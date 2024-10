Restaurací se zdravým jídlem přibývá. U Čechů vítězí smažený sýr

Vegetariánská jídla aktuálně v ČR nabízí dvojnásobný počet podniků oproti roku 2019. Vyplývá to z dat, která poskytl pokladní systém Dotykačka. Z vegetariánských pokrmů je podle ředitele Dotykačky Petra Menclíka nejoblíbenější smažený sýr s bramborami a tatarskou omáčkou. Vyšší zájem o vegetariánské potraviny evidují také obchodní řetězce, které oslovila.

„V českém gastru obecně roste důležitost bezmasých pokrmů. Nejenže se objevují v menu rostoucího počtu podniků, ale začínají se stále častěji probojovávat i do obědových nabídek,“ uvedl Menclík. Nejčastěji si lidé objednávají smažený sýr, podle Menclíka to ale nevypovídá mnoho o preferenci hostů. „V některých podnicích stále zůstává jedinou bezmasou položkou na lístku,“ doplnil. Za porci smaženého sýru lidé zaplatí průměrně 160 korun, o 58 korun víc než před pěti lety.

Vyšší zájem o vegetariánská jídla evidují i obchodní řetězce, potvrdil to například Globus, který kvůli velkému zájmu často rozšiřuje nabídku vegetariánského sortimentu a v oddělení se zdravým sortimentem nabízí zhruba 1100 alternativních potravin včetně vegetariánských a veganských. „Vegetariánské pokrmy jsme také zařadili do stálé nabídky našich restaurací, protože si je mnoho zákazníků často žádá,“ dodala za společnost Aneta Turnovská.

Oblíbený je i hummus

Také Tesco pozoruje rostoucí zájem o vegetariánské pokrmy, lidé nejčastěji nakupují hummus, tofu nebo pomazánky z tofu a alternativy mléčných výrobků. U hotových pokrmů ale zákazníci stále nakupují více masové než vegetariánské varianty, uvedla firma.

Severoamerická vegetariánská společnost vyhlásila v roce 1977 na 1. říjen Mezinárodní den vegetariánství jako každoroční oslavu radosti, soucitu a vegetariánství. Některé společnosti se v tento den snaží rozšířit podvědomí o zdravé a ekologické vegetariánské stravě. V roce 1978 den vegetariánství podpořila i Mezinárodní vegetariánská unie, jejíž členem je Česká společnost pro výživu a vegetariánství a česká pobočka organizace ProVeg.

V průzkumu agentury Ipsos pro společnost Danone o stravovacích návycích v ČR z loňského května se za vegetariány označilo 1,2 procenta lidí. Rostlinné produkty, jako jsou sójové nápoje, rostlinné alternativy masa nebo mléčných výrobků, podle průzkumu nikdy nejí třetina Čechů, necelá polovina uvedla, že je jí méně než jednou za týden. Jednou až dvakrát týdně tyto produkty konzumuje 15,5 procenta lidí, téměř každý den 3,7 procenta.