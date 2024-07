NATO se shodlo. Na Ukrajinu příští rok pošle pomoc za bilion, možná už naposledy v takové výši

Zástupci členských zemí Severoatlantické aliance se dohodli, že NATO příští rok poskytne Ukrajině vojenskou pomoc za 40 miliard eur (přes bilion korun).

Reklama

Nenašli ale shodu na plánu poskytovat zemi napadené Ruskem i v dalších letech minimálně stejně vysokou pomoc, jak navrhl generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. S odvoláním na diplomatické zdroje o tom informovaly agentury DPA a Reuters.

Podle jednoho z diplomatů počítá dohoda s tím, že budou státy moci přehodnocovat výši pomoci na další roky na následujících summitech NATO.

Stoltenberga v čele NATO střídá Rutte. Do funkce mu pomohl i Orbán Leaders Novým generálním tajemníkem NATO bude od začátku října dlouholetý nizozemský premiér Mark Rutte. Podle agentur Reuters a AP o tom dnes definitivně rozhodli zástupci členských států aliance. Rutte na postu vystřídá Jense Stoltenberga, který NATO vede desátým rokem. ČTK Přečíst článek

Zástupci 32 aliančních států se pokusili připravit shodu, kterou mají příští týden formálně stvrdit hlavy států a vlád na vrcholné schůzce ve Washingtonu. Zatímco 40 miliard pro příští rok našlo podle zdrojů agentur potřebnou podporu, dlouhodobý plán nikoli.

Reklama

Stoltenberg v červnu navrhl, aby zmíněná částka zůstala minimální podporou pro další roky. Ukrajině by to podle něj přineslo více předvídatelnosti a transparentnosti, kterou pro koordinaci obrany proti ruské agresi potřebuje. Podle šéfa NATO musí aliance více sázet na společné závazky než na dobrovolné příspěvky jako dosud. Zabránilo by to opakování situace z prvních měsíců letošního roku, kdy se Kyjev kvůli komplikacím na americké politické scéně potýkal s prodlevami v dodávkách pomoci a Rusko mezitím zahájilo ofenzivu na východě Ukrajiny.

Rusové omylem shodili už několik desítek klouzavých bomb na svá území. I na velká města Zprávy z firem Rusko od loňského do letošního dubna shodilo omylem nejméně 38 klouzavých bomb na vlastní území v Belgorodské oblasti, která sousedí s Ukrajinou, napsal americký list The Washington Post s odkazem na ruský interní dokument, který zachytila ukrajinská rozvědka. Většina z leteckých pum nevybuchla. Na ruské území podle odborníků dopadly zřejmě kvůli chybným naváděcím systémům. ČTK Přečíst článek