Takhle se to dělá. Trump na návratu šéfa Nvidie vydělal až 15 milionů dolarů
Donald Trump přesvědčil Nvidii, aby vrátila Jensena Huanga do čela firmy. Akcie čipového gigantu následně vystřelily o více než 30 procent a americký prezident si podle deníku The Guardian polepšil až o 15 milionů dolarů. Zatímco Trump vydělal stovky milionů korun, spekulanti sázející na pokles akcií prodělali miliardy. Prezidentův zásah do vedení technologické společnosti navíc vyvolal kritiku ve Washingtonu.
Americký prezident Donald Trump má další důvod ke spokojenosti. Překvapivý návrat Jensena Huanga do čela technologického gigantu Nvidia mu díky prudkému růstu akcií přinesl zisk až 15 milionů dolarů, tedy přibližně 335 milionů korun. Akcie výrobce čipů v pondělí posílily o více než 30 procent poté, co společnost oznámila Huangův okamžitý návrat do funkce generálního ředitele. Podle britského deníku The Guardian přitom Trump na tomto rozhodnutí nejen finančně vydělal, ale také se osobně zasadil o jeho uskutečnění.
„Řekněme, že jsem s nimi mluvil,“ uvedl Trump v pondělí v rozhovoru pro televizi CNBC krátce po oznámení Nvidie. „A přesvědčil jsem je… Uzavřel jsem tu dohodu,“ dodal. Americký prezident tak veřejně přiznal svůj vliv na rozhodnutí správní rady společnosti, která ještě před několika dny hledala za Huanga náhradu. Nvidia je přitom jedním z nejvýznamnějších hráčů v rozvoji infrastruktury pro umělou inteligenci.
Wall Street zažila největší jednodenní růst od dubna loňského roku. Návrat Jensena Huanga do čela Nvidie vrátil investorům chuť nakupovat technologické akcie a spustil prudkou rally. Akcie čipového gigantu vyskočily o více než 30 procent, technologický Nasdaq přidal 6,5 procenta. Po výprodejích z minulého týdne se tak na trhy vrátila euforie kolem umělé inteligence.
Wall Street zažila akciovou euforii. Nvidia překonala dvacetiletý rekord
Trhy
Wall Street zažila největší jednodenní růst od dubna loňského roku. Návrat Jensena Huanga do čela Nvidie vrátil investorům chuť nakupovat technologické akcie a spustil prudkou rally. Akcie čipového gigantu vyskočily o více než 30 procent, technologický Nasdaq přidal 6,5 procenta. Po výprodejích z minulého týdne se tak na trhy vrátila euforie kolem umělé inteligence.
Trump zasáhl, Nvidia obrátila. Washington chce vysvětlení
Huang, který Nvidii v roce 1993 spoluzaložil, odstoupil 12. listopadu po rozhodnutí správní rady vyšetřující jeho vztah s čínskou podnikatelkou Alice Huangovou. Tu americké úřady podezírají ze spolupráce s čínskou rozvědkou. Případ vyvolal otázky, zda bývalý šéf Nvidie nemohl porušit americké zákony o národní bezpečnosti. V pondělí však přišel nečekaný obrat. Správní rada jednomyslně rozhodla o jeho návratu do funkcí prezidenta, výkonného ředitele i člena správní rady.
Trumpova angažovanost nyní vyvolává kritiku amerických zákonodárců. Ti se podle BBC pozastavují zejména nad tím, proč Nvidia rozhodla o Huangově návratu ještě před jeho plánovaným slyšením v Kongresu. Na začátku prosince má totiž zákonodárcům vysvětlovat svůj vztah s Alice Huangovou a odpovídat na otázky týkající se možného úniku citlivých informací. Trump už ale v pondělí na své sociální síti Truth Social uvedl, že americká vláda nemá důvod považovat Huangův návrat za bezpečnostní riziko. „Naše země potřebuje Jensenovu vůdčí roli v Nvidii, aby byla úspěšná nejen firma sama, ale také americká ekonomika,“ napsal prezident.
Trump vydělal miliony, spekulanti přišli o miliardy
Zatímco Trumpovi růst akcií Nvidie přinesl milionový zisk, investoři sázející na jejich pokles zažili mimořádně bolestivý den. Podle analytické společnosti S3 Partners utrpěli spekulanti s takzvanými krátkými pozicemi jen během pondělí papírové ztráty přibližně 12 miliard dolarů, tedy téměř 268 miliard korun. Jediný obchodní den tak vymazal skoro 90 procent zisků, které tyto pozice nashromáždily během předchozích sedmi obchodních dnů.
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Návrat Huanga tak během jediného dne obrátil náladu na trhu. Pro prezidenta Trumpa znamenal výrazné finanční zhodnocení, pro spekulanty miliardové ztráty a pro samotnou Nvidii pokračování politické kontroverze. Otázky kolem jejího vedení a možných bezpečnostních rizik totiž navzdory prudkému růstu akcií zůstávají otevřené.
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