V destinacích Blízkého východu je několik tisíc Čechů

V destinacích Blízkého východu je několik tisíc Čechů

V destinacích Blízkého východu, kde Izrael a Spojené státy zahájily útoky proti Íránu, se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana Papeže situace ovlivňuje cesty lidí jak přímo v zasažených zemích, tak v destinacích spojených přes Spojené arabské emiráty (SAE) či Katar, řekl. ACK podle něj situaci sleduje a podle vývoje bude rozhodovat o dalších krocích a potřebné asistenci pro své klienty.

Kvůli bezpečnostním omezením po uzavření vzdušného prostoru některých států Blízkého východu v souvislosti s dnešními izraelsko-americkými útoky na Írán a odvetnými íránskými útoky v oblasti bylo z Letiště Václava Havla v Praze zrušeno osm letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje.

Írán, Izrael a Irák ráno oznámily, že uzavírají do odvolání svůj vzdušný prostor, následně tak učinily Katar, Kuvajt a SAE. Posléze oznámilo mezinárodní letiště v Dubaji, které je nejrušnějším letištěm na světě, že dočasně uzavírá provoz, informovala agentura Reuters.

Teherán
Okamžitě ukončete útoky na Írán, vyzvala Moskva Spojené státy a Izrael

Spojené státy a Izrael uvrhávají Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, varovala ruská diplomacie v reakci na americko-izraelskou vojenskou operaci proti Teheránu. Spojené státy a Izrael vyzvala, aby okamžitě útoky na Írán ukončily. Ruský prezident Vladimir Putin o útocích na Írán jednal s prostřednictvím videokonference se členy ruské bezpečnostní rady, informovaly ruské agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.

Pomoc do tří dnů

Podle Papeže se v zemích Blízkého východu nachází několik tisíc Čechů. „Určitě to ovlivňuje několik tisíc lidí, ať už těch, kteří jsou přímo v těch destinacích, nebo destinacích, které jsou spojené přes Arabské emiráty, popřípadě Katar,“ sdělil Papež.

Místopředseda ACK uvedl, že cestovní kanceláře mají vůči českým občanům v těchto destinacích zákonnou povinnost poskytnout potřebnou pomoc po dobu tří dnů. „To bychom určitě dodrželi, a uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet,“ uvedl Papež. Podle něj se budou snažit o klienty postarat v rámci možností, které mají, a situaci průběžně vyhodnocovat podle vývoje událostí a otevírání leteckých koridorů. „Těžko se dá teď predikovat, co bude,“ dodal.

Tragédie v Íránu. Letecký útok na dívčí školu má už 70 obětí

Tragédie v Íránu. Letecký útok na dívčí školu má už 70 obětí

Počet obětí dnešního leteckého útoku na dívčí školu v jižním Íránu stoupl na 70, dalších 90 dívek utrpělo zranění, informovala podle agentury DPA íránská média. Ta útok přičetla Izraeli a Spojeným státům, které zahájily údery na Írán.

Například mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná se nyní nachází v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. „Jsem aktuálně v lokaci ostrov Džumeira, byly tu kolem našeho času 13:40 slyšet dva větší otřesy. Samozřejmě všichni sledujeme Gulf News. Všimla jsem si, že je zavřený vzdušný prostor, situaci sleduji,“ řekla Šťastná. „Pláž je vlastně plná, my jsme jenom reagovali v nějaký ten moment, kdy jsme slyšeli ty dva otřesy,“ doplnila s tím, že zvýšené množství jednotek či bezpečnostních složek v oblasti nezaznamenala.

Izrael a Spojené státy zahájily útok proti Íránu dnes ráno. „Situaci na Blízkém východě pozorně sledujeme, v tuto chvíli je pro nás nejdůležitější zajistit bezpečí našich občanů, kteří se v Íránu stále nachází,“ napsal Babiš. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) serveru iDNES.cz sdělil, že letecký prostor Íránu je uzavřený, a Česko proto zatím evakuační lety neplánuje. Analytici upozorňují, že konflikt může ovlivnit nejen leteckou a námořní dopravu, ale také ceny ropy a globální obchod.

Alí Chameneí
Alí Chameneí je po smrti, tvrdí Netanjahu i Trump. „Dál pevně velí na bojišti,“ odpovídá Írán

První výsledky po Buffettovi: Zisk Berkshire výrazně oslabil

Warren Buffett
nst
nst

Investiční kolos Berkshire Hathaway uzavřel čtvrté čtvrtletí výrazným poklesem provozního zisku. Ten meziročně klesl o více než 29 procent na 10,2 miliardy dolarů, především kvůli slabším výsledkům pojišťovacího byznysu, uvádí server CNBC.

Zisk z pojišťovacího upisování se propadl o 54 procent na 1,56 miliardy dolarů. Příjmy z investic v pojišťovnictví klesly téměř o čtvrtinu na 3,1 miliardy dolarů. Za celý rok 2025 dosáhl provozní zisk 44,49 miliardy dolarů, oproti 47,44 miliardy dolarů v předchozím roce.

Odpisy i slabší investiční výnosy

Celkový zisk za čtvrté čtvrtletí, který zahrnuje i výkyvy z investičního portfolia, mírně klesl na 19,2 miliardy dolarů. Výsledek ovlivnil odpis investic do společností Kraft Heinz a Occidental Petroleum ve výši 4,5 miliardy dolarů. Investiční zisky přesto dosáhly 13,5 miliardy dolarů.

Za celý rok celkový zisk klesl na 66,97 miliardy dolarů z 89 miliard dolarů o rok dříve. Společnost však dlouhodobě upozorňuje, že krátkodobé výkyvy investičních zisků mohou být pro investory zavádějící.

Warren Buffett

Buffett bral v čele Berkshire Hathaway dva miliony ročně, nový šéf si přijde na půl miliardy

Americká investiční společnost Berkshire Hathaway novému řediteli výrazně zvýšila mzdu. Zakladatel Warren Buffett, který letos odešel do důchodu, více než 40 let bral 100 tisíc dolarů (přes dva miliony korun) ročně, nový generální ředitel Greg Abel bude pobírat 25 milionů dolarů (517 milionů korun) za rok. S odkazem na sdělení firmy o tom informuje agentura Reuters.

První čísla po Buffettovi

Šlo o poslední kvartál pod vedením Warrena Buffetta ve funkci generálního ředitele. Od začátku roku 2026 firmu vede Greg Abel, který v dopise akcionářům zdůraznil pokračování tradice finanční síly a kapitálové disciplíny. Buffett zůstává předsedou správní rady.

Berkshire zároveň neprovedla zpětný odkup akcií. Hotovostní rezerva sice mírně klesla, stále však zůstává mimořádně vysoká – 373,3 miliardy dolarů oproti rekordním 381,6 miliardy ve třetím čtvrtletí.

Akcie zaostávají za trhem

Akcie Berkshire Hathaway třídy A letos posílily o 10 procent, což je méně než 16,4procentní růst indexu S&P 500. Dlouhodobá výkonnost však zůstává výjimečná. Od roku 1965 dosahuje společnost průměrného ročního zhodnocení 19,7 procenta, téměř dvojnásobku oproti indexu S&P 500. Celkové zhodnocení akcií Berkshire za toto období přesahuje 6 000 000 procent.

Investoři tak sledují první kroky nového vedení v situaci, kdy klíčový segment pojišťovnictví vykazuje slabší výsledky, zatímco finanční pozice firmy zůstává mimořádně silná.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Ráda vidím, když něco, co vznikne v hlavě, začne žít mezi lidmi, říká Olga Menzelová

Michal Nosek

Producentka a kurátorka kulturních projektů Olga Menzelová byla hostkou pořadu VIP Eva Talks na webu Newstream.cz. V rozhovoru mluvila o řízení kreativních projektů, rovnováze mezi prací a rodinou i o tom, proč považuje péči o fyzickou kondici za základ dlouhodobého výkonu.

Olga Menzelová patří k osobnostem, které propojují svět kultury, komunikace a produkce s manažerskou disciplínou. Profesně vychází z marketingu a public relations, postupně se však posunula směrem ke kulturním a autorským projektům, kde je nutné skloubit kreativitu s precizní organizací.

Komunikaci nevnímá jako technický nástroj, ale jako proces, který uvádí myšlenky do pohybu. „Ráda vidím, když něco, co vznikne v hlavě, začne žít mezi lidmi,“ říká. Schopnost převést koncept do konkrétního a funkčního formátu. Ať už jde o výstavu, společenskou událost nebo dlouhodobý projekt – považuje za klíčovou manažerskou kompetenci.

Tomáš Prouza, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory ČR

Češi si své křivdy rádi hýčkají, říká Tomáš Prouza

Tomáš Prouza, host pořadu VIP Eva Talks moderátorky Evy Čerešňákové, se k roli prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu dostal nepřímo. Profesní dráhu zahájil v médiích a oblasti osobních financí, později působil ve státní správě i mezinárodních institucích včetně Světové banky. Klíčovou zkušeností pro něj bylo působení na Úřadu vlády ČR, kde se podílel na koordinaci evropské agendy.

nos

Kreativita potřebuje strukturu

Kulturní sektor bývá často spojován především s emocemi a estetikou. Praxe je však výrazně komplexnější. Úspěšný projekt vyžaduje jasné zadání, realistický rozpočet, časový plán i schopnost řídit tým. Kreativita bez struktury podle Menzelové dlouhodobě neobstojí.

Její práce stojí na kombinaci intuice a systematičnosti. Dokáže rozpoznat potenciál projektu, ale zároveň nastavuje procesy tak, aby výsledek odpovídal původní vizi. Marketingové vzdělání jí umožňuje přemýšlet nejen o obsahu, ale i o cílové skupině, partnerstvích a udržitelnosti.

VIP Eva Talks s Olgou Menzlovou Newstream

Role matky jako manažerská škola

Vedle profesních aktivit otevřeně mluví i o rodinném životě. Sama přiznává, že hledání rovnováhy je dlouhodobý proces. „Říká se, že nejlepší manažerky jsou mámy, které mají víc dětí a zvládají práci i ty děti. Tady mám ještě velké rezervy a bojuju s tím,“ říká s nadhledem.

Zkušenost mateřství podle ní přináší cenné kompetence. Zejména efektivnější práci s časem, schopnost prioritizace i větší empatii při vedení lidí. V prostředí, kde se pracuje pod tlakem a s omezenými zdroji, jsou právě tyto dovednosti klíčové.

Výkon a péče o sebe

Téma výkonnosti propojuje i s osobním životním stylem. Dlouhodobý pracovní výkon podle ní nelze oddělit od fyzické kondice a mentální stability. Věnuje se pravidelně pohybu, kombinuje jógu, dechové techniky a kondiční trénink.

„Jinak bych nemohla dobře fungovat nejen fyzicky, ale ani mentálně. Péče sama o sebe je důležitá pro každého z nás,“ říká. V kontextu současného pracovního tempa považuje vědomou práci s energií za investici, nikoli za luxus.

Eva Čerešňáková a Rey Koranteng
video

Rey Koranteng: Moderátor není jen „mluvící hlava“, ale součást dynamického procesu

Rey Koranteng s Evou Čerešňákovou mluví otevřeně o tom, proč se necítí být slavný, jak vnímá zkušenosti s odlišným původem i proč je živé vysílání práce „na sekundy“. V rozhovoru popisuje náhodný vstup do televize, adrenalin zpravodajství i hodnoty, které si po letech v médiích drží.

Michal Nosek

Dlouhodobost místo viditelnosti

Menzelová dnes působí především jako producentka a kurátorka kulturních iniciativ. Neusiluje o mediální pozornost, soustředí se na kvalitu výstupu a dlouhodobý dopad projektů. V prostředí orientovaném na rychlý efekt sází na kontinuitu, důvěryhodnost a systematickou práci.

Co dalšího se v rozhovoru dozvíte?

  • Jak se mění financování kulturních projektů v době ekonomické nejistoty?
  • Co dnes rozhoduje o úspěchu kulturní akce – obsah, jméno, nebo marketing?
  • Jak nastavit spolupráci s partnery tak, aby byla dlouhodobě udržitelná?
  • Lze kreativitu řídit stejně jako jakýkoli jiný byznysový projekt?
  • Jaké manažerské návyky si odnesla z mateřství?
  • Proč považuje fyzickou kondici za součást profesní odpovědnosti?
  • A co podle ní dnes nejvíce chybí českému kulturnímu prostředí?

video

Není nic lepšího než sport, to vám řekne každý psychiatr, říká Olga Menzelová

Francesco Kinský Dal Borgo
video

AI mi napsala skvělý proslov za 30 vteřin. A to mě děsí, říká hrabě Francesco Kinský dal Borgo

Eva čerešňáková a Matěj König v pořadu VIP Eva Talks
video

Lidé kvůli mně začínají sportovat. To je nejvíc, říká sportovní influencer Matěj König

