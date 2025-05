Volební model STEM: ANO zastavilo pokles a posílilo, polepšila si i koalice Spolu

Do Sněmovny by prošli také zástupci SPD, STAN, Pirátů a uskupení Stačilo!. Podpora Motoristů sobě dále klesla.

Hnutí ANO v aktuálním volebním modelu agentury STEM posílilo na 32,4 procenta, koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci si polepšila mírně na 20,9 procenta. Do Sněmovny by prošli také zástupci SPD, STAN, Pirátů a uskupení Stačilo!. Podpora Motoristů sobě dále klesla. Volební model STEM dnes zveřejnila televize CNN Prima News, nový model publikuje každou neděli. Volby do Sněmovny budou letos 3. a 4. října, stanovil v tomto týdnu prezident Petr Pavel.

ANO si proti modelu z minulého týdne polepšilo o 1,7 procentního bodu a zastavilo pokles z předchozích tří týdnů. Podpora pro Spolu nadále mírně narůstá, druhý týden po sobě je nad 20 procenty a nyní o 0,7 procentního bodu vyšší než před týdnem.

SPD s podporou Trikolory, PRO a Svobodných by aktuálně získalo 12,7 procenta, což je o desetinu procentního bodu víc než před týdnem. Stejným tempem se zvedla také podpora Pirátů na 6,7 procenta a uskupení Stačilo!, jehož volební lídryní je komunistická europoslankyně Kateřina Konečná, na 6,6 procenta. Deset procent pro hnutí STAN, které by nyní ve volbách skončilo čtvrté, je stejný zisk jako v minulém modelu.

Podpora Motoristů sobě klesla na 3,6 procenta, v předchozích dvou týdnech se přitom držela mezi čtyřmi a pěti procenty a ještě před tím několik týdnů nad pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny. Pod ní jsou také SOCDEM se ziskem 2,4 procenta, Zelení s 2,2 procenta a Přísaha s 1,9 procenta. Zelení by mohli podle nedávno oznámeného plánu jít do voleb na kandidátkách Pirátů.

Přepočet modelu na poslanecké mandáty ukazuje, že ANO by získalo 79 křesel, Spolu 48 míst, SPD by mělo 28 poslanců. STAN by získalo 21 křesel, Stačilo! by obsadilo 13 a Piráti 11 křesel. Průzkumu, který pro model provedla agentura STEM v uplynulých dnech, se zúčastnilo zhruba 1550 lidí.

