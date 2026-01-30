Univerzita Karlova spojuje síly s nadací Kellnerových. Chce přilákat špičkové vědce ze světa
Podpořit příchod špičkových vědců a vědkyň ze zahraničí na Univerzitu Karlovu je cílem programu, na kterém bude škola spolupracovat s Nadací The Kellner Family Foundation. Univerzita zaměstná v následujících letech postupně až šest zkušených vědců, vybrané odborníky bude nadace podporovat tři roky prostřednictvím Nadačního fondu UK. Na program dá Nadace The Kellner Family Foundation až 48 milionů korun. Univerzita, Nadační fond UK a nadace podepsaly o spolupráci memorandum.
Program bude otevřen zahraničním i českým uchazečům, kteří se prosadili ve světě. Cílem je začlenit talentované vědce se zahraničními zkušenostmi do českého akademického prostředí. Zároveň má program posílit propojení Univerzity Karlovy s mezinárodní vědeckou komunitou. Program instituce spustí v návaznosti na uzavření smlouvy, která nastaví bližší podmínky jeho fungování. Výběrové řízení pro první uchazeče bude otevřeno v průběhu letošního roku.
„Prostřednictvím programu Kellner Research Chairs chceme do naší země přivést excelentní vědecké kapacity a současně vytvořit podmínky, které kvalitním českým vědcům umožní návrat domů. Věřím, že tím společně s Univerzitou Karlovou přispějeme k rozvoji a větší otevřenosti českého akademického prostředí,“ uvedla Renáta Kellnerová, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadace The Kellner Family Foundation.
Leaders
Vědce budou do programu vybírat nezávislí mezinárodní odborníci podle předem stanovených kritérií. Přihlášky do programu budou hodnotit experti se specializací na danou vědeckou oblast. Výběr výzkumníků poté potvrdí sedmičlenný řídící výbor programu složený ze zástupců Univerzity Karlovy, Nadačního fondu UK a Nadace Kellnerových, jež bude mít v řídícím výboru dva zástupce.
Rozvoj české společnosti
Příchod renomovaných vědců, kteří dosáhli úspěchů v zahraničí, obohacuje podle končící rektorky Mileny Králíčkové Univerzitu Karlovu a posiluje i rozvoj české společnosti. „Začíná partnerství, které může systematicky přispívat nejen k rozvoji špičkového výzkumu, ale také k přenosu mezinárodních zkušeností a k posilování mezinárodně otevřeného a sebevědomého akademického prostředí na Univerzitě Karlově i v širším akademickém prostoru,“ uvedl nastupující rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima. Jeho funkční období začne v neděli 1. února.
Prostřednictvím stipendií a dalších projektů nadace Kellnerových systematicky podporuje české žáky a studenty a usiluje o to, aby se vraceli ze zahraničí zpět do Česka. V roce 2024 proto podepsala nadace s Univerzitou Karlovou memorandum o spolupráci v oblasti uznávání zahraničního vzdělávání, takzvaných nostrifikací.
