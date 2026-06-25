Trumpovy škrty dopadly na miliony Američanů. Rodiny končí u potravinových bank
Trumpova reforma potravinové pomoci připravila o dávky miliony Američanů. Nejtvrdší dopad hlásí Arizona, kde počet příjemců klesl zhruba o polovinu a rodiny stále častěji končí u potravinových bank.
Miliony Američanů přišly po nástupu nové rozpočtové politiky Donalda Trumpa o potravinovou pomoc. Podle agentury Reuters se změny nejrychleji a nejtvrději projevily v Arizoně, kde počet příjemců federálních dávek SNAP, známých jako potravinové poukázky, klesl zhruba o polovinu.
Daňový a výdajový zákon
Za poklesem stojí Trumpův daňový a výdajový zákon, který začal platit loni v červenci. Podle údajů amerického ministerstva zemědělství přišlo do letošního března o podporu více než 4,7 milionu lidí, tedy přibližně jedenáct procent účastníků programu. Zákon během příštích deseti let snižuje financování SNAP o 187 miliard dolarů, tedy zhruba o 17 procent. Rozšiřuje také pracovní požadavky a vylučuje některé přistěhovalce z nároku na dávky.
V Arizoně změny znamenaly ztrátu podpory pro více než 457 tisíc lidí, včetně téměř 196 tisíc dětí. Stát zároveň patří k těm, které začaly nová federální pravidla zavádět rychleji než jiné. Podle mluvčího arizonského ministerstva hospodářské bezpečnosti Bretta Bezia i expertů na program SNAP je právě to jedním z důvodů tak prudkého propadu.
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Guvernérka Katie Hobbsová, demokratka, tvrdí, že Arizona nemá na výběr. Pokud by federální požadavky nesplnila, hrozily by jí podle její kanceláře pokuty ve výši stovek milionů dolarů a o pomoc by mohlo přijít ještě více zranitelných obyvatel.
Bílý dům změny hájí. Mluvčí prezidenta Anna Kellyová uvedla, že reforma SNAP upřednostňuje americké občany a zavádí rozumnější sdílení nákladů se státy, aby se omezilo plýtvání, podvody a zneužívání. Konkrétní příklady ale podle Reuters neuvedla.
Dopad změn popisují i samotní příjemci. Angelica Garciaová, svobodná matka tří dětí z Tucsonu, se na jaře snažila obnovit potravinové dávky. Vyplnila žádost, opakovaně volala na úřad a čekala hodiny v nedostatečně obsazené pobočce. Než jí byly dávky v červnu znovu schváleny, její rodina přišla o dva měsíce podpory a musela spoléhat na potravinové banky a levné základní potraviny. „Vždycky musíte překonávat překážky. Teď ale vláda přidává další,“ řekla Reuters Garciaová.
Škrty se rychle promítly do poptávky po potravinových bankách. Podle organizace Arizona Food Bank Network vyhledalo v dubnu jejich pomoc asi 843 tisíc obyvatel Arizony, což bylo více než počet lidí pobírajících dávky SNAP. Oproti dubnu předchozího roku šlo o nárůst zhruba o osm procent.
Podobnou zkušenost popsala Myriam Floresová, matka sedmi dětí z Phoenixu. Podle Reuters v lednu přišla o 1100 dolarů (více než 23 tisíc korun) měsíčně, když se jí nepodařilo obnovit přístup k dávkám. Uvedla, že trávila hodiny na telefonní lince úřadu, ale hovory se přerušovaly. V době rozhovoru chodila téměř denně do potravinové výdejny, aby měla čím nakrmit děti.
Zpřísněné podmínky
Podle analytiků se problém neomezuje jen na škrty jako takové. Arizonské úřady zpřísnily prověřování žadatelů, aby splnily nové federální standardy a vyhnuly se pokutám. Žadatelé tak musejí dodávat více dokumentů, například výplatní pásky nebo nájemní smlouvy. Přetížený systém ale často nezvládá žádosti včas zpracovat.
Katie Berghová z Center on Budget and Policy Priorities upozornila, že lidé narážejí na přetížené telefonní linky, složitější administrativu a nedostatečnou kapacitu úřadů. Podle ní tak část žadatelů systémem jednoduše propadá.
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Důvodem zpřísnění je i chybovost programu SNAP. Arizona měla v roce 2024 chybovost 8,84 procenta, což bylo pod celostátním průměrem, ale nad šestiprocentní hranicí, od níž podle nového zákona může stát nést část nákladů na dávky. V případě Arizony by to podle rozpočtových podkladů mohlo příští rok znamenat zátěž přes 201 milionů dolarů.
Propady i v dalších státech
Nová pravidla rozšířila také pracovní požadavky. V Arizoně se nyní vztahují na 14 z 15 okresů, zatímco loni se týkaly jen jednoho. Podle Josepha Palomina z Arizona Center for Economic Progress to spolu s administrativními nároky komplikuje přístup k pomoci lidem, kteří ji potřebují.
Arizona není jediným státem, kde počet příjemců SNAP klesá. Výrazné propady hlásí také Louisiana, Wyoming nebo Virginie. Ve Virginii podle tamního ministerstva sociálních služeb počet účastníků programu za rok do letošního března klesl o 12 procent.
„Hlavním dopadem tohoto zákona na Virginii je, že teď hladoví více rodin, přestože nikdo by hladovět neměl,“ uvedl mluvčí tamního úřadu Michael Pulley.