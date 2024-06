Vývoz zbraní z Německa byl v pololetí znovu na rekordu, vyváží se na Ukrajinu

Vývoz zbraní z Německa byl po loňském rekordním roce v letošním prvním pololetí znovu na maximu, meziročně se zvýšil o více než 30 procent. Opět se výrazně zvýšily dodávky na Ukrajinu. Od 1. ledna do 18. června schválila německá vláda dodávky vojenského zboží do zahraničí nejméně za 7,48 miliardy eur.

Podle agentury DPA to vyplývá z odpovědi ministerstva hospodářství na dotaz poslance Bundestagu Sevima Dagdelena ze Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW). Téměř dvě třetiny vývozu, konkrétně 65 procent, tedy 4,88 miliardy eur, jsou určeny pro Ukrajinu.

Mezi pěti největšími příjemci se po dlouhé době umístila Saúdská Arábie. Do této země vláda povolila vývoz v hodnotě 132,48 milionu eur. Na vývoz zbraní do této autoritativní monarchie se kvůli zapojení do války v Jemenu a brutální vraždě novináře Džamála Chášukdžího na saúdském konzulátu v Istanbulu vztahoval několik let rozsáhlý zákaz. Německá vláda ho ale od té doby zmírnila.

Ministerstvo hospodářství ale ve své odpovědi poukazuje na to, že licence byly uděleny výhradně pro společné projekty s jinými partnery z Evropské unie nebo NATO, případně v souvislosti s nimi. Mezi pěti největšími příjemci jsou také Singapur (1,21 miliardy eur), Indie (153,75 milionu eur) a Katar (100 milionů eur). Indie se podle DPA nákupy v Německu snaží snížit svou závislost na dodávkách zbraní z Ruska.

Německé vládní strany sociální demokracie (SPD), Zelení a FDP (svobodní demokraté) chtěly při koaličních jednáních původně omezit vývoz zbraní. Chtěly za tím účelem zavést kontrolní zákon. Pak ale kvůli válce na Ukrajině změnily obrannou politiku. Spolkový kancléř Olaf Scholz (SPD) odvolal zákaz dodávek zbraní do zemí, kde se aktuálně válčí, který si sám uložil, ve svém projevu "Zeitenwende" (obrat v dějinách) z 27. února 2022.

Podle oficiálních vládních statistik byly v prvním roce války na Ukrajině, tedy v roce 2022, v Německu pro Ukrajinu schváleny dodávky zbraní za 2,24 miliardy eur, včetně systémů protivzdušné obrany a těžkého dělostřelectva. V roce 2023 přibyly hlavní bojové tanky Leopard 2, které německá vláda ale poskytla až po dlouhém váhání. Vývozní licence pro Ukrajinu se zvýšily na 4,4 miliardy eur, přičemž tuto částku se podařilo překonat už v prvních šesti měsících letošního roku. Německo je po Spojených státech druhým největším dodavatelem zbraní na Ukrajinu.