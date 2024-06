Putin: O míru můžeme jednat, až Ukrajina splní naše podmínky

Ruský prezident Vladimir Putin podle agentury TASS označil stažení ukrajinských vojáků z východu a jihu Ukrajiny za podmínku pro rozhovory s Kyjevem. Ukrajinské jednotky podle šéfa Kremlu musí opustit Doněckou, Luhanskou, Chersonskou i Záporožskou oblast, tedy regiony, které Rusko částečně okupuje. Jakmile to Kyjev učiní a zaváže se nevstoupit do NATO, Moskva přeruší palbu a bude připravena k jednání, cituje TASS ruského vůdce.

Kyjev dříve uvedl, že mír může být založen pouze na úplném stažení ruských invazních sil z ukrajinského území a na obnovení ukrajinské celistvosti.

Putin se v pátek k možnosti jednání s Ukrajinou vyjádřil na setkání s vedením ruského ministerstva zahraničí, učinil tak krátce před začátkem mezinárodního summitu o míru na Ukrajině, který se bude o víkendu konat ve Švýcarsku, a očekává se na něm účast devíti desítek zemí a organizací. Moskva na něj pozvaná nebyla. Cílem setkání je mimo jiné najít způsob, jak v budoucnu do mírového procesu zapojit obě strany.

Ukrajina se brání ruské vojenské agresi už 842 dní a invazní síly ovládají přibližně pětinu ukrajinského území - část Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti. Kromě toho Moskva v roce 2014 anektovala v rozporu s mezinárodním právem ukrajinský poloostrov Krym.

„Ukrajinská vojska musí být zcela stažena z Doněcké a Luhanské lidové republiky, Chersonské a Záporožské oblasti. Upozorňuji: z celého území těchto oblastí v jejich administrativních hranicích, které existovaly v době jejich uvedení na Ukrajinu,“ prohlásil šéf Kremlu, přičemž v prvních dvou případech použil termíny, které Moskva používá pro Doněckou a Luhanskou oblast. Takzvaná Doněcká lidová republika (DNR) a Luhanská lidová republika (LNR) jsou mezinárodně neuznané proruské separatistické útvary, které Moskva nejprve podporovala a po rozsáhlé invazi na Ukrajinu se je rozhodla anektovat.

Putin, na jehož příkaz před více než dvěma roky Rusko rozpoutalo největší konflikt v Evropě od druhé světové války, během svého dnešního jednání s představiteli ruské diplomacie také řekl, že se svět přiblížil k bodu, odkud není návratu. K současnému mimořádně nebezpečnému stavu podle něj vedl egoismus a arogance západních států. „Výzvy ke strategické porážce Ruska, které disponuje největším arzenálem jaderných zbraní, ukazují na nehorázný avanturismus západních politiků,“ pronesl Putin.

Šéf Kremlu podle agentury Reuters také prohlásil, že současný západní model globální bezpečnosti se zhroutil a je třeba najít způsob, jak spolupracovat s Ruskem. Podle šéfa Kremlu je čas diskutovat o novém systému bezpečnosti, Rusko je podle jeho slov otevřené diskusi se všemi, včetně NATO.