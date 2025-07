Realita bez řidiče. Vyzkoušeli jsme robotaxi v Los Angeles

Autonomní vozy jsou v Evropě zatím technologickým snem. V Kalifornii je to už realita. Stačí pár kliknutí v aplikaci Waymo a přijede pro vás auto, které řídí samo – bez šoféra, bez zásahu člověka. Překvapivě to není děsivé. Naopak.

Waymo se objedná stejně snadno jako Uber, Lyft či evropský Bolt. O pár minut později už přede mnou zastavuje bílé SUV Jaguar I-PACE. Nikdo nesedí za volantem. Auto se otevře, přivítá mě ne příliš syntetickým hlasem a plynule se rozjede směrem k molu v Santa Monice. Překvapivě mě prázdné sedadlo řidiče a sám točící se volat nechávají klidným.

Autonomní taxi

Waymo řídí až překvapivě dobře. Předvídá, brzdí jemně, nikoho neohrožuje. Nezná vztek, stres ani risk. Umělá inteligence působí jistěji než většina řidičů, které jsem zažil v provozu – nejen v Americe. Cítím se bezpečněji než s průměrným pražským řidičem zmíněných “ride share” aplikací.

Kdo to postavil?

Waymo vzniklo jako projekt Googlu už v roce 2009. Dnes spadá pod mateřskou firmu Alphabet a provozuje autonomní taxi v několika amerických městech – Phoenixu, San Franciscu a Los Angeles, a nedávno spustilo testovací provoz i v texasském Austinu.

Po Austinu se začaly prohánět Tesly bez řidiče s AI Zprávy z firem Americký výrobce elektromobilů Tesla uvedl v texaském Austinu poprvé do provozu několik samořízených vozů taxi, které nabírají platící cestující. Zatím s doprovodem na sedadle spolujezdce. Informují o tom tiskové agentury. Šéf společnosti Tesla Elon Musk si od spuštění služby robotaxi slibuje finanční zajištění Tesly do budoucna. ČTK Přečíst článek

Waymo zatím dominuje, ale konkurence sílí. Elon Musk slibuje, že Tesla představí vlastní plně autonomní Robotaxi ještě letos. Jeho přístup je odlišný – spoléhá čistě na kamery a umělou inteligenci bez použití lidarů. .

Kdy přijde autonomní taxi do Evropy?

Evropská úprava je již připravená, ale legislativní i technické zábrany brání masovému nasazení. Testování autonomních vozidel úrovně L3 a L4 začne naplno v roce 2026, první komerční služby by mohly fungovat v Británii a možná Německu nejdříve jaře 2026. Rozšíření do dalších zemí a měst se očekává v období 2027–2030, podle vývoje regulačních rámců a technické připravenosti, předpovídá studie poradenské společnosti McKinsey.

Sci-fi? Už ne

Po dvaceti minutách zastavujeme u Santa Monica Pier, kde končí slavná Route 66. Výhled na oceán, nikde žádný řidič – jen čistě odvedená práce stroje. Auto odjíždí na další zakázku, jako by to bylo to nejběžnější na světě. Cenově je služba srovnatelná s nejlevnější taxislužbou Uber. Jízda z Hollywoodu do Santa Moniky byla Waymem za 46 dolarů a nejlevnější Uber v tu chvíli byl za padesát.

Jízda s Waymem není jen ukázka technologií. Je to realita, která už dnes funguje. Alespoň na druhé straně Atlantiku. Autonomní jízda není jen pohodlnější – je i bezpečnější. Až Waymo nebo Tesla dorazí do evropských měst, bude to podle všeho obrovská změna. K lepšímu.

Všechno bude, ale za rok, nasliboval Musk Názory Tesla měla nejhorší výsledky za deset let. Její šéf věří, že je to náhlá temnota těsně předtím, než se rozsvítí. Ale počkáme si na to. Tereza Zavadilová Přečíst článek