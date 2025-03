Vanceův bratranec bojoval za Ukrajinu. Pro Putina jsme jen užiteční idioti, vzkazuje Trumpovi a viceprezidentovi

Bratranec amerického viceprezidenta J. D. Vance bojoval dva a půl roku v řadách ukrajinské armády proti Rusům, než se v lednu vrátil do vlasti. Sedmačtyřicetiletý Nate, který má s mladším Vancem společné prarodiče a viceprezidentova matka je sestrou Nateho otce, řekl francouzskému listu Le Figaro, že si jako zapřisáhlý republikán zoufá nad americkým obratem v postoji vůči válce na Ukrajině. Ta se už déle než tři roky brání ruské agresi, a to donedávna i s významnou americkou pomocí.

„Donald Trump a můj bratranec si zjevně myslí, že mohou uchlácholit (ruského prezidenta) Vladimira Putina. Pletou se. Rusové nám nezapomenou naši podporu Ukrajině. Jsme pro Putina užiteční idioti,“ prohlásil v rozsáhlém interview.

Nate Vance vysvětlil, že se rozhodl odejít z ukrajinské armády jen několik dní před tím, než se Trump vrátil do Bílého domu a jeho bratranec složil přísahu jako viceprezident USA. „Bylo by složité zůstat. Nemohl jsem riskovat, že padnu do zajetí,“ řekl bývalý příslušník americké námořní pěchoty. Uvedl, že jej rozzuřil Trumpův a Vanceův rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Oválné pracovně, který přerostl ve spor a v Zelenského předčasný odchod z Bílého domu. Po roztržce následovalo zastavení americké pomoci a USA také přestaly poskytovat ukrajinské armádě zpravodajské informace.

Past na Zelenského

„J. D. je dobrý, inteligentní člověk,“ hájil Nate bratrance. Domníval se, že když kritizoval pomoc Ukrajině, tak to dělal proto, aby se zalíbil určitému typu voličů a že je to politická hra. „Ale to, co (s Trumpem) udělali Zelenskému, byla past, nachystaná ve zlém úmyslu,“ prohlásil.

„To, že jsme příbuzní, neznamená, že přijmu, že zabíjíš mé kamarády,“ řekl bývalý voják a metodicky zdůrazňoval, jaký prospěch měly Spojené státy ze zapojení do války, ve které byl v první linii a v nejzuřivějších bojích o Kupjansk, Bachmut, Avdijivku či Pokrovsk. Dodal také, že jeho bratranec neprojevil zájem, aby se o válce dozvěděl více.

