Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Univerzita Karlova spojuje síly s nadací Kellnerových. Chce přilákat špičkové vědce ze světa

Univerzita Karlova spojuje síly s nadací Kellnerových. Chce přilákat špičkové vědce ze světa

Univerzita Karlova
iStock
ČTK
ČTK

Podpořit příchod špičkových vědců a vědkyň ze zahraničí na Univerzitu Karlovu je cílem programu, na kterém bude škola spolupracovat s Nadací The Kellner Family Foundation. Univerzita zaměstná v následujících letech postupně až šest zkušených vědců, vybrané odborníky bude nadace podporovat tři roky prostřednictvím Nadačního fondu UK. Na program dá Nadace The Kellner Family Foundation až 48 milionů korun. Univerzita, Nadační fond UK a nadace podepsaly o spolupráci memorandum.

Program bude otevřen zahraničním i českým uchazečům, kteří se prosadili ve světě. Cílem je začlenit talentované vědce se zahraničními zkušenostmi do českého akademického prostředí. Zároveň má program posílit propojení Univerzity Karlovy s mezinárodní vědeckou komunitou. Program instituce spustí v návaznosti na uzavření smlouvy, která nastaví bližší podmínky jeho fungování. Výběrové řízení pro první uchazeče bude otevřeno v průběhu letošního roku.

„Prostřednictvím programu Kellner Research Chairs chceme do naší země přivést excelentní vědecké kapacity a současně vytvořit podmínky, které kvalitním českým vědcům umožní návrat domů. Věřím, že tím společně s Univerzitou Karlovou přispějeme k rozvoji a větší otevřenosti českého akademického prostředí,“ uvedla Renáta Kellnerová, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadace The Kellner Family Foundation.

Kevin Warsh
Aktualizováno

Trump chce v čele Fedu Kevina Warshe

Leaders

Americký prezident Donald Trump oznámil, že hodlá nominovat Kevina Warshe do čela Fedu. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Pokud nominaci potvrdí Senát, Warsh v květnu nahradí současného šéfa Fedu Jerome Powella.

nst

Přečíst článek

Vědce budou do programu vybírat nezávislí mezinárodní odborníci podle předem stanovených kritérií. Přihlášky do programu budou hodnotit experti se specializací na danou vědeckou oblast. Výběr výzkumníků poté potvrdí sedmičlenný řídící výbor programu složený ze zástupců Univerzity Karlovy, Nadačního fondu UK a Nadace Kellnerových, jež bude mít v řídícím výboru dva zástupce.

Rozvoj české společnosti

Příchod renomovaných vědců, kteří dosáhli úspěchů v zahraničí, obohacuje podle končící rektorky Mileny Králíčkové Univerzitu Karlovu a posiluje i rozvoj české společnosti. „Začíná partnerství, které může systematicky přispívat nejen k rozvoji špičkového výzkumu, ale také k přenosu mezinárodních zkušeností a k posilování mezinárodně otevřeného a sebevědomého akademického prostředí na Univerzitě Karlově i v širším akademickém prostoru,“ uvedl nastupující rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima. Jeho funkční období začne v neděli 1. února.

Prostřednictvím stipendií a dalších projektů nadace Kellnerových systematicky podporuje české žáky a studenty a usiluje o to, aby se vraceli ze zahraničí zpět do Česka. V roce 2024 proto podepsala nadace s Univerzitou Karlovou memorandum o spolupráci v oblasti uznávání zahraničního vzdělávání, takzvaných nostrifikací.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Trump chce v čele Fedu Kevina Warshe

Kevin Warsh
ČTK
nst
nst

Americký prezident Donald Trump oznámil, že hodlá nominovat Kevina Warshe do čela Fedu. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Pokud nominaci potvrdí Senát, Warsh v květnu nahradí současného šéfa Fedu Jerome Powella.

Trump označil Warshe za silného kandidáta, který by se podle něj mohl zařadit mezi nejlepší předsedy Fedu v historii. Pro pětapadesátiletého ekonoma by šlo o návrat do vedení centrální banky poté, co v letech 2006 až 2011 působil v Radě guvernérů Fedu. V roce 2017 ho Trump pro nejvyšší post nevybral a dal tehdy přednost Powellovi.

Nominace přichází v citlivém období pro americkou měnovou politiku. Řada investorů a ekonomů upozorňuje na rostoucí tlak Bílého domu na Fed a možné oslabení jeho nezávislosti. Warsh byl dlouhodobě považován za „jestřába bojujícího proti inflaci“, v poslední době se však přiklonil k názoru prezidenta, že úrokové sazby by mohly být nižší. Právě ochota snižovat sazby je podle analytiků klíčovým testem pro budoucího šéfa centrální banky, uvádí agentura Bloomberg.

Grónsko

Trumpova touha po Grónsku brzdí výzkum změny klimatu. Vztahy mezi vědci ochably

Politika

Vztahy mezi americkými a grónskými vědci ochladly poté, co americký prezident Donald Trump opakovaně hovořil o možnosti převzetí kontroly nad Grónskem. Napětí už vedlo k pozastavení některých společných výzkumných projektů a komplikuje plánování budoucí spolupráce, píše agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

První kompliklace pro Warshe

Nominace Warse již má první trhlinu. Americký republikánský senátor Thom Tillis podle CNBC oznámil, že bude blokovat potvrzení nominace Kevina Warshe do čela americké centrální banky, dokud nebude plně uzavřeno trestní vyšetřování týkající se současného šéfa Fedu Jeroma Powella. Tillis už dříve uvedl, že se postaví proti jakékoli nové nominaci do vedení Fedu, dokud ministerstvo spravedlnosti neukončí vyšetřování Powellova svědectví před Kongresem.

Podle Tillise je Kevin Warsh kvalifikovaným kandidátem s hlubokým porozuměním měnové politice, avšak probíhající vyšetřování považuje za hrozbu pro nezávislost centrální banky. Zdůraznil, že svědectví Jeroma Powella nelze rozumně vykládat jako projev trestního úmyslu, a varoval před politickými zásahy či právním nátlakem na Fed. Svůj postoj senátor označil za neměnný do doby, než bude kauza plně a transparentně uzavřena.

Samotná nominace Warshe automaticky neznamená obrat v měnové politice. O nastavení úrokových sazeb rozhoduje Federální výbor pro otevřený trh (FOMC), který tvoří sedm guvernérů Fedu a pět prezidentů regionálních poboček. Fed tento týden ponechal základní sazbu beze změny poté, co ji na konci roku třikrát snížil. Úroveň sazeb tak zůstává výrazně nad hodnotami, které by si Trump přál.

Aero L-159
Aktualizováno

Prosba Ukrajiny o letouny L-159 trvá. Pomohou nám v boji s drony, uvedl Zelenskyj

Politika

Prosba o letouny L-159 trvá, Ukrajina je potřebuje, řekl v rozhovoru pro Český rozhlas ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho země by je podle něj využila mimo jiné v boji proti dronům Šáhed. Pokud by Česko letouny Ukrajině poskytlo, ukrajinská armáda je otestuje a následně bude možné podepsat smlouvu na nové modely, dodal prezident.

ČTK

Přečíst článek

Napjaté vztahy

Trump s Powellem dlouhodobě udržoval napjaté vztahy a opakovaně kritizoval měnovou politiku centrální banky. Warsh mu v minulosti radil v oblasti hospodářské politiky a po odchodu z Fedu instituci často veřejně kritizoval. Nedávno například uvedl, že Fed potřebuje zásadní změnu fungování a agresivnější snižování své rozvahy, což by podle něj otevřelo prostor i pro nižší úrokové sazby.

Podle ekonomů společnosti Evercore ISI by trhy na Warshovu nominaci reagovaly strmější výnosovou křivkou, tedy růstem rozdílu mezi výnosy dlouhodobých a krátkodobých amerických státních dluhopisů. Krátkodobě by mohlo dojít k posílení amerického dolaru a poklesu rizikových aktiv.

Termínové trhy v současnosti očekávají, že základní úroková sazba ve Spojených státech klesne do konce roku 2026 zhruba ke třem procentům. To je však stále výrazně výše, než jakou úroveň by preferoval Donald Trump.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Prosba Ukrajiny o letouny L-159 trvá. Pomohou nám v boji s drony, uvedl Zelenskyj

Aero L-159
ČTK
ČTK
ČTK

Prosba o letouny L-159 trvá, Ukrajina je potřebuje, řekl v rozhovoru pro Český rozhlas ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho země by je podle něj využila mimo jiné v boji proti dronům Šáhed. Pokud by Česko letouny Ukrajině poskytlo, ukrajinská armáda je otestuje a následně bude možné podepsat smlouvu na nové modely, dodal prezident.

Možnost dodávky čtveřice bojových letounů L-159 pro boj proti ruským dronům zmínil český prezident Petr Pavel během své návštěvy Ukrajiny v polovině ledna. Vládní koalice ale následně podpořila stanovisko ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), podle kterého česká armáda letouny potřebuje a ČR je Ukrajině prodat nemůže. Ministerstvo obrany i premiér Andrej Babiš (ANO) uvedli, že záležitost považují za uzavřenou.

„L-159 vnímáme jako součást pomoci Ukrajině, která bude likvidovat íránské šáhedy. Je to právě kvůli velkému množství dronů. Možná to budeme využívat i jinak, ale primární důvod je tento,“ řekl Zelenskyj. Proto by podle něj Ukrajina chtěla tyto bojové letouny získat co nejdříve. „Samozřejmě že budeme hledat i jiné modely letounů, ale pokud by nám Česká republika poskytla právě tyto letouny – a myslím, že český výrobce má zájem – tak my je otestujeme a následně můžeme podepsat smlouvu na nové modely,“ dodal.

Viktor Sotona, prezident firmy Aero Vodochody, která je výrobcem letadel L-159, ve čtvrtek uvedl, že pokud by Ukrajina projevila zájem o letouny L-39 Skyfox, bylo by možné dodat první kusy na začátku příštího roku. Právě univerzální skyfoxy by podle něj mohla Ukrajina využít namísto čtyř letounů L-159 české armády. Nové letouny L-159 nedokáže Aero vyrobit, protože není možné sehnat některé díly. Skyfoxy mají oproti strojům L-159 levnější provoz a je možné je využít i při likvidaci dronů.

Aero L-39 Skyfox ČTK

Prezident Zelenskyj v rozhovoru pro Český rozhlas také pozval českého premiéra Babiše na návštěvu Ukrajiny, je podle něj důležité komunikovat. „S panem premiérem Babišem se známe, možná ne zase tak dobře, ale měli jsme možnost se potkat ještě v roce 2019. To už je dávno,“ podotkl. Ocenil, že se Babiš za ČR zúčastnil koalice ochotných, je to podle něj signálem podpory. „Měli jsme zde na návštěvě pana prezidenta Pavla. Myslím si, že je důležité se potkat i s premiérem Babišem. Anebo možná náš premiér přijede do České republiky,“ dodal Zelenskyj.

O letadlech L-159 měla rozhodnout armáda, ne politici, říká zástupce zbrojařů Jiří Hynek

Leaders

O dodávkách letadel L-159 na Ukrajinu neměli rozhodovat politici, ale odborníci, říká Jiří Hynek, prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Pokud by Ukrajinci chtěli nějaké letouny proti dronům, v Aeru se vyrábějí i jiné stroje, radí východním sousedům. Hynkovi nevadí, když Česko nebude zvyšovat vojenské výdaje nad dvě procenta HDP, jak slíbila předchozí vláda. „Podstatná je struktura nákupů, ne objem,“ říká expert na zbrojení. Nemá nic ani proti návratu povinné vojenské služby. Ne té, jako byla za socialismu. Je pro kvalitní motivaci, prestiž.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Babiš přiznal realitu: F-35 už nezrušíme, ale chceme lepší podmínky

Politika

Současná vláda zdědila rozhodnutí o nákupu F-35 po kabinetu Petra Fialy. Premiér Andrej Babiš nyní připouští, že projekt nelze zastavit. Chce se ale pokusit upravit jeho finanční podmínky. Jde o nejdražší armádní nákup v historii Česka.

ČTK

Přečíst článek

Související

O letadlech L-159 měla rozhodnout armáda, ne politici, říká zástupce zbrojařů Jiří Hynek

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme