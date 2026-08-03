Spalničky v USA lámou rekordy. Odpůrce vakcín Kennedy teď sám vyzývá k očkování
Spojené státy zažívají nejhorší vlnu spalniček za 35 let a do očkovací kampaně se nečekaně zapojil i Robert F. Kennedy mladší. Ministr zdravotnictví a dlouholetý kritik vakcín v rozhovoru pro CNN vyzval rodiče, aby nechali děti očkovat. Ještě donedávna přitom očkování proti spalničkám označoval hlavně za osobní volbu.
Spojené státy hlásí nejvyšší počet případů spalniček za 35 let. Americké úřady letos evidují 2371 nakažených, zatímco loni jich bylo 2289. Vyšší bilanci zaznamenaly USA naposledy v roce 1991.
Na rekordní šíření nemoci nyní reaguje i ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší, dlouholetý odpůrce vakcín. V nedělním rozhovoru pro CNN vyzval rodiče, aby nechali své děti očkovat proti spalničkám.
Moderátorka Dana Bashová ho požádala, aby se obrátil přímo na americké rodiče a vyzval je k očkování, protože je podle ní bezpečné a může dětem zachránit život.
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„Rodiče by měli své děti nechat očkovat proti spalničkám. Vakcína proti spalničkám je efektivní, předchází spalničkám ve zhruba 97 procentech případů. Lidé by se měli nechat očkovat,“ odpověděl Kennedy. Později doplnil, že lidé by měli dostat kombinovanou vakcínu proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.
Změna postoje
Kennedyho vyjádření znamená výrazný odklon od jeho dřívějších postojů. Podle deníku The Guardian po léta zpochybňoval přínos očkování, včetně kombinované vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Po nástupu do úřadu prezentoval očkování proti spalničkám jako osobní volbu a tvrdil, že účinnost vakcíny slábne.
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Kennedy je členem administrativy republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí na Trumpův popud v lednu snížilo počet doporučených vakcín pro americké děti. Tento krok znepokojil dětské lékaře i odborníky. Kennedy uvedl, že změny sbližují USA s podobně smýšlejícími zeměmi a zvyšují transparentnost a informovaný souhlas.
Spalničky patří podle Světové zdravotnické organizace mezi nejinfekčnější viry, které napadají člověka. Nemoc může vést ke komplikacím, jako jsou zápal plic, zánět mozku nebo dehydratace, a může také oslabit obrannou paměť imunitního systému proti různým patogenům.
Projevuje se horečkou, rýmou, kašlem a typickou vyrážkou s malými skvrnami, které postupně tmavnou.