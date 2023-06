Hlavou proti zdi. Naftogaz žaluje Kreml o miliardy za majetek zabavený na Krymu

Ukrajinská státní plynárenská společnost Naftogaz podala ve Spojených státech žalobu na Rusko. Chce získat pět miliard dolarů (108,3 miliardy korun), které jí byly přiznány v Haagu jako odškodnění za ztracený majetek na Krymu. Firma o tom informovala na svém webu.

Rusko, které v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajině, se v roce 2014 zmocnilo Krymu a poloostrov anektovalo, což vyvolalo sankce západních vlád.

Ukrajinská firma se obrátila na soud v distriktu Columbia. Svůj krok obhajuje tím, že na to má právo, protože Spojené státy patří mezi země, kde má Rusko majetek.

Rusko neplní rozhodnutí soudu v Haagu

Mezi aktiva společnosti Naftogazu na Krymu patřila společnost Chornomornaftogaz, která se zabývá těžbou plynu z Černého moře. Naftogaz v dubnu uvedl, že arbitrážní soud v Haagu nařídil Rusku zaplatit pět miliard dolarů jako odškodnění za nezákonné vyvlastnění majetku ukrajinské společnosti na Krymu.

"Vzhledem k tomu, že Rusko nezaplatilo dobrovolně společnosti Naftogaz částku stanovenou v rozhodčím nálezu, hodláme využít všech dostupných mechanismů k získání těchto prostředků," uvedl generální ředitel společnosti Naftogaz Oleksij Černyšov. Firma na tom podle něj pracuje nejen ve Spojených státech, ale i v dalších zemích.

