Pleskotův rukopis znovu mění Prahu. V Radlicích roste nový vstup do metra
Pražské Radlice čeká výrazná proměna. V okolí centrály ČSOB vzniká nové městské prostředí s bydlením, službami, zelení i náměstím. Důležitým krokem je dokončení hrubé stavby nového bezbariérového vstupu do stanice metra Radlická. Za jeho architektonickým návrhem stojí Josef Pleskot.
Z někdejší převážně administrativní lokality se postupně stává plnohodnotná městská čtvrť. Radlické údolí na Praze 5 prochází proměnou, na níž se podílí několik investorů a významnou roli v ní hraje ČSOB. Právě banka nyní společně s Dopravním podnikem hlavního města Prahy dokončila hrubou stavbu nového jižního vstupu do stanice metra Radlická.
Architektonický návrh nese rukopis Josefa Pleskota, který se dlouhodobě podílí na podobě radlického areálu ČSOB. Nový vstup má především lépe propojit obě strany frekventované Radlické ulice. Cestujícím nabídne eskalátory, výtahy a bezbariérový podchod. Snazší přístup k metru i tramvajím získají také budoucí obyvatelé rezidenčních projektů jižně od Radlické ulice a návštěvníci Dívčích hradů.
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Od kanceláří k živé městské čtvrti
Nový vstup do metra je součástí širší urbanistické proměny území, kterou ČSOB podporuje více než dvě desetiletí. V okolí postupně přibývají projekty bydlení, služby i upravená veřejná prostranství. Banka se podílela například na vzniku veřejného dětského hřiště, rozšíření firemní školky, péči o park Na Farkáně nebo obnově historické kaple v prostoru budoucího náměstí.
„Nový vstup do metra ukazuje, jak může spolupráce soukromého a veřejného sektoru přinášet konkrétní užitek,“ uvedl generální ředitel ČSOB Aleš Blažek.
Na nový vstup má v budoucnu navázat také proměna radlického náměstí. Projekt vzniká ve spolupráci ČSOB, pražského dopravního podniku a městské části Praha 5. Generálním dodavatelem stavby je společnost Syner.
Jméno architekta Josefa Pleskota přitahuje zájem odborníků i široké veřejnosti. Na jeho výstavu Města v Muzeu Kampa přišlo nebývalé množství lidí. Ještě výrazněji se do povědomí české veřejnosti vepsal, když ho nově zvolený prezident Petr Pavel označil jako možného budoucího architekta areálu Pražského hradu.
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Jméno architekta Josefa Pleskota přitahuje zájem odborníků i široké veřejnosti. Na jeho výstavu Města v Muzeu Kampa přišlo nebývalé množství lidí. Ještě výrazněji se do povědomí české veřejnosti vepsal, když ho nově zvolený prezident Petr Pavel označil jako možného budoucího architekta areálu Pražského hradu.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.