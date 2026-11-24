Trumpův průmyslový sen naráží na AI. Datová centra vytlačují americké továrny
Donald Trump chce vrátit průmyslovou výrobu do Spojených států. Jenže jeho další priorita, rozmach umělé inteligence, mu komplikuje plány. Datová centra skupují bývalé hliníkárny a za elektřinu jsou ochotná platit téměř třikrát víc než výrobci kovů. Trumpova cla navíc zdražují hliník americkým podnikům, zatímco kanadští producenti inkasují miliardové zisky.
Americký prezident Donald Trump má problém se dvěma vlastními ekonomickými prioritami. Na jedné straně chce obnovit domácí průmysl, omezit závislost na zahraničních dodavatelích a vrátit výrobu strategicky důležitých surovin do Spojených států. Současně však podporuje masivní rozvoj datových center pro umělou inteligenci, která spotřebovávají obrovské množství elektřiny. Právě o ni teď oba sektory soupeří. A zatímco tradiční průmysl potřebuje levnou energii, technologické společnosti si mohou dovolit platit výrazně více. Jak upozorňuje agentura Bloomberg, výsledkem je paradoxní situace, kdy se místo návratu výroby do opuštěných továren stěhují servery pro AI a těžbu kryptoměn.
Výmluvným příkladem je bývalá hliníkárna Massena East ve státě New York nedaleko kanadských hranic. Společnost Alcoa zde vyráběla hliník od roku 1903, kdy ji do oblasti přilákala levná elektřina z vodních elektráren. Závod však v roce 2014 skončil a Spojené státy přišly o kapacitu 84 tisíc tun hliníku ročně. Dnes část areálu slouží k těžbě bitcoinu a společnost New York Digital Investment Group (NYDIG) jej chce přeměnit na obří datové centrum s příkonem až 635 megawattů. To odpovídá množství elektřiny potřebnému pro více než půl milionu amerických domácností.
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Datová centra přeplatí továrny. Rozdíl je téměř trojnásobný
Rozmach umělé inteligence vyvolává investiční vlnu, která podle odhadů ekonoma Stijna Van Nieuwerburgha z Columbia Business School může do roku 2032 dosáhnout téměř devíti bilionů dolarů. Tolik mají stát datová centra, energetické zdroje a výpočetní technika. V poměru k velikosti americké ekonomiky by šlo dokonce o větší investiční boom, než představovala výstavba železnic v 19. století. Provozovatelé datových center proto hledají lokality s dostatečnou elektrickou infrastrukturou. A právě opuštěné hliníkárny jsou ideální, protože byly od počátku budovány pro mimořádně vysokou spotřebu elektřiny.
Pro tradiční výrobce to znamená stále tvrdší konkurenci. Podle Centra pro strategické průmyslové materiály organizace SAFE potřebuje nová americká hliníkárna elektřinu za přibližně 40 dolarů za megawatthodinu, aby dokázala dlouhodobě konkurovat světovým producentům. Datová centra však mohou fungovat i při ceně kolem 115 dolarů. „Datová centra mají obrovskou spotřebu elektřiny a producenti hliníku už jednoduše nemají stejnou motivaci stavět ve Spojených státech,“ uvedl Joe Quinn z organizace SAFE.
Trumpova cla zdražují hliník. Vydělávají i Kanaďané
Trumpova administrativa přitom považuje domácí výrobu hliníku za strategickou otázku národní bezpečnosti. Prezident zavedl padesátiprocentní cla na kanadský hliník a podpořil plán nové hliníkárny v Oklahomě za čtyři miliardy dolarů. Šlo by o první nový závod svého druhu ve Spojených státech od roku 1980. „Tato země zoufale potřebuje hliník. Nemáme ho,“ prohlásil Trump v srpnu. Obnova domácí výroby se však komplikuje nejen vysokými cenami energie, ale také konkurencí levnějších zahraničních producentů.
Americká Alcoa dnes provozuje ve Spojených státech pouze dvě hliníkárny a velkou část primárního hliníku vyrábí v kanadském Québecu, kde využívá levnou vodní energii. Místo rozšiřování domácí produkce letos zahájila převzetí hliníkárenských aktiv společnosti South32 v Austrálii, Brazílii a Jihoafrické republice za 5,6 miliardy dolarů. Kanada se mezitím drží na pozici čtvrtého největšího výrobce hliníku na světě.
Trumpova cla navíc přinesla nečekaný výsledek. Americké firmy nyní platí za hliník nejvyšší ceny na světě, zatímco producenti dovážející kov z Kanady výrazně vydělávají. Hliníkárenská divize Alcoa vytvořila za šest čtvrtletí od zavedení cel zisk 3,5 miliardy dolarů. Rio Tinto by letos podle analytiků mohlo na výrobě hliníku vydělat přes šest miliard dolarů. Napětí na trhu navíc zvýšila válka s Íránem, během níž byly bombardovány hliníkárny v Bahrajnu a Spojených arabských emirátech, dalších významných dodavatelích Spojených států.
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Americké firmy platí miliardy navíc. Některé hledají náhradu za hliník
Vyšší ceny tvrdě dopadají na podniky, které hliník používají při výrobě. Například americký pivovar Deschutes Brewery podle svého šéfa Petera Skrbeka přišel za poslední dva roky kvůli zdražení přibližně o tři miliony dolarů, které mohl investovat do rozvoje. Podnik přitom nechce automaticky přenášet vyšší náklady na zákazníky. Problém představuje zejména prudce rostoucí americká cenová přirážka k hliníku, která zdražuje také plechovky vyráběné z domácího recyklovaného materiálu.
Část průmyslu proto hledá cestu v recyklaci. Výroba sekundárního hliníku ze šrotu vyžaduje podstatně méně elektřiny než produkce primárního kovu, a nemusí tak přímo soupeřit s datovými centry o energetickou kapacitu. Recyklovaný hliník už dnes tvoří přibližně 80 procent americké produkce. Podle Matta Rohma, šéfa společnosti MX Holdings, lze nové recyklační závody po schválení projektu spustit během 18 až 24 měsíců. Inspirací může být americké ocelářství, kde menší provozy využívající kovový šrot zajišťují více než 70 procent výroby surové oceli.
Ani recyklace však neřeší všechny problémy. Rohm upozorňuje, že vysoké ceny hliníku mohou začít ničit samotnou poptávku. Velcí odběratelé včetně automobilek proto stále častěji zvažují alternativní materiály, například ocel. Cla určená k ochraně domácí výroby tak podle něj mohou v konečném důsledku americkému hliníkárenskému průmyslu také škodit.
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Dánský výrobce stavebnic Lego pokračuje v globální expanzi. Během sedmi let chce investovat až miliardu eur do nové továrny v Portugalsku, která se má stát technologicky nejvyspělejším závodem společnosti. Firma reaguje na rostoucí evropskou poptávku a sází na umělou inteligenci, automatizaci i výrobu blíže zákazníkům. Nový závod má vytvořit více než tisíc pracovních míst.
Dvě stě pracovních míst místo hliníkárny. Města stojí před dilematem
Pro upadající průmyslová města však mohou být datová centra vítanou záchranou. Projekt společnosti NYDIG v Masseně slibuje přibližně 200 trvalých pracovních míst, až dva tisíce pracovních pozic během dvouleté výstavby a investici 75 milionů dolarů do modernizace elektrické sítě. Firma by se navíc stala největším místním plátcem daní. Podobnou proměnou prochází také odstavená hliníkárna v kentuckém Hawesville, kterou společnost Century Aluminum prodala za 200 milionů dolarů firmě TeraWulf. Ta zde buduje datové centrum, jehož kapacitu má na základě dvacetileté smlouvy využívat společnost Anthropic.
Ne všichni obyvatelé jsou ale nadšení. Odpůrci projektu v Masseně upozorňují na vysokou spotřebu elektřiny a vody i nejisté ekonomické přínosy. Ve výloze jednoho z obchodů dokonce visí nápis „Data se pít nedají“. Místní úřady zároveň řeší, zda se na projekt vztahuje moratorium státu New York na některá velká datová centra. Vzhledem k dřívějšímu provozu těžby bitcoinu a již vydaným povolením by však areál mohl získat výjimku.
Starosta Masseny Gregory Paquin, jehož město po uzavření průmyslových závodů přišlo o obyvatele i daňové příjmy, vidí situaci pragmaticky. „Nejsme v situaci, kdy bychom mohli odmítnout 200 pracovních míst,“ říká. A budoucnost bývalého průmyslového centra shrnuje ještě stručněji: „Buď se přizpůsobíte, nebo zaniknete.“