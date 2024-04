Stanislav Šulc: Zákaz TikToku v USA. Skvělé opatření, které nic nezmůže

Bezprecedentní opatření reagující na bezprecedentní událost. Tak by bylo možné vnímat zákaz čínské sociální sítě TikTok v USA. Kdyby ovšem digitální technologie nefungovaly tak, jak reálně fungují, tedy bez hranic. Přesto jde o velmi důležité opatření. Které ovšem opravdu nic nezmůže. I kdyby na konci čínská společnost ByteDance své americké aktivity prodala.

Americký zákaz TikToku je novum. Ještě nikdy se takto mocná země neodhodlala k formálnímu zákazu takto vlivné digitální platformy. Ruský zákaz Facebooku totiž proti tomu je taková legrace. Ale k té se ještě dostaneme.

Prozatím se podívejme na to, co a proč se vlastně stalo. Američtí legislativci prosadili zákon, podle něhož čínská společnost ByteDance bude muset do necelého roku prodat své americké portfolio, nebo dojde k vypnutí TikToku na území USA.

Připomeňme, že k podobné události již napůl došlo v roce 2020, kdy Americe ještě vládl Donald Trump, ale nakonec zákon neprošel celým legislativním procesem a skončil někde pod stolem v Senátu.

Nejde o cenzuru, ale o hrozby

A připomeňme také, že nejde o žádné emocionální rozhodnutí, které by bylo možné označit za cenzuru ze strany státu, které se TikTok nelíbí. Američané označují TikTok za bezpečnostní hrozbu, protože v Číně existuje relativně nový zákon, na základě něhož místní firmy mají povinnost sdílet data o svých uživatelech s místními úřady, potažmo vládou.

A to je jednak bezpečnostní riziko par exellence, jednak to je v přímém rozporu se směrem uvažování USA i Evropy, kdy naopak uživatelé a jejich osobní údaje jsou cosi nedotknutelného. Zda čínští úředníci reálně tato data vyžadují a zneužívají je pro nějaké pletichy, v tom nehraje vůbec žádnou roli. Tyto věci se zkrátka dít nesmí. Alespoň z pohledu demokratického světa.

Dva scénáře pro TikTok

Tolik dikce teorie. A nyní se podívejme trochu na praktickou stránku věci. Odhaduje se, že jen v USA má TikTok 170 milionů pravidelných uživatelů, kteří na něm tráví hodiny svého času denně. Zbavit je něčeho podobného, je opravdu na úrovni sebrat uživateli heroinu jeho drogu ze dne na den.

Že by k tomu nakonec skutečně došlo, je téměř nemožné. Nebo spíš nemyslitelné. Nejspíš tak dojde k jednomu ze dvou z následujících scénářů.

Buďto opravdu ByteDance své americké portfolio prodá a některý z amerických miliardářů, kteří si již na TikTok brousí zuby, si pořídí hodně vlivnou hračku. Anebo ByteDance udělá vše pro to, aby v následujících měsících naučil své americké klienty používat masivně VPNky, které jim umožní TikTok nadále používat.

Ostatně právě takto funguje například v Rusku Facebook navzdory generálnímu zákazu, nebo v Číně většina západních digitálních služeb navzdory sankcím.

Trump ukáže

Přesto situace kolem TikToku vzbuzuje celou řadu oprávněných otázek. Například když jej zakazují Američané, proč ne Evropa nebo Česká republika? Ostatně také český NÚKIB TikTok označil za hrozbu, a dokonce jeho používání zakázal vybraným osobám a zařízením. A to už v březnu loňského roku.

Pak tu ale také je otázka, zda podobné zákazy vlastně mají nějaký smysl, když všichni dopředu vědí, že je půjde poměrně snadno obejít.

Jak to celé s TikTokem v USA nakonec skončí, se dozvíme v následujících měsících. Je ale také pravda, že mezitím proběhnou volby a ačkoli Donald Trump rozhodně nepatří k fandům TikToku, kdyby se potřeboval na něčem s Čínou domluvit, možné zrušení tohoto zákazu jistě nebude úplně mimo sféru jeho fantazie.