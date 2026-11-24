Němci se obracejí zády k Ukrajině. Většina už odmítá vojenskou pomoc
Nálada v Německu se obrací proti další vojenské pomoci Ukrajině. Její financování odmítá už 53 procent obyvatel, zatímco před rokem to bylo jen 39 procent. Největší odpor panuje mezi voliči AfD a na východě země. Kancléř Friedrich Merz přitom zůstává jedním z nejvýraznějších spojenců Kyjeva. Průzkum navíc ukázal hlubokou nedůvěru Němců vůči Spojeným státům.
Německá podpora Ukrajiny naráží na stále výraznější odpor veřejnosti. Podle zářijového průzkumu agentury Forsa pro nadaci Körber-Stiftung se už 53 procent Němců domnívá, že Berlín by neměl nadále financovat vojenskou pomoc Kyjevu. Ještě před rokem zastávalo tento postoj 39 procent respondentů. Výsledky tak ukazují výrazný posun nálad v zemi, která patří mezi nejdůležitější evropské podporovatele Ukrajiny. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Nejsilnější odpor k další vojenské pomoci panuje mezi příznivci krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD), která je největší opoziční stranou a vede v celostátních průzkumech. Pouze 11 procent jejích voličů podporuje pokračování vojenské pomoci Ukrajině, zatímco 75 procent si přeje normalizovat vztahy s Ruskem. Výrazné jsou také rozdíly mezi východem a západem Německa. Na východě podporuje vojenskou pomoc jen 31 procent dotázaných, na západě 48 procent.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj znovu vyzval NATO, aby přijalo jeho zemi. Členství v alianci by podle něj bylo levnějším, spolehlivějším a účinnějším řešením než bezpečnostní garance. Zároveň tvrdí, že přijetím Ukrajiny by získala i samotná aliance.
„Proč neříct nahlas, co si tolik lidí myslí?“ Zelenskyj znovu žádá NATO o přijetí Ukrajiny
Politika
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj znovu vyzval NATO, aby přijalo jeho zemi. Členství v alianci by podle něj bylo levnějším, spolehlivějším a účinnějším řešením než bezpečnostní garance. Zároveň tvrdí, že přijetím Ukrajiny by získala i samotná aliance.
Merz drží kurz, německá veřejnost couvá
Slábnoucí podpora přichází v citlivé chvíli. Spojené státy zastavily pomoc Ukrajině a hlavní odpovědnost za její financování nyní nese Evropská unie. Evropští lídři se ještě tento týden pokusí schválit další půjčku ve výši 45 miliard eur, protože předchozích 90 miliard eur nestačilo pokrýt rostoucí finanční potřeby Kyjeva pro rok 2027. Politické síly odmítající další financování Ukrajiny však v Evropě posilují.
Německá vláda kancléře Friedricha Merze přesto na své podpoře Ukrajiny trvá. Berlín od začátku ruské invaze v únoru 2022 poskytl nebo vyčlenil na vojenskou pomoc téměř 58 miliard eur a nadále patří mezi nejvýraznější politické spojence Kyjeva. Odpor k dalšímu financování přitom neznamená, že by Němci začali Rusko považovat za menší hrozbu. Naopak 82 procent respondentů vnímá Moskvu jako vojenské nebezpečí. Šest z deseti Němců se zároveň domnívá, že Berlín a Evropa nedělají dost pro pokrok v mírových jednáních.
Donald Trump podle Volodymyra Zelenského připomněl evropským lídrům, kolik peněz vydávají na válku na Ukrajině. Po dohodě s Ruskem by je mohli využít doma. „Neznělo to jako výhrůžka,“ řekl ukrajinský prezident. O tom, že je Vladimir Putin ochoten kvůli míru ustoupit, ale pochybuje.
Po míru můžete peníze utratit doma, vzkázal podle Zelenského Trump Evropě
Politika
Donald Trump podle Volodymyra Zelenského připomněl evropským lídrům, kolik peněz vydávají na válku na Ukrajině. Po dohodě s Ruskem by je mohli využít doma. „Neznělo to jako výhrůžka,“ řekl ukrajinský prezident. O tom, že je Vladimir Putin ochoten kvůli míru ustoupit, ale pochybuje.
Spojenectví s Amerikou? Podle většiny Němců už neexistuje
Průzkum odhalil také výraznou změnu pohledu na geopolitické postavení Německa. Celých 61 procent dotázaných se domnívá, že tradiční západní spojenectví mezi Evropou a Spojenými státy již neexistuje. V soupeření Washingtonu s Pekingem by podle 83 procent respondentů mělo Německo zůstat neutrální. Pouze 15 procent si přeje, aby se Berlín postavil na americkou stranu.
Současně se zmírňuje negativní vnímání Číny. Zatímco před rokem hodnotila její vliv nepříznivě polovina Němců, nyní je to 43 procent. Přibližně polovina respondentů považuje čínský vliv za neutrální. Průzkum agentury Forsa se uskutečnil v září mezi 1501 oprávněnými voliči staršími 18 let.
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