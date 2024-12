Nechť je rok 2025 rokem vítězným, přeje KLDR Rusku

Čína a Rusko nadále postupují „ruku v ruce“ po spravedlivé cestě neangažovanosti, nekonfrontace a neútočení na jakoukoli třetí stranu, přičemž Peking je odhodlán přispívat ke „světovému míru“. V novoročním pozdravu adresovaném svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi to dnes uvedl čínský prezident Si Ťin-pching. Ruskému vládci popřál k Novému roku také severokorejský vůdce Kim Čong-un.

Reklama

„Bez ohledu na vývoj mezinárodní situace bude Čína nadále pevně odhodlána prohlubovat globálním způsobem své reformy, podporovat modernizaci v čínském stylu a přispívat ke světovému míru,“ řekl Si ruskému prezidentovi podle zprávy zveřejněné státní televizí CCTV. Oficiální čínská média neupřesnila, zda spolu oba státníci hovořili telefonicky, podotkla AFP.

Si v novoročním přání Putinovi podle státní tiskové agentury Nová Čína dále řekl, že vzájemná důvěra a strategická koordinace mezi oběma zeměmi pod jejich vedením dosahuje čím dál vyšší úrovně a že hodlá pokračovat v prohlubování "nové éry" rusko-čínských vztahů, vyznačujících se trvale dobrým sousedstvím.

Další skandál kolem prince Andrewa. Čínského špiona dovedl až do Buckinghamského paláce Politika Čínský špion se léta pohyboval mezi špičkami britské politiky. Setkal se i s premiéry, ovšem nejbližší vztah navázal s mladším bratrem krále Karla III. Zdiskreditovaný princ Andrew ho provedl královskými sídly a dokonce mu svěřil své byznysové aktivity v Číně. Bude incident kaňkou na vládním plánu restartu britsko-čínských vztahů? Karel Pučelík Přečíst článek

Oba lídři se v květnu dohodli na prohloubení dvoustranných vztahů a spolupráci v oblastech společného zájmu, jako jsou Tchaj-wan, Ukrajina a Spojené státy, připomíná Reuters. Ruský velvyslanec v Pekingu podle ruské státní agentury RIA minulý pátek uvedl, že Si v roce 2025 navštíví Rusko.

Reklama

Putinovi přeje i Kim Čong-un

Putinovi dnes zaslal novoroční pozdrav také vůdce KLDR Kim Čong-un, který se zavázal k upevňování „komplexního strategického partnerství“ s Moskvou, informovala severokorejská agentura KCNA.

Kim ve svém poselství pozdravil Putina a všechny Rusy včetně jejich vojáků a vyjádřil ochotu nadále prohlubovat bilaterální vztahy, které podle něj oba vůdci letos pozvedli na novou úroveň skrze nové projekty, uvedla oficiální státní agentura. Kim si podle zprávy KCNA „přeje, aby se nový rok 2025 zapsal do dějin jako první vítězný rok 21. století, kdy ruská armáda a ruský lid porazí neonacismus a dosáhnou velkého vítězství“.

Kim a Putin podepsali na svém červnovém setkání smlouvu o vzájemné obraně, která obě strany zavazuje, aby si v případě ozbrojeného útoku přišly na pomoc. Severní Korea od té doby vyslala do Ruska desítky tisíc svých vojáků, aby podpořily vojenské tažení proti Ukrajině, které Moskva vede už bezmála tři roky. Soul a Washington tvrdí, že zabito či zraněno už bylo v bojích přes tisíc z nich.

KLDR pošle do Ruska další vojáky a techniku, tvrdí Soul Politika Severní Korea se zřejmě chystá vyslat do Ruska do bojů proti Ukrajině další vojáky a vojenskou techniku, informovala podle agentury Jonhap jihokorejská armáda. Kyjev odhaduje, že v západoruské Kurské oblasti je po boku ruských jednotek nasazených asi 11 tisíc vojáků z KLDR, kteří mají za úkol pomoci Rusům vytlačit z tohoto regionu ukrajinské síly. ČTK Přečíst článek