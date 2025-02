Na Putina můžeme kvůli míru na Ukrajině zatlačit i vojensky, vzkazuje americký viceprezident

Slova J. D. Vance následují poté, co ve středu americký prezident Donald Trump oznámil, že si telefonoval se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem a že se dohodli na okamžitém zahájení jednání o ukončení války na Ukrajině.

Reklama

Jestliže Rusko nebude souhlasit s mírovou dohodou, která Ukrajině zajistí dlouhodobou nezávislost, mohou proti němu Spojené státy použít ekonomické i vojenské formy nátlaku. Listu The Wall Street Journal (WSJ) to řekl americký viceprezident J. D. Vance. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov americkou stranu vyzval, aby svůj výrok vysvětlila.

„Existují ekonomické nástroje nátlaku, existují samozřejmě vojenské nástroje nátlaku,“ které mohou Spojené státy proti Putinovi použít, řekl Vance v rozhovoru s americkým listem.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že ruská strana dříve „takové formulace neslyšela“, a proto „očekáváme, že (během dalších kontaktů s Američany) dostaneme doplňující vysvětlení“.

Ve středu americký prezident Donald Trump oznámil, že si telefonoval se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem a že se dohodli na okamžitém zahájení jednání o ukončení války na Ukrajině.

Reklama

Trump telefonoval s Putinem, poté i se Zelenským. Zahájí jednání o ukončení války Politika Americký prezident Donald Trump ve středu telefonoval se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Státníci se dohodli, že okamžitě zahájí jednání o ukončení války na Ukrajině a že se vzájemně navštíví ve svých zemích, napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Šéf Bílého domu bezprostředně na to hovořil i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. ČTK Přečíst článek

Ve čtvrtek pak Trump řekl, že dnes budou mít v Mnichově schůzku vysoce postavení lidé z Ruska, z Ukrajiny a ze Spojených států, aby o ukončení války jednali. Ukrajinská strana později uvedla, že taková jednání jsou předčasná a že nejprve je třeba, aby Spojené státy, Evropa a Ukrajina zaujaly společný postoj.

„Myslím, že z toho vzejde dohoda, která mnoho lidí šokuje,“ řekl Vance listu WSJ.

Americký ministr obrany Pete Hegseth ve středu prohlásil, že je „nerealistické“ očekávat, že se Ukrajina vrátí ke svým hranicím před rokem 2014. Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022.

Trump chce Ukrajinu hlavně „vyřešit“. Evropa není prioritou Politika Cílem Trumpovy administrativy je snížení zapojení USA v konfliktu a maximalizace zisků. Zájem Ukrajiny je pro ni sekundární. Svoje priority vidí jinde. Martin Jirušek Přečíst článek