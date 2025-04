Trump přiostřuje. Číně hrozí dodatečným 50procentním clem

Spojené státy uvalí na dovoz z Číny dodatečné clo ve výši 50 procent, pokud Peking nezruší svá odvetná opatření vůči americkým clům. Uvedl to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Dodal, že USA s Čínou přeruší rozhovory ohledně požadovaných setkání. Jednání s ostatními zeměmi, které rovněž požádaly o schůzky, podle něj začnou okamžitě.

Trump minulý týden představil rozsáhlý balíček cel na prakticky všechny země světa, označuje je jako reciproční. Na Čínu se vztahuje 34procentní poplatek, celkové clo na dovoz z Číny do USA se tím zvyšuje na 54 procent. Peking na Trumpův krok v pátek reagoval oznámením dodatečného 34procentního cla na veškerý dovoz ze Spojených států. Čínské ministerstvo obchodu zároveň vyzvalo Washington, aby cla okamžitě zrušil a případné spory řešil dialogem s obchodními partnery.

Americký prezident napsal, že pokud Peking do úterý nezruší 34procentní clo na dovoz z USA, uvalí na Čínu další dodatečné 50 procentní clo, které bude platit od středy. „Navíc budou zrušeny veškeré rozhovory s Čínou ohledně požadovaných setkání s námi! Jednání s jinými zeměmi, které rovněž požádaly o schůzky, začnou okamžitě,“ dodal.

V případě Evropské unie stanovila Trumpova administrativa výši cel na 20 procent. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič dnes uvedl, že Evropská unie je připravena diskutovat se Spojenými státy o nulových průmyslových clech i o nulových clech na automobily. Dojednané řešení ale podle něj musí být přijatelné pro obě strany.

„Evropská unie je připravena sednout si k vyjednávacímu stolu, kdykoli budou Spojené státy připraveny,“ řekl Šefčovič novinářům. „Nebudeme ale čekat donekonečna,“ dodal.

