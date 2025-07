Lukáš Kovanda: Trhy berou Trumpa stále více jako „psa, který sice štěká, ale nekouše“

Americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa dnes zahájí rozesílání dopisů obchodním partnerům Spojených států, v nimž jim jednostranně sdělí výši nové celní sazby. Ta se podle prezidentových slov bude pohybovat od 10 do 70 procent a platit má od letošního 1. srpna. Rozesílání dopisů by mělo pokračovat ještě začátkem příštího týdne, takže do 9. července budou všechny dotčené země informovány.

Právě datum 9. července Trump dříve určil jako zásadní pro své další kroky v oblasti cel. Začátkem dubna totiž na tři měsíce přerušil platnost svých takzvaných recipročních cel, která oznámil během takzvaného „dne osvobození“, 2. dubna. V platnosti ponechal pouze vlastní prakticky univerzální, desetiprocentní celní sazbu.

Přestávka v uplatňování mimořádně vysokých cel, uvalených prakticky na celý svět, měla skončit právě 9. července, pokud se tedy mezitím nepodaří vyjednat obchodní dohodu. Tu americká administrativa zatím dojednala s Británií a Vietnamem, přičemž se na obchodním příměří dohodla s Čínou.

Státům Evropské unie Trump v daném mezidobí pohrozil uvalením 50procentního cla, jež mělo platit od 1. července, pak hrozbu vzal zpět. Při „dni osvobození“ uvalil na EU clo 20procentní, od něhož ala krátce nato, kvůli vyhlášení zmíněné přestávky, ustoupil.

Nenaplněné hrozby

Trumpovy hrozby novými cly, které s různými zdůvodněními zůstávají nenaplněny, charakterizují jeho první takřka už půlrok ve funkci amerického prezidenta jako máloco jiného. Trhy se je naučily brát je s určitou rezervu. To se projevuje i nyní. Zlato sice roste, ale jen velmi mírně (o zhruba 0,5 procenta), bitcoin podobně mírně klesá (dnes o necelé procento), dopad na českou korunu je prakticky neznatelný (vůči dolaru dnes dokonce zpevňuje, o 0,2 procenta, vůči euru zatím stagnuje na včerejší uzavírací hodnotě). Trhy uklidňuje i to, že Trump fakticky posunul možné zavedení nových cel o další takřka měsíc, na zmíněného 1. srpna.

Klíčovým zneklidňujícím prvkem je tak z hlediska trhů skutečnost, že nyní hrozí cly až sedmdesátiprocentními, když navíc neupřesnil, na jakou zemi či země mají být uplatněna. Sazba 70 procent by byla vyšší než kterákoli ze sazeb oznámených během zmíněného „dne osvobození“, kdy nejvyšší sazba uplatněná na některou ze zemí činila 50 procent.

I tak je ale možné, že si tím Trump jen kolíkuje prostor k dalším vyjednáváním, případně v dané souvislosti stupňuje tlak či prostě jen blufuje, takže i proto trhy reagují rezervovaně. Trumpa v rostoucí míře vnímají jen jako „psa, který sice štěká, ale nekouše.“