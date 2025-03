Evropané nechtějí kvůli Trumpovi cestovat do USA. Cestovatelský boom naopak zažívá Kanada

Dánský turista Kennet Brask byl nadšený ze svého rybářského výletu na Floridu před dvěma lety a letos si ho plánoval zopakovat. Poté, co sledoval výbušné setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, však tuto cestu zrušil, píše agentura Reuters.

„Když jsem tu schůzku viděl, řekl jsem si, že nikdy nezavítám do Spojených států, dokud tam bude prezidentem Trump,“ řekl Brask. Dodal, že Trump byl „tak neurvalý“ a nechoval se jako dospělý.

Místo na Floridu se Brask rozhodl zamířit do Mexika. Stal se tak jedním z řady Dánů, Němců a dalších Evropanů, kteří v důsledku Trumpovy politiky přehodnocují své cestovní plány, vyplývá podle Reuters z údajů pěti cestovních kancelářích působících po celé Evropě.

Za pouhé dva měsíce americký prezident podkopal dlouhodobé spojenectví USA s Evropou, navrhl anexi Grónska, spustil globální obchodní válku a vydal nařízení zahrnující zpřísnění ochrany hranic, vízové politiky a postupu proti migrantům pobývajícím bez dokladů na území Spojených států, píše Reuters.

Grónsko má navštívit manželka Vance. Je to provokace, tvrdí tamní premiér Politika Za provokaci označil grónský premiér Múte Egede nadcházející návštěvu manželky viceprezidenta USA Ushy Vanceové, kterou doprovodí poradce prezidenta pro národní bezpečnost Mike Waltz a ministr energetiky Chris Wright. Cesta vysokých amerických představitelů do Grónska v době, kdy se prezident Donald Trump odmítá vzdát myšlenky na anexi tohoto strategického, poloautonomního dánského území, ale v zemi vyvolává značné pobouření, napsal dnes server The Guardian. ČTK Přečíst článek

Bilionové útraty

V roce 2023 Evropané podle údajů Evropské unie utratili za cesty do USA zhruba 155 miliard dolarů (téměř 3,6 bilionu korun). Cestování přes Atlantik v uplynulých čtvrtletích rovněž podporovalo zisky leteckých společností, například firmy British Airways, upozorňuje Reuters.

Podle předběžných údajů amerického Národního úřadu pro cestování a turistiku (NTTO) se letos v únoru počet návštěvníků Spojených států ze západní Evropy meziročně snížil o jedno procento, zatímco loni v únoru meziročně vzrostl o 14 procent.

Dánové jsou obzvlášť citliví na Trumpovy výroky ohledně anexe Grónska, které je autonomním územím Dánska. Dánský občan Kim Kugel Sorenson agentuře Reuters sdělil, že zrušil výlet do Kalifornie na svatbu rodinného přítele a nechal si ze svého tetování odstranit hvězdy a pruhy, aby nepůsobilo proamericky. Počet Dánů, kteří dorazili do USA, se podle údajů NTTO v únoru snížil o šest procent po sedmiprocentním nárůstu před rokem.

FOTOGALERIE: Protesty proti výrokům Trumpa v Grónsku

Podle evropských cestovních kanceláří a firem sledujících údaje o cestování se rovněž snížil počet vyhledávání zájezdů do USA. To cestovní kanceláře přimělo, aby se zaměřily na inzerování jiných destinací, píše Reuters.

„Učinili jsme rozhodnutí neutrácet ani cent za propagaci zájezdů do USA kvůli nedostatečné odezvě klientů a současné situaci kolem Dánska a Grónska,“ uvedl Steen Albrechtsen, produktový manažer cestovní kanceláře Albatros Travel v Kodani. Podle cestovních kanceláří by mohly Evropany od návštěvy USA odrazovat rovněž silnější dolar a slabý růst evropské ekonomiky, největší dopad však mají politické otřesy.

Podle šéfa poskytovatele turistických údajů Data Appeal Company Mirka Lalliho se tento měsíc prudce snížil počet vyhledávání letů do USA ve Francii, Itálii i Španělsku, zatímco poptávka v Británii zůstává silná.

Američanům se vzdaluje sen o vlastních domech. Zvládne Donald Trump splnit svůj klíčový slib? Reality Jedním z velkých předvolebních slibů Donalda Trumpa byl návrat dostupného bydlení pro obyčejné Američany. Je to základ amerického snu a vede k němu cesta dostatečné nabídky a nízkých hypoték. Toho druhého se přitom prezidentovi nejspíš nepodaří docílit během celého funkčního období. Úvěry na bydlení totiž v Americe mírně rostou, ačkoli sazby centrální banky stagnují. Stanislav Šulc Přečíst článek

Kanada zažívá boom

Němci podle tamní cestovní kanceláře America Unlimited nyní projevují větší zájem o Kanadu jako o alternativu Spojených států. Někteří Evropané vnímají návštěvu Kanady jako projev solidarity v reakci na Trumpovy výroky, že Kanada by se měla stát 51. státem USA, píše Reuters.

„Kanada zažívá nebývalý boom,“ uvedl šéf firmy America Unlimited Timo Kohlenberg. Řada Kanaďanů by naopak letos v létě mohla místo do Spojených států cestovat do Evropy. Podle analytické společnosti Key Data zaznamenaly kanadské rezervace evropských rekreačních nemovitostí na červen až srpen meziroční nárůst o 32 procent.

Některé evropské cestovní kanceláře, například společnost TUI, nadále očekávají solidní zájem o cestování do USA. „Očekáváme, že počet Němců trávících dovolenou v USA se oproti roku 2024 zvýší,“ řekl agentuře Reuters tiskový zástupce TUI. Podle NTTO však letos v únoru počet Němců, kteří dorazili do USA, klesl meziročně o devět procent po nárůstu o 18 procent v loňském únoru.