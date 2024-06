Šéfkuchař Marcel Ihnačák: Souboj na talíři vyhrávají Češi

Pochází z Popradu a na Slovensku patří Marcel Ihnačák mezi nejznámější kuchaře. Snaží se tamní gastronomii vylepšit. Žije a podniká na jižní Moravě. „Česko je napřed před Slovenskem. Vždy o pár let bylo,“ říká šéfkuchař v rozhovoru pro nové číslo magazínu Newstream CLUB, které je věnováno Česko-Slovensku.

Kdy poprvé jste se uvědomil, že z vás jednou bude kuchař?

Začalo to odmalička. Asi to hodně souvisí s tím, že u nás bývalo zvykem navařit jídlo v jednom velkém hrnci praktiky na celý týden. Hodně mi chyběla pestrost a začal jsem v kuchyni experimentovat. Zpočátku to byla hodně jednoduchá jídla složená z vajíček. To mi bylo asi sedm let, o rok později jsem upekl svoji první bublaninu. Vaření a pečení mě provázelo až do puberty. Jednoduše řečeno, když jsem měl chuť na něco pestřejšího musel jsem si to uvařit sám.

A co se v tom velkém hrnci vařilo nejčastěji?

Protože pocházím z velmi skromných poměrů, byla to třeba kroupová polévka s uzeným masem. Tu jsem vyloženě nesnášel. Navíc byla v množství navařeném klidně i na týden.

Českým národním jídlem je svíčková. Za vlajkovou loď slovenské gastronomie považuji halušky. Mýlím se?

Česká i slovenská kuchyně jsou si hodně podobné. Mám rád obě, ale vlastně přesně nevím, co kterou tvoří. Jsou pečená žebra nebo skopové polské, nebo slovenské jídlo? Můžeme se přetahovat i to, zda pečený králík je typicky český, nebo slovenský. Protože faktem je, že na východoslovenských vesnicích ho pěstuje téměř každá rodina, podobně jako v západních Čechách. Stejně tak brynza, může být slovenská, rumunská i polská.

A já měla zato, že slovenská kuchyň se přeci jen od české alespoň v něčem liší, a považovala jsem ji za bohatší a za více „zeleninovou“.

A vidíte, není to tak. Spíš naopak. Slovenské gastronomii, stejně jako té české, zelenina výrazně chybí. Myslím si, že ji většina domácností běžně do jídelníčku nezařazuje.

Považujete to za chybu?

Určitě. Až příliš jsme si zvykli jíst maso. Není přeci nutné ho mít každý den. Podíváte-li se do historie, nikdy to tak nebývalo. Souviselo to samozřejmě i s finanční stránkou. Málokdo si maso mohl dovolit, chudší lidé maximálně jednou za týden a pochybuji i o tom, že by ho každý den nechala servírovat šlechta.

Takže maso je něco bez čeho se vaše kuchyně obejde?

Tak jsem to nemyslel. Spíš jde o to, že ho nemusím mít denně. A když už ho vařit tak pak třeba i řešit odkud pochází a samozřejmě preferovat lokálnost. Zkrátka kvalita v případě masa, ale i uzenin, musí výrazně převyšovat nad kvantitou. Zdravé a chutné jídlo se dá uvařit i bez něj, stačí zapojit fantazii a někdy i trochu experimentovat.

