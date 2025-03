Trump má mluvit s Putinem. Máme dobrou šanci ukončit válku, uvedl americký prezident

Americký prezident Donald Trump uvedl, že bude v úterý mluvit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Informují o tom agentury Reuters a AP.

„V úterý budu mluvit s prezidentem Putinem. O víkendu se udělalo hodně práce,“ řekl Trump novinářům na palubě Air Force One během pozdního letu z Floridy zpět do Washingtonu. „Chceme zjistit, zda můžeme tuto válku ukončit. Možná můžeme, možná ne, ale myslím, že máme velmi dobrou šanci,“ řekl americký prezident.

Přestože Rusko neuspělo ve svém původním cíli dobýt Ukrajinu za tři dny, stále kontroluje velké části země, připomíná AP. Trump uvedl, že součástí rozhovorů kolem ukončení války bude otázka území a elektráren.

Zvláštní vyslanec Bílého domu Steven Witkoff už dříve uvedl, že americký prezident Donald Trump by mohl tento týden mluvit s ruským prezidentem. Witkoff ve čtvrtek jednal v Kremlu o návrhu na 30denní příměří, který předložili minulý týden Američané při setkání s Ukrajinci v Saúdské Arábii. Witkoff v neděli označil rozhovor s Putinem za pozitivní, podle něj se rozdíly mezi postoji Ukrajiny a Ruska ohledně zastavení bojů zmenšily.

Útok na Kyjev

Dnes v noci Rusko znovu zaútočilo drony na Kyjev, uvedl krátce po půlnoci starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko na telegramu. Uvedl také, že ukrajinské jednotky protivzdušné obrany se snaží útok odrazit. Svědci agentury Reuters slyšeli v některých částech města výbuchy, které zněly jako činnost systémů protivzdušné obrany.

Na ruskou Astrachaňskou oblast byl zaměřen noční útok ukrajinského bezpilotního letounu. Při zásahu energetického zařízení byl zraněn jeden člověk a vznikl požár, oznámil gubernátor jihoruského regionu Igor Babuškin. O jaký objekt šlo, neupřesnil.

