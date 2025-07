Posílená flotila. Pražské služby nakoupí náklaďáky za čtvrt miliardy

Hlavním městem vlastněná odpadová firma Pražské služby (PSAS) nakoupí od plzeňské firmy VSP Auto 58 kusů nákladních vozidel za 265,8 milionu korun bez DPH. Vyplývá to z informací zveřejněných ve věstníku veřejných zakázek. Potvrdil mluvčí firmy Alexandr Komarnický. Podle něho jde o standardní obměnu vozidel různého typu.

"Dodavatel by měl vozidla dodat do 365 dnů ode dne nabití účinnosti smlouvy. Nemusí je ale dodat všechna najednou poslední den, může je dodávat průběžně. Jedná se o vozidla různého typu, nebudou to čistě jen klasická popelářská auta. Touto zakázkou nijak nevybočujeme z investičního plánu," uvedl mluvčí. Dodal, že v tomto případě se zakázka týká obměny vozového parku za období dvou let.

V ulicích Prahy se podle mluvčího denně pohybuje zhruba stovka oranžovo-zelených popelářských vozů, z nichž každý ujede za směnu průměrně 75 kilometrů. "Posádka se standardně skládá z řidiče a dvou popelářů. Z provozních důvodů přesný počet vozidel neuvádíme," uvedl. Obměna se podle něj obecně týká jednotek kusů ročně. "Obměna popelářských vozů probíhá obvykle v několikaletých cyklech podle dostupného rozpočtu a aktuálních priorit," dodal Komarnický.

Pražské služby zajišťují svoz a zpracování odpadu zhruba pro dvě třetiny metropole. Zaměstnávají téměř 2000 lidí. Od roku 2018 je jediným vlastníkem firmy Praha. Firma má na starosti i údržbu komunikací či provoz spalovny v Malešicích. Loni firma vykázala čistý zisk zhruba 386 milionů korun, což znamenalo meziroční pokles asi o 19,5 milionu.

