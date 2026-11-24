Ukážou Poláci Čechům záda i v jaderné energetice? Obavy mizí, ale lekce od sousedů se hodí
Obavy, že Poláci předběhnou Čechy nejen ve výstavbě dálnic, ale také jaderných elektráren, se zatím nepotvrzují. Polsko zřejmě doplácí i na výběr amerického dodavatele z čistě politických důvodů, zatímco Češi vybrali Korejce v tendru. Severní sousedé ale stále udivují svými ambicemi a začali připravovat i druhou jadernou elektrárnu. Mají nápady, které se vyplatí sledovat, stejně jako jejich chyby.
Před třemi, čtyřmi lety bylo Polsko v centru pozornosti mnoha lidí z českého jaderného průmyslu i stavebnictví. Řečeno s nadsázkou, „Českem obcházelo strašidlo polského úspěchu“. Varšava vyhlašovala ambiciózní cíle, podle nichž měli Poláci například dokončit svůj první jaderný reaktor o tři roky dříve než Češi pátý blok v Dukovanech. Šířily se spekulace, podle nichž měli Poláci Česku přetahovat odborníky, výrobní kapacity, nebo nakonec třeba i vytlačovat tuzemské firmy jako subdodavatele projektu rozšíření dukovanské jaderné elektrárny.
Na úspěchy ve výstavbě dálnic, které naznačují polský potenciál, upozorňovala i tehdejší šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, podobně jako bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. A zdálo se, že mohutný polský nástup potvrdil i Brusel, když loni v prosinci schválil státní pomoc Varšavy pro výstavbu první jaderné elektrárny v Lubiatowu-Kopalinu na pobřeží Baltského moře. Češi na notifikaci Evropské komise pro rozšíření Dukovan o dva bloky ještě čekají.
Jak si můžeme myslet, že v Česku postavíme nové jaderné reaktory, když naším sousedem je silné a vlivné protiatomové Německo? Podobná otázka nebyla před deseti, patnácti lety ničím zvláštním. Dnešní stav se od té doby liší jako noc a den. Německo postupně „obkličují“ sousední země, které se staly advokáty jádra. A v Berlíně nakonec budou mnozí docela rádi, píše v prvním díle seriálu „Energie a politika“ novinář a analytik Jan Žižka. Seriál najdete na newstream.cz každé úterý.
I ta sladká Belgie. Německo obkličují projaderné země
Politika
Jak si můžeme myslet, že v Česku postavíme nové jaderné reaktory, když naším sousedem je silné a vlivné protiatomové Německo? Podobná otázka nebyla před deseti, patnácti lety ničím zvláštním. Dnešní stav se od té doby liší jako noc a den. Německo postupně „obkličují“ sousední země, které se staly advokáty jádra. A v Berlíně nakonec budou mnozí docela rádi, píše v prvním díle seriálu „Energie a politika“ novinář a analytik Jan Žižka. Seriál najdete na newstream.cz každé úterý.
Karta se obrací
Mezitím však začaly do Česka prosakovat zprávy, podle nichž se přípravy jaderného projektu Polákům příliš nedaří. Z úst českých odborníků je najednou možné slyšet až překvapivě skeptická hodnocení jaderných ambicí v sousední zemi. Takovému pesimismu pak „nasadila korunu“ říjnová zpráva polského nejvyššího kontrolního úřadu NIK (Najwyzsza Izba Kontroli), který kritizoval údajně velké nedostatky v řízení přípravné fáze výstavby první atomové elektrárny.
Z Ameriky mezitím přicházely zprávy o tom, jak prezident Donald Trump tlačí na Jihokorejce, aby pomohli stavět nukleární elektrárny ve Spojených státech. USA se jako globální hospodářská velmoc dostala do paradoxní situace, kdy v rozvoji svých energetických zdrojů spoléhá na zemi východní Asie, která si udržela silné průmyslové kapacity a zároveň v posledních desetiletích prakticky nepřetržitě rozvíjela jaderné know-how. Dokonce i americký Westinghouse si pro další stavby jaderných elektráren namlouvá korejské partnery.
Poláci pro první jadernou elektrárnu z politických důvodů zvolili čistě americké konsorcium Westinghouse-Bechtel, aniž by uspořádali jakoukoliv soutěž. Zpochybňovaný přístup Česka, které vyhlásilo na dodavatele jaderných bloků výběrové řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek s bezpečnostní výjimkou, se ve srovnání s polským postupem nakonec vyplatil. Jihokorejská KHNP už nyní „jede“ jako generální dodavatel podle kontraktu EPC (Engineering, Procurement, Construction). Navíc se ukázalo, že pochopitelná snaha korejských soupeřů – zvláště francouzské EDF – celý dukovanský tendr zpochybnit, neměla šanci na úspěch.
Občas to zadrhne i v Česku, jako v případě přerušené spolupráce KHNP se společností Daewoo E&C na dodávku stavební části dukovanského projektu. Poláci ale zatím EPC kontrakt ani neuzavřeli. A český výběr Korejců nezůstává stranou pozornosti polských komentátorů. Konsorcium Westinghouse-Bechtel Češi ani nepustili do finální fáze tendru, protože nesplnilo základní podmínky. Jiná kapitola je, že KHNP později s Westinghousem urovnala spor o duševní vlastnictví a americká firma se tak v Dukovanech zapojí jako subdodavatel.
Českým jaderným oborem se v posledních dnech šířila poplašná spekulace – Korejci už údajně vyhlížejí spoustu projektů v Americe a o Dukovany přestávají mít zájem. Tyto obavy vyvolala nedávná zpráva, že KHNP přerušila jednání s další korejskou společností Daewoo o dodávce stavební části dukovanského projektu. Kolem amerických projektů je však ve skutečnosti hodně nejistot, což potvrdily i volby do Kongresu. Význam Dukovan nijak neklesá.
Americké jaderné projekty jsou pro Korejce zatím „holubi na střeše“. Dukovany stále mají zásadní význam
Názory
Českým jaderným oborem se v posledních dnech šířila poplašná spekulace – Korejci už údajně vyhlížejí spoustu projektů v Americe a o Dukovany přestávají mít zájem. Tyto obavy vyvolala nedávná zpráva, že KHNP přerušila jednání s další korejskou společností Daewoo o dodávce stavební části dukovanského projektu. Kolem amerických projektů je však ve skutečnosti hodně nejistot, což potvrdily i volby do Kongresu. Význam Dukovan nijak neklesá.
Politika nebo byznys?
Poláci přiznali, že projekt jaderné elektrárny má zpoždění, a očekávané spuštění prvního reaktoru posunuli z roku 2033 na 2036. Tento posun je viditelný, ale není hlavním terčem kritiky. Místo kontraktu EPC uzavírala státní společnost Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ) dílčí dohody, které umožňovaly pokračování přípravných prací. Nejvyšší kontrolní úřad však tvrdí, že celkové řízení projektu bylo chaotické. Jasné zadání od vlády, kterou vedla strana Právo a spravedlnost, neměla ani PEJ, ani zmocněnec pro strategické energetické investice.
Těsně před volbami v roce 2023 podepsali Poláci s Američany širší kontrakt ESC – Engineering Services Contract. Podle kontrolního úřadu ale zvýhodňoval firmy z USA na úkor PEJ a polského státu. Kontrolní úřad tvrdí, že PEJ nedisponovala potřebnou expertízou a netransparentně vynakládala obrovské finanční prostředky na externí poradce. Výtky směřují většinou k období minulé vlády, zatímco současný kabinet Donalda Tuska se podle všeho snažil situaci napravit.
Požadovaná preference pro amerického dodavatele není v Česku úplně neznámá. Někdejší velvyslanec USA v Praze Norman Eisen v době temelínského tendru (nakonec zrušeného) autora tohoto článku přesvědčoval, že v případě dodávky temelínských reaktorů by měli Češi stát na americké straně, když už se tak nestalo v roce 1948 a 1968. Nepřipouštěl, že by mělo jít primárně o komerční rozhodnutí. Bylo to však v době vyhroceného soupeření mezi Westinghousem a ruským Rosatomem, které později ministr průmyslu Jan Mládek označil za „parodii na studenou válku“.
Nejvyšší kontrolní úřad každopádně konstatoval, že Poláci v listopadu 2022 vybrali Američany, aniž by definovali, jak bude jejich jaderný projekt řízen a financován. Mnozí v Polsku předpokládali, že pro fakticky zcela nový obor komerčních jaderných elektráren bude fajn, když Američané co nejvíce pomůžou s jeho rozvojem a také do něj kapitálově vstoupí. Od Westinghousu se zkušenostmi s dřívějším bankrotem v USA ale sotva mohli očekávat příliš odvážné rozhodnutí. Americký kapitálový vstup se nekonal a polský web Wysokie Napiecie nedávno uvedl: „Kovbojové neriskují vlastní peníze“.
Inovace, budování startupů a hledání nových trendů v Izraeli neustaly ani za nynějších válek na Blízkém východě. Ministerstvo energetiky například varovalo, že země musí přidat v oboru jaderné fúze. Izrael je v moderních technologiích napojený na USA a řeší podobné problémy – mimo jiné s umělou inteligencí a datovými centry. Část z nich by mohly vyřešit malé modulární reaktory, které by těmto centrům poskytovaly energii, aniž by ji „kradly“ a zdražovaly dalším spotřebitelům.
„Start-up nation“ Izrael odhaluje potřebu jádra, nové trendy v Americe i potíže s datovými centry
Názory
Inovace, budování startupů a hledání nových trendů v Izraeli neustaly ani za nynějších válek na Blízkém východě. Ministerstvo energetiky například varovalo, že země musí přidat v oboru jaderné fúze. Izrael je v moderních technologiích napojený na USA a řeší podobné problémy – mimo jiné s umělou inteligencí a datovými centry. Část z nich by mohly vyřešit malé modulární reaktory, které by těmto centrům poskytovaly energii, aniž by ji „kradly“ a zdražovaly dalším spotřebitelům.
Co by měli Češi sledovat
Polská vláda letos aktualizovala národní program jaderné energetiky a pokročila v přípravách druhé atomové elektrárny. Kromě společnosti PEJ se do ní zapojuje také státní firma PGE Energia Jadrowa a ambice zůstávají hodně vysoké – do začátku 40. let chtějí Poláci vybudovat dvě velké elektrárny. Celkový výkon jaderných zdrojů má dosáhnout až devíti gigawattů.
Ve výčtu klíčových předpokladů pro projekt druhé atomové elektrárny ihned zaujme finanční model, který kombinuje dluhové financování s kapitálovým příspěvkem. Poláci se myšlenky přilákání soukromého kapitálu do budoucích jaderných projektů nevzdali. Je to logické, protože pokud se chtějí jednotlivé státy zapojit do vyhlašované jaderné renesance, pouze se státními financemi si v době napjatých veřejných rozpočtů nevystačí. Státní půjčky, s nimiž se počítá i v Dukovanech, se navíc silně prodražují.
Přilákat soukromý kapitál bude do budoucna důležité i pro Česko, které se potýká s nebývalým zadlužováním státní kasy. Bude potřeba zvážit různé modely partnerství veřejného a soukromého sektoru. Polská cesta v tomto ohledu nabízí jednu z možných cest, kterou bychom si měli vyhodnotit.
Polský plán předpokládá, že se formou kapitálového vstupu zapojí dodavatel technologie, generální dodavatel nebo jiný člen konsorcia, které zvítězí v soutěži různých nabídek. Vítěze chtějí Poláci vyhlásit už v příštím roce. A cíl je jasný – minimalizovat investice státu při zachování státní kontroly nad projektem.
Kanadští šampióni – v jádru jako v hokeji?
Poláci už ve výběrovém řízení nemůžou počítat s nabídkou KHNP, která se vzhledem k urovnání sporu s Westinghousem musela vzdát ambicí na dalších evropských trzích. Přesto budou vybírat ze tří uchazečů – kromě Američanů a Francouzů posoudí také kanadskou nabídku těžkovodního reaktoru Candu.
Většina reaktorů ve světě dnes využívá pro chlazení a moderování štěpné reakce běžnou lehkou vodu, některé země však historicky vsadily na těžkovodní technologii. Jejími průkopníky byli právě Kanaďané, uplatnila se například i v Indii nebo Rumunsku. A země javorového listu dnes oživuje své exportní ambice – tamní skupina AtkinsRéalis společně s dceřinou společností Candu Energy kromě Polska pokročila i v úsilí o dobytí tureckého trhu.
Kanaďané tvrdí, že jejich řešení je vhodné z hlediska energetické bezpečnosti, protože těžkovodní technologie umožňuje využívání přírodního uranu, nikoliv obohaceného, v jehož dodávkách hrají prim Rusové. Candu Energy slibuje i silnější zapojení polských firem. Polský vývoj každopádně naznačí, jestli Kanaďané mohou být v jaderném exportu stejnými šampióny jako v ledním hokeji.
Zapojení domácího průmyslu
Nabídka silného zapojení polského průmyslu může hrát ve výběru dodavatele druhé jaderné elektrárny zásadní roli. I v tomto ohledu zaznamenává český pohled na Polsko pozoruhodný posun – navzdory různým zdejším obavám z polské konkurence bylo možné dříve v Praze zaslechnout názor, že zatímco Varšavě jde v jaderné energetice hlavně o posílení jejích geopolitických vazeb, Češi více usilují o zakázky pro vlastní průmysl.
Nový polský program jaderné energetiky předpokládá, že ještě před uzavřením EPC kontraktu na výstavbu atomové elektrárny bude nutné vytvořit plán zapojení domácího průmyslu. Investor má takový plán připravit ve spolupráci s dodavatelem technologie a generálním kontraktorem. Z českého průmyslu i stavebnictví nyní slýcháme kritiku, že vláda ani ČEZ před finální dohodou s KHNP nesjednala opravdu závazná pravidla pro lokalizaci v tuzemsku. Polský vývoj tedy může být poučný i v tomto ohledu.
Éra kancléře Friedricha Merze v Německu může brzy skončit, nelze však říct, že by za ním nic nezůstalo. Za jeho vlády přišel obrat k většímu realismu v energetice, průmyslu i inovacích. Merzův přístup se v něčem projeví až za hodně dlouho, jak ukazuje příklad jaderné fúze, nadějného energetického zdroje budoucnosti. Už dnes ale Němci rozvíjejí nový fúzní obor ekonomiky, lákají investory typu Google a nebojí se konkurovat Americe i Číně.
Německo se vrací k jádru jinudy. Přes fúzi
Názory
Éra kancléře Friedricha Merze v Německu může brzy skončit, nelze však říct, že by za ním nic nezůstalo. Za jeho vlády přišel obrat k většímu realismu v energetice, průmyslu i inovacích. Merzův přístup se v něčem projeví až za hodně dlouho, jak ukazuje příklad jaderné fúze, nadějného energetického zdroje budoucnosti. Už dnes ale Němci rozvíjejí nový fúzní obor ekonomiky, lákají investory typu Google a nebojí se konkurovat Americe i Číně.
Sledovat se vyplatí také výběr lokality druhé polské jaderné elektrárny. Ideálně by měla vzniknout v uhelných regionech, bude však nutné posoudit geologické, seismické a další podmínky. Česko má výhodu v tom, že pro velké jaderné reaktory využívá ověřené lokality Dukovan a Temelína, zdejší uhelné elektrárny ale hodlá nahrazovat malými či středními jadernými reaktory (SMR). Podobný postup má své kritiky, kteří upozorňují na rizika oblastí, které byly zasaženy těžbou uhlí.
Porovnání českých a polských nadějí u velkých jaderných bloků může vypadat jinak než v případě zmiňovaných SMR reaktorů. Česká vláda a ČEZ sází na britský projekt Rolls-Royce SMR, zatímco Poláci by rádi vykročili k výstavbě desítek varných reaktorů BWRX-300 od americko-japonské společnosti GE Vernova Hitachi. I tady může být významná „kanadská stopa“ – polští příznivci projektu BWRX-300 upozorňují, že tento reaktor už se staví v Ontariu, zatímco start výstavby prvního SMR od Rolls-Royce je záležitostí ještě minimálně několika let.
Podobně jako mnozí porovnávají Polsko a Česko ve výstavbě dálnic a řadě dalších oborů, bude pozornost přitahovat i oficiálně nevyhlášené, ale faktické „soupeření“ obou zemí v jaderné energetice. Poláci mívají velké ambice a nepochybné úspěchy v jejich realizaci, někdy to ale přeženou s až megalomanskými plány, které mají ke splnění daleko. V minulém desetiletí už mnozí Poláci viděli svou zemi jako velmoc v těžbě břidlicového plynu, než zjistili, že měli zcela nereálné představy.
Česko má spíše opačný problém – dokážeme si dobře zdůvodnit, proč něco nejde. Takový přístup vedl mimo jiné k zastavení vývoje originálně českých reaktorů SMR. A otázkou zůstává, jestli Češi dokáží nadějné know-how v této oblasti vůbec nějak zhodnotit. Sázka na jistotu se může české energetice a průmyslu někdy vyplatit, zdejší averze vůči riziku však zůstává bariérou na cestě do světové špičky.