Většina Britů chce Starmerovu hlavu. Aféra kolem Mandelsona otřásá vládou
Britský premiér Keir Starmer čelí vážné politické krizi. Podle průzkumu serveru Politico se 52 procent Britů domnívá, že by měl v souvislosti s kauzou bývalého velvyslance v USA Petera Mandelsona rezignovat. Pouhých 19 procent respondentů si myslí, že by měl zůstat ve funkci, avšak s tím, že by odstoupili jeho poradci.
Průzkum, který o víkendu provedla londýnská agentura Public First, přichází v době, kdy se znovu otevřela otázka Starmerova rozhodnutí jmenovat Mandelsona do klíčové diplomatické funkce navzdory jeho známým vazbám na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Téměř polovina respondentů, kteří požadují rezignace, zároveň uvedla, že důvody k odchodu vlády přesahují samotnou aféru kolem Mandelsona.
Napětí je patrné i uvnitř voličské základny labouristů. Třiadvacet procent lidí, kteří plánují stranu volit, si přeje Starmerův odchod. Dalších 32 procent by ve funkci ponechalo premiéra, ale požaduje rezignaci jeho poradců.
Komunikace s Epsteinem
Situaci dále vyhrotilo zveřejnění nových dokumentů, které detailně popisují komunikaci mezi Mandelsonem a Epsteinem, včetně debat o citlivých vládních tématech. Případ vedl k zahájení trestního vyšetřování Mandelsonova působení ve funkci.
Starmer loni Mandelsona z postu odvolal a nově se omluvil obětem Epsteina za jeho jmenování. Premiér i jeho tým tvrdí, že při rozhodování neznali plný rozsah Mandelsonova vztahu s Epsteinem. Přesto 64 procent Britů věří, že měli dostatek informací na to, aby věděli, že jde o špatné rozhodnutí. Obranu Downing Street akceptuje jen 21 procent dotázaných.
Aféra má dopad i na celkovou důvěru veřejnosti. Sedmapadesát procent respondentů uvedlo, že jejich důvěra v politické lídry utrpěla. Mezi voliči labouristů takto odpovědělo 41 procent.
Starmer, za kterého se kabinet postavil, odmítá odstoupit. „Nikdy neopustím zemi, kterou miluji,“ prohlásil.