Maďarský expert: Orbánova cesta rozhodně není mírová, jen si dělá reklamu

Cesta maďarského premiéra není mírovou misí, ale reklamou, komentoval návštěvu Viktora Orbána v Pekingu maďarský zahraničněpolitický expert István Szent-Iványi v rozhovoru s týdeníkem Der Spiegel.

Orbán přicestoval do Číny na předem neohlášenou návštěvu a do Pekingu zavítal po předchozích návštěvách Kyjeva a Moskvy, kde podle svých slov usiloval o nalezení řešení, které by umožnilo ukončit válku na Ukrajině. Svou cestu na sociální síti X označil za „mírovou misi 3.0“.

Z Pekingu maďarský premiér zamířil do Washingtonu, kde se tento týden zúčastní summitu NATO, uvedla agentura Reuters.

Dřívější poslanec europarlamentu a někdejší náměstek maďarského ministra zahraničí Szent-Iványi na otázku německého týdeníku Der Spiegel, za koho vlastně Orbán mluví, poznamenal, že premiér může mluvit pouze za sebe a za svou vládu. „Vzbuzuje však falešný dojem, že mluví i za Evropu. Používá logo maďarského předsednictví Radě EU. Přitom ve vztahu k válce na Ukrajině zaujímá přesně opačný postoj. Chce příměří a mírová jednání. To by však bylo v zájmu Rusů,“ řekl Szent-Iványi.

Jasný signál pro voliče

Skutečným motivem těchto cest „není mírová mise, ale vlastní reklama, signál voličům. Mají sice jiné problémy, ale Orbánova jasná převaha na domácí mediální scéně mu dává moc rozhodovat i o interpretaci svého počínání. Misi podle toho stylizuje a snaží se o poselství, že on je jediný, kdo může přinést mír. Ale malý stát jako je Maďarsko takovou roli zjevně hrát nemůže. A nikdo jej tím ani nepověřil. Mezi evropskými pravicovými radikály však zaznívají pozitivní reakce,“ uvedl Szent-Iványi.

„Orbán má ambici hrát vedoucí roli v novém pravicovém uskupení v Bruselu. A tito lidé věří, že je se svým přístupem na správné cestě,“ zdůraznil Szent-Iványi.

Francouzské Národní sdružení (RN) Marine Le Penové, Orbánovo hnutí Fidezs či hnutí ANO českého expremiéra Andreje Babiše dnes spolu s dalšími stranami vytvořily frakci Patrioti pro Evropu, která se stala třetí nejsilnější skupinou v Evropském parlamentu.

„Maďarsko se stalo důležitým obchodním a investičním partnerem Číny v kontrastu s některými jinými evropskými zeměmi, které se snaží být méně závislé na druhé největší ekonomice světa,“ píše k cestě maďarského premiéra do Číny web Asia Financial. Orbánova cesta následovala poté, co Evropská komise minulý týden potvrdila, že na dovoz elektromobilů vyrobených v Číně uvalí cla až ve výši 37,6 procent, připomíná web. „Má se za to, že Maďarsko je pro Peking užitečným hlasem při vyvíjení tlaku na evropské sousedy, aby od cel když ne zcela upustili, tak je alespoň zmírnili,“ píše například japonský web Nikkei Asia.

Mezi německými politiky ale například Orbánova cesta za ruským prezidentem Vladimirem Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem vyvolala ostrou kritiku; nejspíše v reakci na to Budapešť odvolala dnešní návštěvu ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové v Maďarsku, píše Der Spiegel.