Lego sází miliardu eur na Evropu. V Portugalsku postaví továrnu budoucnosti s AI
Dánský výrobce stavebnic Lego pokračuje v globální expanzi. Během sedmi let chce investovat až miliardu eur do nové továrny v Portugalsku, která se má stát technologicky nejvyspělejším závodem společnosti. Firma reaguje na rostoucí evropskou poptávku a sází na umělou inteligenci, automatizaci i výrobu blíže zákazníkům. Nový závod má vytvořit více než tisíc pracovních míst.
Dánský výrobce stavebnic Lego plánuje jednu z největších zahraničních průmyslových investic v historii Portugalska. Do nové továrny ve městě Estarreja hodlá během příštích sedmi let vložit až miliardu eur, tedy přibližně 1,1 miliardy dolarů. Výrobní závod o rozloze 115 tisíc metrů čtverečních má zahájit provoz v roce 2030 a zaměstnat více než tisíc lidí. Půjde o druhou největší zahraniční investici do nového výrobního závodu v Portugalsku. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Lego investicí reaguje na pokračující růst zájmu o své stavebnice. Společnost má za sebou několik let rekordních tržeb a posilování tržního podílu na úkor konkurentů Hasbro a Mattel. Věří přitom, že poptávka po jejích produktech ještě zdaleka nedosáhla vrcholu. „Je to strategie růstu. Vidíme rostoucí poptávku po našich produktech a právě na to se připravujeme,“ uvedl provozní ředitel společnosti Carsten Rasmussen.
Dvě popkulturní veličiny spojí síly – kultovní kapela Daft Punk a Lego společně vytvoří stavebnice upomínající koncertní šňůru Alive, na kterou kapela vyrazila v roce 2007 jako jediné turné v dějinách kapely. Nové produkty přitom vzešly z původních nápadů komunity fanoušků Lega.
Daft Punk se vracejí. Alespoň jako figurky Lega
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Dvě popkulturní veličiny spojí síly – kultovní kapela Daft Punk a Lego společně vytvoří stavebnice upomínající koncertní šňůru Alive, na kterou kapela vyrazila v roce 2007 jako jediné turné v dějinách kapely. Nové produkty přitom vzešly z původních nápadů komunity fanoušků Lega.
Evropa dostane další továrnu. Lego chce vyrábět blíže zákazníkům
Nový závod rozšíří evropskou výrobní síť Lega, která již zahrnuje továrny v Dánsku, Maďarsku a České republice. Přesun části výrobních kapacit do jižní Evropy má společnosti umožnit rychleji zásobovat zákazníky, zkrátit dodací lhůty a zvýšit flexibilitu jednotlivých závodů. Firma zároveň pokračuje v budování výrobní sítě i mimo Evropu. Ve Spojených státech staví továrnu ve Virginii, která se má otevřít příští rok, a v poslední době rozšířila kapacity také v Mexiku a Vietnamu.
Za expanzí nestojí pouze rostoucí prodeje, ale také snaha o větší odolnost dodavatelských řetězců. Pandemie a problémy v námořní dopravě přes Suezský průplav podle vedení společnosti ukázaly, jak důležité je vyrábět co nejblíže koncovým trhům. „Zaměřujeme se na odolnost a na to, aby dodavatelské řetězce v jednotlivých regionech dokázaly zvládat různé výpadky a narušení,“ vysvětlil Rasmussen.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Nejpokročilejší továrna Lega vsadí na umělou inteligenci
Portugalský závod má být technologicky nejvyspělejší továrnou v celé výrobní síti společnosti. Lego plánuje rozsáhlé využití umělé inteligence a automatizace napříč provozem. Ambicí je dosáhnout nejvyššího objemu výroby na metr čtvereční ze všech závodů firmy. Nová továrna tak nemá pouze zvýšit výrobní kapacity, ale také nastavit nové standardy jejich efektivního využívání.
Portugalsko si společnost vybrala především kvůli kvalifikované pracovní síle, rostoucí ekonomice a podpoře místních i státních úřadů. Konkrétní investiční pobídky zatím dohodnuté nejsou, Lego o ně teprve požádá. Země přitom v posledních letech přitahuje další významné průmyslové investice. Čínský výrobce baterií CALB například loni zahájil výstavbu továrny za 2,1 miliardy eur jižně od Lisabonu. Podle portugalské centrální banky by tamní ekonomika měla letos vzrůst o 2,3 procenta oproti loňským 1,9 procenta.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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