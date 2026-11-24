Sparta by mohla mít stadion od ikony světové architektury. Křetínský jednal s Normanem Fosterem
Nový stadion Sparty na Strahově by mohl nést rukopis jednoho z nejslavnějších architektů světa. Miliardář Daniel Křetínský podle informací Newstreamu jednal s Normanem Fosterem, jehož ateliér navrhl mimo jiné futuristickou arénu Manchesteru United pro sto tisíc diváků. Pražská Sparta plánuje stadion pro 40 tisíc fanoušků, který má být mnohem víc než jen místem fotbalových zápasů. Zapojí se do projektu i Foster?
V pražském Rudolfinu se v pondělí uskutečnila konference o architektuře a designu Pulse, jejíž hlavní hvězdou byl jeden z nejznámějších světových architektů Norman Foster. Právě s ním měl podle informací Newstreamu v předvečer konference jednat miliardář Daniel Křetínský. Jeho EP Group spoluvlastní AC Sparta Praha a netají se tím, že pro tento klub plánuje postavit nový fotbalový stadion na pražském Strahově.
Sparta se chystá na Strahov. Stadion má pojmout 40 tisíc lidí
Vizi stadionu pro 40 tisíc diváků nedávno nastínil na britském portálu TheStadiumBusiness Tomáš Buchal, projektový manažer EP Real Estate. Společnost pro Křetínského zajišťuje developerské aktivity. Novostavba má vyrůst na místě chátrajícího stadionu Evžena Rošického. Sparta by se měla z Letné na Strahov přestěhovat po roce 2032.
Projekt podle Buchala představuje unikátní příležitost postavit nejen nový fotbalový stadion pro pražskou Spartu, ale také mimořádnou stavbu, která bude žít po celý rok díky propojení sportu, zábavy a komunitního využití. Aréna by se podle něj měla stát katalyzátorem rozvoje širšího okolí.
Buchal má projekt začátkem příštího týdne představit na summitu v Manchesteru, kam se sjedou investoři fotbalových stadionů, architekti a další odborníci z celého světa.
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Jedna z nejlepších londýnských adres, současné sídlo BP a cenovka přes osm miliard korun. KKCG Real Estate Group získala budovu 1 St James’s Square ve West Endu. Do roku 2028 ji bude využívat BP, poté má projít rozsáhlou přestavbou na prémiové kanceláře podle návrhu Foster + Partners.
Foster navrhl i budoucí stadion Manchesteru United
Spojení s Manchesterem má v tomto příběhu ještě jednu zajímavou souvislost. Zakladatel ateliéru Foster + Partners, lord Norman Foster, vystudoval urbanismus a architekturu na univerzitě v Manchesteru. Jeho ateliér navrhl také nový stadion slavného anglického klubu Manchester United, který renomovaný architektonický časopis Dezeen zařadil na první příčku svého přehledu fotbalových stadionů budoucnosti.
S kapacitou 100 tisíc sedících diváků se má po dokončení stát největším fotbalovým stadionem v Británii. Jeho podobu představil ateliér loni. Dominantou návrhu je konstrukce připomínající obrovský stan, kterou podpírají tři sloupy vystupující nad budovu. Zastřešení má chránit také okolní veřejná prostranství.
Trendem současné architektury jsou fotbalové stadiony, které žijí celoročně, tedy i mimo samotné zápasy. Mohou hostit koncerty a další velké i menší akce. Podobným směrem míří také projekt nového stadionu pro FC Baník Ostrava na Bazalech od španělských architektů z ateliéru L35 Arquitectos.
Ostravští radní schválili smlouvu na projektovou dokumentaci nového stadionu na Bazalech. Za přípravu projektu areny pro zhruba 20 tisíc diváků má město zaplatit přibližně 273 milionů korun, stavební povolení chce získat do dvou let. Celý projekt Ostrava odhaduje na pět miliard korun. O financování chce jednat se státem a zvažuje také zapojení soukromých partnerů.
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Ostravští radní schválili smlouvu na projektovou dokumentaci nového stadionu na Bazalech. Za přípravu projektu areny pro zhruba 20 tisíc diváků má město zaplatit přibližně 273 milionů korun, stavební povolení chce získat do dvou let. Celý projekt Ostrava odhaduje na pět miliard korun. O financování chce jednat se státem a zvažuje také zapojení soukromých partnerů.
Architektonická legenda oceněná v Praze
Norman Foster obdržel na konferenci Pulse ocenění za celoživotní přínos architektuře a designu. Cenu pojmenovanou po architektu Janu Kaplickém dříve získali také Daniel Libeskind, Kengo Kuma a David Chipperfield.
Foster je držitelem prestižní Pritzkerovy ceny z roku 1999. Ve své práci se zabývá kvalitou prostředí pro jeho uživatele, energetickými nároky staveb i jejich vztahem k městu. Rozsah jeho tvorby sahá od nábytku a dalších produktů až po letiště a celé urbanistické celky. Jeho ateliér navrhl například velké nádvoří Britského muzea v Londýně, sídlo banky HSBC v Hongkongu nebo přestavbu budovy německého parlamentu.
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Manchester United, jeden z nejslavnějších fotbalových klubů světa, vstoupil do nové éry. Ještě před tím, než se začne stavět jeho zbrusu nový stadion, prošel zásadní proměnou tréninkový komplex v Carringtonu. Budova z roku 1999 dostala moderní tvář díky ateliéru Foster + Partners pod vedením legendárního architekta Normana Fostera.
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