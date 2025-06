Spolu ztrácí, dotahuje se Okamura. Jak na volební model zapůsobí bicoinová kauza?

Podle červnového modelu agentury NMS Market Research by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO. Jeho podpora by podobně jako v květnu činila 30,5 procenta.

Volby do Poslanecké sněmovny by podle červnového modelu agentury NMS Market Research vyhrálo hnutí ANO, jehož podpora by podobně jako v květnu činila 30,5 procenta. V pořadí druhá koalice Spolu oslabila na 21,7 procenta, a snížila tak náskok před SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO, které třetí měsíc za sebou posílilo a získalo by 16,7 procenta hlasů. Podpora hnutí STAN se zvýšila na 11,9 procenta a do dolní parlamentní komory by se zřejmě dostali ještě Piráti a Stačilo!. Volební model dnes agentura poskytla ČTK.

Agentura data pro červnový volební model sbírala v průběhu rozkrývání bitcoinové kauzy vlády a je podle ní otázkou, zda už data ovlivnila, nebo se tak teprve stane. „V dalších měsících bude zajímavé sledovat, jak na kauzu zareagují voliči Spolu. Mají tři možnosti. Buď budou Spolu podporovat nadále, nebo přikloní se k některé z ideově blízkých alternativ. Poslední možností je, že k volbám nebudou chtít vůbec přijít. Jak víme i z dalších výzkumu, zásadní etické prohřešky dokážou s volební účastí dost zahýbat,“ řekla analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.

Podle aktuálních údajů agentury se podpora vládní koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a lidovci, proti květnu snížila o dva procentní body, naopak u opoziční SPD o tři body narostla. Hnutí tak dosáhlo zatím nejlepšího výsledku, uvedli zástupci agentury.

Meziměsíčně si o dva body polepšil také STAN, podpora Pirátů stagnovala na 6,2 procenta a zhruba půl bodu si od května připsalo Stačilo!, které by tak těsně překročilo pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny. „Motoristé sobě druhý měsíc po sobě mírně oslabují a šance na vstup do Poslanecké sněmovny se jim snižují. Kontinuálně oslabuje také Přísaha,“ dodala agentura.

Je třeba ale počítat se statistickou odchylkou, která je u stran s podporou nad 20 procent plus minus 3,3 procentního bodu a u stran s podporou kolem pěti procent plus minus 1,7 procentního bodu.

Průzkumu NMS Market Research se v době od 30. května do 3. června zúčastnila tisícovka lidí starších 18 let. Kauza darovaných bitcoinů, která by podle agentury mohla ovlivnit podporu vládní koalice, se dostala na veřejnost koncem května.

