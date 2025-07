Lukáš Kovanda: Český průmysl roste. I kvůli obavě z Trumpových cel, vůči nimž je ale zatím odolný

Česká průmyslová výroba vykázala letos v květnu poměrně výrazný meziměsíční pokles, a to o 1,6 procenta v sezónním očištění. Výrazněji průmysl meziměsíčně klesl naposledy v květnu 2024, tedy přesně o rok dříve. Letos v květnu se dostavilo odeznění efektu předzásobování z přechozích měsíců, které bylo způsobeno obavou z vyhrocené světové obchodní války. Ta se ale zatím nedostavila, neboť americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa začátkem dubna rozhodla odložit účinnost mimořádně vysokých cel na dovoz prakticky z celého světa o 90 dní.

V únoru až dubnu letošního roku tak z podstatné části právě kvůli efektu předzásobování vykazoval tuzemský průmysl meziměsíční nárůsty.

Meziročně však v květnu průmyslová v produkce vykázala poměrně solidní růst o 2,2 procenta. Jedná se o nejvýraznější meziroční nárůst od prosince 2022.

Solidní květnový meziroční růst průmyslu zlepšil průmyslníkům náladu natolik, že v červnu se pak podle nich podmínky v českém zpracovatelském průmyslu meziměsíčně zlepšily, poprvé od května 2022, tedy za více než tři roky.

Průmyslníci hlásí lepší podmínky v průmyslu, neboť registrují prudký nárůst objemu výroby a také navýšení objemu nových zakázek. Nárůst objemu výroby je nejprudší od února 2022. Tedy prakticky od posledního měsíce před ruskou invazí na Ukrajinu. K ní došlo na konci února 2022 a zapříčila dramatický nárůst cen energií. S ním se potýkal český, ale třeba i německý průmysl. Nyní je tedy zřejmé, že se český průmysl z tohoto šoku do značné míry již „otřepal“. Vykazuje značnou odolnost vůči hrozbě obchodních válek a i pokračujícímu geopolitickému napětí. Pokud by ve druhém letošním pololetí hrozba obchodních válek opadla, což nelze vyloučit, bude to vzpruhou jak německému průmyslu, tak zprostředkovaně dále také tomu českému.

Průmyslníkům v ČR k lepším podmínkám ovšem pomáhá také setrvalé snižování zaměstnanosti, jež pokračovalo také letos v červnu. To jim umožňuje šetřit výdaje a zefektivňovat výrobu. Výsledkem je mírný nárůst míry nezaměstnanosti v ČR. Za celý letošní rok by průmyslová výroba v ČR měla přidat zhruba jedno procento.

