Karel Pučelík: Trump je vinen. Bude to ale pro voliče vůbec něco znamenat?

Verdikt poroty ukázal, že ani političtí lídři nejsou nedotknutelní. Donald Trump je prvním odsouzeným prezidentem ze spáchání trestného činu, což je obrovská kaňka v životopisu. Dřív by to třeba něco znamenalo, ale v dnešní vypjaté Americe nemusí. Ani vězení Trumpa od podzimní kandidatury odstavit nemůže. Jednoduše řečeno, pokud Američané Trumpa v Bílém domě nechtějí, musí se tak vyslovit u voleb.

Porota newyorského soudu ve čtvrtek vyřkla dlouho očekávaný rozsudek. Exprezidenta a prakticky i republikánského kandidáta pro podzimní volby Donalda Trumpa uznala vinným ve všech 34 bodech obžaloby. Podle obžaloby před volbami v roce 2016 zaplatil za mlčení o aféře pornoherečce Stormy Daniels a poté zfalšoval záznamy, aby vše zůstalo v tajnosti.

Trump si tak připsal další nechvalné prvenství, je prvním prezidentem, který byl shledán vinným ze spáchání trestného činu. Jistě málokdo očekával, že Trump případný rozsudek přijme, což se také splnilo. Místo toho se opřel do justice i soudce Juana Merchana, kterého dlouhodobě označuje za předpojatého. „Byl to zmanipulovaný proces vedený zkorumpovaným soudcem,“ řekl Trump po přečtení rozsudku. „Byl to zmanipulovaný proces, ostuda,“ dodal s tím, že skutečný soud se odehraje 5. listopadu, tedy u volebních uren.

Rychle ale k tomu, co nás zajímá nejvíc. Půjde Donald Trump za mříže? Na tuto informaci si budeme muset ještě chvíli počkat. Na vině se sice porota poměrně rychle shodla, ale o trestu rozhoduje soudce Merchan, který stanovil termín oznámení rozsudku na 11. července, jen čtyři dny před sjezdem Republikánské strany, která má Trumpa oficiálně potvrdit jako prezidentského kandidáta.

Půjde Trump sedět?

Trump ale skutečně do vězení teoreticky jít může. Jeho provinění spadá do nejméně závažné kategorie E, za což může jít sedět až na čtyři roky. Odborníci jsou však skeptičtí, že by se tak skutečně stalo. Trump má čistý trestní rejstřík a povahou činu je „jen“ falšování dokumentů, takoví hříšníci obvykle nebývají trestáni vězením. Svou roli může hrát i politická citlivost případu.

Pokud dojde na mírnější trest, může to být podmínka, pokuta či veřejně prospěšné práce – či jejich kombinace. Exprezident a světoznámý byznysmen sbírající odpadky u cesty by jistě byl zajímavou kulisou pro prezidentskou kampaň.

Zbývá ještě jedna důležitá otázka: Může rozsudek zhatit Trumpovu kandidaturu? Už nyní je jasné, že nemůže. Podmínky kandidatury na prezidenta jsou poměrně benevolentní – uchazeč se musí narodit na území Spojených států, musí mu být více než 35 let a stejně tak žít v zemi nejméně čtrnáct let. V extrémním případě by prezidentskou funkci mohl vykonávat i třeba z „tepláků“.

O budoucnosti rozhodnou volby

Trumpově kampani by mohl soud uškodit i v neformální rovině, přece jen být prvním odsouzeným prezidentem je velmi vážné. Nemohlo by ale jít o nynější americkou politiku v mnoha ohledech vymknutou z kloubů. Zdá se, že soud, který byl sám o sobě dost pikantní, Trumpovým číslům v průzkumech neubral, a ve většině z nich si dokonce udržuje nad Joem Bidenem lehkou převahu. Lze očekávat, že pokud Trump nepůjde do vězení, bude mít výsledek soudu jen omezený vliv. A možná i to vězení.

Na druhou stranu, výsledky posledních voleb byly velmi těsné, a v některých státech šlo o desetitisíce hlasů. Jak Trump, tak Biden si proto nemůžou dovolit ani malé ztráty. Pokud by verdikt dokázal znechutit alespoň část Trumpových voličů, teoreticky by ho to mohlo stát prezidentství.

Neoblomní republikáni

Trump soud obrací do politické roviny a snaží se své příznivce utvrdit v tom, že on je obětí systému, který se ho snaží zbavit. Podstatná část republikánů na to jistě bude slyšet. Nedávný průzkum ukázal, že čtvrtinu republikánů by odsouzení Trumpa ještě více utvrdilo v tom, aby ho na podzim volili.

Nelze ani předpokládat, že by rozsudek nějakým způsobem zvrátil do značné míry formální jednání na stranickém sjezdu. Ostatně voliči i funkcionáři věděli, koho si v primárkách s obrovskou převahou vybírají. Tento soud nebyl prvním ani posledním, Trumpa čekají oddalované procesy zabývající se snahou ovlivnit výsledky posledních voleb, jeden na státní úrovni, druhý na federální.

Na závěr bych si s dovolením vypůjčil slova reakce kampaně Joea Bidena, která shrnují aktuální vývoj velmi přesně: „Dnešní rozsudek však nic nemění na tom, že Američané čelí jednoduché realitě. Stále existuje jen jeden způsob, jak Donalda Trumpa udržet mimo Oválnou pracovnu: u volebních uren. Ať už bude Trump odsouzený zločinec, nebo ne, bude republikánským kandidátem na prezidenta.“

