Historická návštěva? Zelenskyj poprvé po invazi opustil Ukrajinu, letí do USA, setká se s Bidenem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že je na cestě do Washingtonu, kde dnes bude jednat s americkým prezidentem Joem Bidenem a vystoupí v Kongresu. Návštěvu, o které informovala v úterý některá americká média, potvrdil i Bílý dům. Hlavním tématem jednání bude posílení ukrajinských obranných kapacit. Jde o první cestu Zelenského do zahraničí od 24. února, kdy ruská armáda napadla Ukrajinu.

„Jsem na cestě do Spojených států, abych posílil odolnost a obranné schopnosti Ukrajiny," uvedl na Twitteru Zelenskyj. „S prezidentem Spojených států budu jednat o spolupráci mezi Ukrajinou a USA. Vystoupím před Kongresem a zúčastním se bilaterálních jednání," dodal.

Zelenského návštěvu potvrdila mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierrová. „Během návštěvy prezident Biden oznámí nový významný balík bezpečnostní pomoci, která pomůže Ukrajině bránit se ruské agresi," uvedla mluvčí. Podle dalšího představitele Bílého domu budou oba prezidenti také mluvit o vývoji války na Ukrajině.

Podle představitele Bílého domu, který mluvil s novináři, Zelenskyj zůstane ve Washingtonu „několik málo hodin". S Bidenem se má podle agentury AP setkat dnes odpoledne místního času (večer až pozdě večer SEČ). Oba prezidenti, kteří si během války opakovaně telefonovali, vystoupí na společné tiskové konferenci. Zelenskyj následně promluví před Kongresem.

Pomoc za dvě miliardy dolarü

Podle vysokých amerických představitelů, které citují zahraniční tiskové agentury, bude součástí balíku dodávka protivzdušných systémů Patriot. Podle agentury AP ovšem není jasné, kdy by Ukrajina mohla tyto systémy dostat. Celková hodnota zbraní a finanční podpory ukrajinské armády by měla podle agentury Reuters činit 1,8 miliardy dolarů (41 miliard korun). Podle představitele Bílého domu dají v dodávkách Spojené státy přednost systémům protivzdušné obrany.

Před dodávkami vyspělých zbraní pro obranu proti letadlům, dronům a raketám varovala Moskva, podle které by se jednalo o provokaci. Rusko považuje systémy Patriot i jejich eventuální zahraniční obsluhu za „legitimní cíle" svých útoků.

Zelenskyj od začátku ruské invaze podnikl několik cest po Ukrajině, při nichž zavítal také do regionů osvobozených od okupační armády. V úterý například navštívil vojáky ve městě Bachmut v Doněcké oblasti, kde se nyní odehrávají nejtěžší boje mezi ukrajinskými obránci a ruskými invazními jednotkami. Návštěva USA je však první po začátku invaze 24. února, při které Zelenskyj opustí území Ukrajiny.

