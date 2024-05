Stanislav Šulc: Konečně normální volby. V USA rozhodnou o prezidentovi daně

Joe Biden vs. Donald Trump podruhé. To je pravděpodobný scénář podzimního duelu o příštího „vládce demokratického světa“. Ačkoli to ještě před pár dny vypadalo, že tématem voleb budou různé války ve světě nebo obecněji konflikt dobra a zla, nakonec se hlavním tématem stane něco prozaičtějšího – daně.

Donald Trump zatím Joea Bidena válcuje v jedné zásadní disciplíně – nastoluje agendu. V tom byl mistrem po celou svou moderní politickou kariéru a dlouho s touto superschopností vítězil. Až do listopadu 2020, kdy sice hru také do velké míry určil on, ale nakonec v ní prohrál.

Nyní se pokouší o reparát stejnou taktikou. Svou roli v ní hraje dehonestace protivníka a z jeho neschopnosti pramenící nefunkčnost systému. Pro vyzyvatele zcela správná taktika známá již desítky let.

A tak se mohlo zdát, že letošní volby opět budou o tom, že naprosté dobro musí zabránit absolutnímu zlu v ovládnutí Ameriky. Tuto kartu hráli v roce 2020 oba soupeři a už už to vypadalo, že letos tomu nebude jinak.

Konec Trumpovy výjimky

Jenomže na svém posledním mítinku Donald Trump celkem výrazně otočil kormidlem, které celé volby může posunout do jiných vod. Paradoxně značně normálnějších než v posledních letech. Trumpovým trumfem pro nadcházející volby totiž mají být daně. A tím se Trump dostal do zcela běžné politické agendy, která v dřívějších dobách volby rozhodovala.

Daně přitom vskutku jsou a budou zásadní otázkou pro běžné Američany. V roce 2025 totiž vyprší daňová úleva pro nejbohatší občany. V příštím roce také skončí výjimky pro daně z nemovitostí a zakladatele firem. Většina z těchto opatření přitom čelila kritice, že jde jen o cesty daňové optimalizace pro bohaté.

Biden oslovuje střední třídu

Zatímco Donald Trump tak chce minimálně zachovat tyto výjimky, případně nabídnout ještě větší úlevy pro vysokopříjmové Američany (Trump zatím detailnější daňovou reformu nenastínil), Joe Biden jde do voleb se zcela opačnými plány.

Stávající prezident slibuje zrušit všechny daňové úlevy pro vysokopříjmové občany, tedy ty, jejichž roční superhrubý příjem převyšuje 400 tisíc dolarů. Jen pro představu, například americký středoškolský učitel v průměru pobírá ročně 53 až 82 tisíc dolarů (nad 97 tisíc bere méně než desetina učitelů).

Zároveň by Biden chtěl zvýšit také korporátní daně. Minimální korporátní daň by byla 21 procent, běžná daň by pak byla 28 procentům (oproti stávajícím 21 procentům).

Povolební očekávání

Boj o to, jestli má stát jako USA mít nízké, či naopak vysoké daně, zda mají mít úlevy nejbohatší a největší korporace, či nikoli, může značit návrat k normální politice. Po letech excesů, kdy se politici snažili z různých důvodů oslovovat voliče nejpodivnějšími, často až ezoterismus připomínajícími koncepty, je to rozhodně pozitivní změna. I proto, že se tu opět může pracovat s rozdělením společnosti na pravicové a levicové voliče, a můžeme také se samotnou volbou legitimně spojovat nějaká očekávání.

Je snazší chtít nižší zdanění korporací než vyžadovat boj proti armádám neexistujících stvoření, jak tomu bylo v roce 2020.

