatce po ruském zajetí, píše Time. „To jsou drsné věci,“ reagoval Trump, když v záběrech listoval. Podle některých amerických představitelů, představovaly tyto fotografie moment, kdy se schůzka zvrtla.

Kdyby Zelenskyj předal mistrovský pás, mohlo to odlehčit náladu, fotografie měly opačný účinek, uvedl magazín, podle něhož snímky zřejmě u Trumpa vyvolaly dojem, jako by mu bylo vyčítáno utrpení vojáků. Zelenskyj přesto svého rozhodnutí nelituje. „Má rodinu, blízké, děti...Chtěl jsem ukázat mé hodnoty. Ale pak se rozhovor ubíral jiným směrem,“ řekl nyní.

Zvrat v Kurské oblasti

Washington po nevydařeném setkání pozastavil americkou pomoc Ukrajině, včetně dodávek zbraní, munice a zpravodajských informací. Podle Time to zkomplikovalo situaci pro ukrajinskou armádu na bojišti a Ukrajina bez přístupu k datům z amerických satelitů přišla o schopnost odhalovat přibližování ruských bombardérů a řízených střel, měla tudíž méně času na varování před vzdušnými údery. Nejvíce byl dopad cítit v ruské Kurské oblasti, kde Rusové proti ukrajinským ozbrojeným silám zrychlili postup, uvedl magazín.

Zelenskyj však podle něj odmítl svalit vinu na Trumpovu administrativu. „Stav morálky vždy závisí na tom, zda vaši partneři stojí po vašem boku. Ale neřekl bych, že zmrazení (pomoci) mělo vliv na operaci v Kurské oblasti,“ uvedl prezident. Více mu však podle Time vadila Trumpova role v ruských dezinformacích týkajících se této vojenské operace. Putin si nedávno s šéfem Bílého domu telefonoval a řekl, že tisíce ukrajinských vojáků v Kurské oblasti obklíčila ruská armáda. „Byla to lež,“ řekl Zelenskyj. Americký prezident ji však převzal.

Napětí po setkání v Oválné pracovně se podle Time začalo vytrácet, když Trump i Zelenskyj vyslali spolupracovníky na společné jednání v Saúdské Arábii. Američané navrhli třicetidenní celkové příměří a Zelenskyj souhlasil. Své delegaci řekl, aby souhlasili s příměřím bez podmínek. USA poté obnovily dodávky vojenské pomoci i zpravodajských informací.

Zelenskyj strávil celou válku tím, že požadoval bezpečnostní záruky od Američanů a ústupky od Rusů, píše Time s tím, že nyní jsou téměř všechny jeho požadavky odloženy. Trump podle magazínu souhlasil s některými ruskými požadavky, aniž by dostal mnoho na oplátku. Stopnul například možnost ukrajinského vstupu do NATO. Ukrajinský prezident přesto doufá, že si jeho americký protějšek časem uvědomí, že šéfovi Kremlu nelze věřit a že vítězství Ruska v této válce by nebylo katastrofou jen pro Ukrajinu. Byla by to podle něj prohra pro celý Západ a hlavně pro USA s jejich současnými vůdci. „Mají své ambice. Vidí svou roli v historii,“ řekl Zelenskyj s poznámkou, že proto nevěří v „apokalyptické scénáře“.

Magazín si také všímá nedávné návštěvy českého prezidenta Petra Pavla na Ukrajině, kterého označuje za jednoho z nejbližších spojenců Kyjeva. Mezi Zelenského mezinárodními spojenci patří Pavel dlouhodobě k těm nejpevnějším a nejefektivnějším, píše Time a české hlavě státu přičítá zásluhu na české muniční iniciativě.

Reportér Time také upozorňuje na výzdoby v Zelenského kanceláři, respektive v jednom z pokojů, kde je postel a několik obrazů. Motivy na nich jsou potápějící se ruská válečná loď, ukrajinské jednotky bojující na ruském území a třetí ukazuje Kreml pohlcený plameny. Na závěr se článek vrací k osudu mistrovského pásu ukrajinského boxera Usyka. „Nevím,“ řekl Zelenskyj na dotaz, co se s ním stalo. Ve zmatku po veřejné hádce ho ukrajinský prezident nechal na stolku vedle pohovky. Později personál Bílého domu tento dar odnesl do Trumpovy soukromé jídelny, kde je s dalšími suvenýry jako memento neúspěšné diplomacie, píše Time.

