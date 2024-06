Trump je na TikToku. Před lety chtěl aplikaci zakázat

Bývalý americký prezident Donald Trump si založil účet na TikToku. Během svého působení v prezidentském úřadu chtěl přitom prosadit zákaz této aplikace od čínské společnosti ByteDance ve USA, připomněl server Politico.

Trump na síti vystupuje pod označením @realdonaldtrump. Jeho první příspěvek je video ze zápasu v Newarku, na němž Trump mává svým příznivcům. Podle aplikace mělo krátké video po dvanácti hodinách více než 33 milionů zhlédnutí. Za tu dobu začalo Trumpa na platformě sledovat asi 1,9 milionu lidí, píše agentura DPA.

Trump v posledních letech změnil svůj postoj vůči TikToku. Když byl prezidentem, považoval aplikaci za hrozbu pro národní bezpečnost. Před listopadovými prezidentskými volbami, v nichž Trump usiluje o návrat do úřadu, se ale tato síť stala vítaným nástrojem pro oslovení zejména nejmladších voličů, píše agentura AP.

Síť TikTok a její čínská mateřská společnost ByteDance v květnu zažalovaly americkou vládu. Cílem je zablokovat zákon, který má firmu ByteDance přimět k prodeji sítě TikTok. Žaloba by podle AP mohla znamenat začátek vleklého právního sporu ohledně budoucnosti sítě TikTok ve Spojených státech.

