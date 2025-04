Trumpův poradce se navezl do Muska. Je to jen montér aut, uvedl

Poradce amerického prezidenta pro záležitosti obchodu Peter Navarro nazval Elona Muska po jeho komentářích o clech montérem aut, který se spoléhá na díly z jiných zemí. Šéf automobilky Tesla, miliardář a blízký spolupracovník prezidenta Donalda Trumpa o víkendu vyzval, aby Evropská unie a Spojené státy měly mezi sebou bezcelní zónu. Mezitím se na serveru CNBC objevil podle agentury Reuters výrok ředitele Národní ekonomické rady Bílého domu Kevina Hasseta, že prezident zvažuje pozastavit ohlášená cla na 90 dní všem zemím kromě Číny. Bílý dům to vzápětí označil za falešnou zprávu.

Navarro je považován za architekta Trumpových celních plánů. Serveru CNBC řekl, že Musk odvedl dobrou práci při zefektivňování státní správy. Komentáře šéfa Tesly ke clům nebyly podle obchodního poradce překvapivé vzhledem k jeho roli „člověka od aut“. Podle Reuters je to nejnovější projev neshod mezi prezidentovými poradci.

„Pokud jde o cla a obchod, všichni v Bílém domě chápeme - a Američané chápou -, že Elon je výrobce automobilů, ale není to výrobce automobilů. Je to montér aut,“ řekl Navarro a dodal, že mnoho dílů Tesly pochází z Japonska, Číny a Tchaj-wanu. „Je to člověk od aut. Auta jsou to, co dělá, a chce levné zahraniční díly." Naznačil tak, že Muskovi se nehodí nově zaváděná americká cla na automobily a automobilové součástky.

Výroky Trumpových poradců a reakce Bílého domu se odrážejí na amerických akciových trzích. Ty dnes při zahájení obchodování prudce oslabily, zpráva o možném vysazení cel ze strany USA spolu se slovy eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče, že EU je připravena s USA jednat o nulových průmyslových clech i o nulových clech na automobily, je ale poslala mírně nahoru. Popření Bílého domu, že uvažuje o vysazení cel a další Trumpovy pohrůžky, že cla pro Čínu ještě zvýší, je ale vrátily do červených čísel.

